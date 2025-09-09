100 टन मिट्टी और 1 महीने का समय, बना दी ऐसी अद्भुत चीज, नहीं देखा होगा इतना खूबसूरत Video
100 टन मिट्टी और 1 महीने का समय, बना दी ऐसी अद्भुत चीज, नहीं देखा होगा इतना खूबसूरत Video

अपना हुनर दुनिया को दिखाने और अपनी अलग पहचान बनाने के लिए सोशल मीडिया एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है. सोशल मीडिया पर कई क्रिएटिव वीडियो वायरल होते रहते हैं. कई वीडियो तो ऐसे होते हैं जिसमें दिखाई गई कला को बनाने में महीनों और सालों का भी समय लग जाता है.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Sep 09, 2025, 02:28 PM IST
100 टन मिट्टी और 1 महीने का समय, बना दी ऐसी अद्भुत चीज, नहीं देखा होगा इतना खूबसूरत Video

Viral Video: अपना हुनर दुनिया को दिखाने और अपनी अलग पहचान बनाने के लिए सोशल मीडिया एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है. सोशल मीडिया पर कई क्रिएटिव वीडियो वायरल होते रहते हैं. कई वीडियो तो ऐसे होते हैं जिसमें दिखाई गई कला को बनाने में महीनों और सालों का भी समय लग जाता है. सोशल मीडिया पर ऐसे वायरल होते रहते हैं जिसमें कलाकार की मेहनत और जुनून साफ दिखाई देता है. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. जिसमें लड़को ने 100 टन ​मिट्टी से राम मंदिर बनाया है. 
कितने टन मिट्टी का हुआ इस्तेमाल?

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है​ कि दो लड़के एक मिट्टी की चट्टान के सामने बैठे हैं. इस वीडियो में वे लड़के अपने पीछे की ओर मिट्टी से बनी कला की के लिए कहते हैं कि इसे बनाने में 100 टन मिट्टी और एक महीने का समय लगा. ऐसा बोलने के बाद वो मिट्टी के सामने से हट जाते हैं और 'जय श्री राम' के म्यूजिक के साथ स्लो मोशन में राम मंदिर के दर्शन होते हैं. 
कितने दिन में बना ये मंदिर?

इन लड़कों ने 100 टन मिट्टी से भगवान राम का भव्य मंदिर बनाया है. इस मंदिर को बनाने में पूरा 1 महीने का समय लगा है. मंदिर के शुरू होते ही मिट्टी से हिंदी भाषा में 'जय श्री राम' लिखा है. उसके बाद मंदिर दिखाई देता है. मिट्टी में बड़ी ही बारीकी से काम किया गया है. एक-एक दीवार और गुंबद की नक्काशी का भी काम किया गया है और सबसे ऊंचे गुंबद पर भगवा रंग का झंडा लगाया गया है.
किसने शेयर किया ये वीडियो?
इस वीडियो को @pratikshcrazypeople नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 64 हजार लाइक हो चुके हैं और अच्छे-अच्छे कमेंट भी कर रहे हैं. लगभग सभी यूजर्स कमेंट बॉक्स में 'जय श्री राम' और 'जय हनुमान' लिख रहे हैं

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

