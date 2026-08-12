/Viral: सुनो बहनो, रक्षाबंधन से पहले ही आया रसगुल्ले को रंगने वाला Video, सोच-समझकर भाई को खिलाएं मिठाई! वरना...

Rakshabandhan Pink Rasgulla: रक्षाबंधन आने वाला है और 28 अगस्त को यह त्योहार मनाया जाएगा. बहनें अपने प्यारे भाइयों के लिए तैयारियों में जुट गई हैं. इस खास मौके पर भाइयों का मुंह मीठा कराने के लिए मिठाइयां और ड्राई फ्रूट्स सबसे पहली पसंद होते हैं. लेकिन अगर आप भी बाजार से सुंदर और रंग-बिरंगी मिठाइयां खरीदने की सोच रही हैं, तो थोड़ा संभल जाइए. सोशल मीडिया पर हाल ही में दो ऐसे वीडियो सामने आए हैं जिन्हें देखकर आपकी रूह कांप जाएगी. खूबसूरत दिखने वाले 'पिंक रसगुल्ले' से लेकर ड्राई फ्रूट्स की पैकिंग तक, मिलावट और गंदगी का ऐसा खतरनाक खेल चल रहा है जो आपके भाई की सेहत बिगाड़ सकता है.
रक्षाबंधन से ठीक पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से तहलका मचा रहा है. अमूमन हम सफेद या हल्के केसरिया रंग के रसगुल्ले देखते हैं, लेकिन इस वीडियो में एक दुकानदार अपने कारखाने में रसगुल्लों को गुलाबी रंग में ढालता नजर आ रहा है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि रसगुल्ले तैयार करने के बाद उनका आकर्षण बढ़ाने के लिए खुलेआम गहरे पौनिए में गहरे रंगों का इस्तेमाल किया जा रहा है. आकर्षक दिखने वाली यह मिठाई असल में सेहत के लिए कितना बड़ा खतरा है, यह देखकर हर कोई हैरान है.
'पिंकिस के रसगुल्ले खा लो गाइस!'
इस हैरान कर देने वाले वीडियो को देखकर सोशल मीडिया यूजर्स भी दंग रह गए हैं. वीडियो के साथ कैप्शन में तंज कसते हुए लिखा, "पिंकिस के रसगुल्ले खा लो गाइस! ड्राई फ्रूट डालकर बनाए गए हैं, खाते ही सेहत चंगी हो जाएगी. मुझे तो देखकर ही मुंह में पानी आ गया, मैं तो चला खाने!" यह तंज भले ही मजाक में लिखा गया हो, लेकिन इसके पीछे का सच बेहद डरावना है. महज एक ही दिन में इस वीडियो को 12 हजार से ज्यादा लोग देख चुके हैं और इस पर तरह-तरह के गुस्से भरे कमेंट्स कर रहे हैं.
पिंकिस के रसगुल्ले खा लो गाइस!
ड्राई फ्रूट डालकर बनाए गए हैं, खाते ही सेहत चंगी हो जाएगी!
मुझे तो देखकर ही मुँह में पानी आ गया…
मैं तो चला खाने! pic.twitter.com/z3lolFfcY8
— खुरपेंची (@khurpenchiii) August 11, 2026
गंदे हाथों से ड्राई फ्रूट्स की पैकिंग और चखने का खेल
हैरानी की बात तो यह है कि मिलावट का यह खेल सिर्फ मिठाइयों तक ही सीमित नहीं है. उसी सोशल मीडिया अकाउंट पर एक और वीडियो पोस्ट किया गया है, जिसने लोगों का गुस्सा और बढ़ा दिया है. इस वीडियो में कुछ मजदूर ड्राई फ्रूट्स की पैकिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं. लेकिन हद तो तब हो गई जब वे बिना हाथ धोए, बेहद गंदे हाथों से उन ड्राई फ्रूट्स को पहले खुद खा रहे हैं, चख रहे हैं और फिर उसी जूठे हाथों से पैकेट्स में बंद कर रहे हैं.
पहले गंदे हाथों से खाओ फिर पैकिंग करो,
नौकरी हो तो ऐसी, बाकी जिंदा तो झां& के बाल भी है pic.twitter.com/7JUNRjgIJ0
— खुरपेंची (@khurpenchiii) August 11, 2026
'नौकरी हो तो ऐसी'
गंदगी से भरे इस दूसरे वीडियो को देखकर लोग सोशल मीडिया पर बुरी तरह भड़क उठे हैं. वीडियो के कैप्शन में लिखा गया है, "पहले गंदे हाथों से खाओ फिर पैकिंग करो, नौकरी हो तो ऐसी." इस वीडियो को देखने के बाद यूजर्स फूड सेफ्टी विभाग से तुरंत एक्शन लेने की मांग कर रहे हैं. लोगों का कहना है कि त्योहारों के वक्त मुनाफा कमाने के चक्कर में व्यापारी लोगों की जिंदगी और सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं.