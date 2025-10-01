रावण इतने क्यूट और मासूम भी हो सकते हैं क्या? वायरल हो गए ये नन्हे कलाकार

Ravan Ka Video: नवरात्रि का मौका है और देशभर में रामलीला का मंचन चल रहा है. ऐसे में कलाकार रामायण के पात्रों का किरदार निभा रहे हैं और भगवान राम की वीरता और चरित्र को फिल्मी अंदाज में घर-घर पहुंचा रहे हैं. अभी रावण दहन में समय है, लेकिन देशभर की रामलीलाओं से रावण के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं. कहीं रावण अपने परिवार के साथ ठुमके लगा रहा है तो कहीं सूर्पणखा इतनी क्यूट है कि लोग बोल रहे कि लक्ष्मण भाई मान जाओ. इसी बीच छोटे से क्यूट रावण बने बच्चों को वीडियो वायरल हो रहा है. यकीन मानिए आपने इतना क्यूट रावण नहीं देखा होगा. वीडियो देखकर मन खुश हो जाएगा.

कैसे एंट्री कर रहे क्यूट रावण?

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि छोटे-छोटे मासूम बच्चे रावण और राक्षस का किरदार निभा रहे हैं. ऐसे में जब वे एंट्री करते हैं तो एक म्यूजिक के साथ ताल से ताल मिलाते हैं. ये बच्चे रावण के किरदार का बखूबी निभाते हैं. छोटे बच्चे रावण के भेष में भी बहुत क्यूट लग रहे हैं. रावण को क्रूर राक्षस माना जाता है, लेकिन इन रावण से तो आपको प्यार हो जाएगा. छोटे-छोटे फेस पर बड़ी-बड़ी मूंछें बहुत ही बढ़िया लग रही हैं. अब ये क्यूट से रावण का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है.

किसने डाला ये क्यूट वीडियो?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @biki__jnrdn नाम के हैंडल से डाला गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 16 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं, 3.2 लाख से ज्यादा यूजर्स इस वीडियो को शेयर भी कर चुके हैं.

वीडियो देखकर क्या बोले यूजर्स?

वीडियो देखने के बाद यूजर्स ने काफी संख्या में कमेंट किए हैं. एक यूजर ने लिखा, "मुझे लेंग्वेज तो समझ नहीं आई, लेकिन बच्चों की एक्टिंग लाजवाब है. उसमें भी पहले वाले बच्चे ने अपने किरदार को पूरी तरह निभाया है. इनके गुरु हो प्रणाम." दूसरे यूजर ने लिखा, "ये प्रस्तुति वाकई बहुत सुंदर और अद्भुत है. मैं इन नन्हे बाल कलाकारों को दिल से सलाम करता हूं."

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.