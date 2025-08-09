Raksha Bandhan Video: ये कैसा रक्षाबंधन? छोटी बहन ने कभी बाल तो कभी मुंह पकड़कर बांधी भाई को राखी और फिर... देखें ये Funny वीडियो
Raksha Bandhan Video: ये कैसा रक्षाबंधन? छोटी बहन ने कभी बाल तो कभी मुंह पकड़कर बांधी भाई को राखी और फिर... देखें ये Funny वीडियो

Raksha Bandhan Video: सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे बहन अपने भाई को मार-मारकर राखी बांधती है और ये देखकर आपकी भी हंसी नहीं रुकेगी.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Aug 09, 2025, 06:38 AM IST
Raksha Bandhan Video: ये कैसा रक्षाबंधन? छोटी बहन ने कभी बाल तो कभी मुंह पकड़कर बांधी भाई को राखी और फिर... देखें ये Funny वीडियो

Raksha Bandhan Video: भाई-बहन के बीच का रिश्ता एक अनमोल रत्न की तरह होता है. आपस में खूब लड़ने-झगड़ने के बाद भी एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े रहते हैं. चाहे कोई कितनी भी कोशिश करें लेकिन एक दूसरे को वो भूलते हैं. सोशल मीडिया पर तमाम तरह का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बहनें अपने भाई के साथ रक्षाबंधन मना रही हैं. इनमें कुछ वीडियो तो इतना फनी है कि आपकी हंसी रुकने का नाम नहीं लेगी. एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बहन अपने भाई को इस तरह से राखी बांधती है कि भाई की शामत आ जाती है.

कुटाई के साथ मनाया राखी त्योहार

वायरल वीडियो में देख सकते हैं बहन किस तरह से अपने भाई को राखी बांध रही है और आखिरी में दोनों छोटे बच्चे रोने लगते हैं. बस दोनों में फर्क ये रहता है कि बहन, भाई के राखी न बंधवाने रोती है तो भाई बेचारे की तो पहले ही बहन पिटाई कर दी थी तो उसका रोना बनता है. इस फनी वीडियो को देखकर शायद आपको भी अपना बचपन याद आ जाए.

छोटी बहन ने बाल पकड़कर लगाया तिलक

इंस्टाग्राम पर @akanksha.tripathi999 ने वीडियो को साझा किया है जिसमें दिख रहा है कि दो छोटे-छोटे बच्चे भाई-बहन हैं और रक्षाबंधन मना रहे हैं. शुरुआत में देख सकते हैं कि लड़की अपने भाई के बाल पकड़कर पहले तिलक लगाती है. इसके बाद मुंह में मिठाई को ऐसे पकड़कर खिलाती है जैसे जबरदस्ती मम्मी मुंह में दवा डाल रही हों. बेचारा भाई रो रहा होता है लेकिन बहन जबरदस्ती मारते हुए राखी बांधती है और जब भाई राखी नहीं बंधवाता तो उछल-उछलकर खुद रोने लगती है.

इस वीडियो पर यूजर्स के भी काफी कमेंट रहे. एक यूजर ने लिखा कि जब सीधी उंगली से घी न निकले तो ऐसा करें. दूसरे यूजर ने लिखा कि फाइनली एक अच्छा वीडियो मिला. बचपन में सभी की रक्षाबंधन कुछ न कुछ मीठी यादों के साथ रहता है. यहां तक कि बड़े हो जाने पर भी भाई-बहन के प्यार भरे लड़ाई-झगड़े खत्म नहीं होते हैं.

सिमरन सिंह

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

