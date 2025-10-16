राम मंदिर स्टेशन पर देर रात ऐसा मंजर बना कि सबकी कांप गई रूह, इस शख्स ने किया वो काम जो किसी ने भी सोचा!

Real Hero Viral Story: मुंबई के राम मंदिर स्टेशन पर रात करीब 1 बजे एक महिला को अचानक लेबर पेन शुरू हो गया. वह ट्रेन में सफर कर रही थी, जब अचानक दर्द बढ़ गया और मदद के लिए कोई पास नहीं था. तभी ट्रेन में मौजूद एक शख्स ने हालात को समझा और तुरंत इमरजेंसी चैन खींच दिया ताकि ट्रेन रुक सके. इसी के साथ शुरू हुई एक ऐसी रात की कहानी, जो आज पूरे इंटरनेट को भावुक कर चुकी है.

आखिर क्या हुआ था उस रात मुंबई के प्लेटफॉर्म पर?

गवाह मनजीत ढिल्लों ने इंस्टाग्राम पर पूरी घटना का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, “उस वक्त लगा जैसे खुद भगवान ने इस भाई को वहीं भेजा था.” महिला का बच्चा आधा बाहर आ चुका था और आधा अभी भीतर था. इस मुश्किल घड़ी में उस व्यक्ति ने बिना सोचे-समझे ट्रेन रोक दी और महिला की मदद में जुट गया. उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था पर दिल में बस एक ही बात थी किसी तरह जान बचानी है.

क्या बिना अनुभव के कर पाई डिलीवरी संभव?

वीडियो में वह शख्स कहता सुनाई देता है, “पहली बार किया है जिंदगी में मैंने ये… बहुत डर लग रहा था, पर वीडियो कॉल पर मैडम ने मदद की.” दरअसल, मौके पर मौजूद लोगों ने कई डॉक्टरों को फोन किया, लेकिन एम्बुलेंस आने में वक्त लग रहा था. आखिरकार एक महिला डॉक्टर ने वीडियो कॉल के जरिए पूरी प्रक्रिया समझाई और उसी के निर्देशों पर उस व्यक्ति ने डिलीवरी कर दी.

अस्पताल ने क्यों नहीं दी थी महिला को मदद?

गवाह के मुताबिक, महिला को पहले अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन वहां से मना कर दिया गया. मजबूर होकर परिवार उसे ट्रेन में वापस लेकर आ गया. पोस्ट में लिखा गया, “सोचिए, एक मां को अस्पताल ने मना कर दिया, ये कितना शर्मनाक है.” अगर उस रात वह बहादुर शख्स वहां न होता, तो शायद न मां बचती, न बच्चा. मनजीत ने आगे लिखा, “उस रात इस आदमी की वजह से दो जिंदगियां बचीं. उसने मां और बच्चे दोनों को सुरक्षित जन्म दिलाया और हम सबने मिलकर उन्हें अस्पताल पहुंचाया.” वीडियो में मौजूद हर शख्स की आंखें उस वक्त नम थीं. सबको यकीन नहीं हो रहा था कि एक अनजान व्यक्ति इतनी हिम्मत दिखा सकता है.

सोशल मीडिया पर क्यों हो रही है उसकी तारीफ?

जैसे ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, कमेंट्स की बाढ़ आ गई. एक यूजर ने लिखा, “गूसबम्प्स आ गए! ऐसे लोग अब बहुत कम मिलते हैं.” दूसरे ने लिखा, “यह इंसान वाकई यूनिफॉर्म के बिना हीरो है.” तीसरे ने कहा, “रियल हीरो, जिसने बिना किसी स्वार्थ के दो जिंदगियां बचा लीं.” इस घटना ने फिर साबित कर दिया कि असली हीरो वही होता है, जो वक्त पर इंसानियत निभा दे.