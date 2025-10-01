हिम्मत है तो हंसी रोककर दिखाओ! रावण ने सह परिवार बनाई धांसू रील, राक्षसों ने भी लगाए ठुमके

Ramleela Ka Video: 'ठुमक-ठुमक जनि मजिये दे नाल' ट्रेंडिंग सोंग पर रावण की विद फैमिली रील वायरल हो रही है. दरअसल, नवरात्रि का त्योहार चल रहा है. ऐसे में देशभर में रामलीला का मंचन हो रहा है. जिसमें भगवान राम के त्याग और वीरता को दर्शाया जाता है. इस दौरान कलाकार रामायण के पात्रों का किरदार निभाते हैं और फिल्मी अंदाज में रामायण को दर्शाते हैं. इस दौरान देशभर की रामलीलाओं से वीडियो आ रहे हैं. कुछ तो इतने फनी हैं कि हंसते-हंसते पेट में दर्द हो जाएगा. ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें राणव अपने राक्षस परिवार के साथ ट्रेंडिंग सोंग पर रील बना रहा है.

रील पर क्या कर रहे थे राक्षस?

सोशल मीडिया पर वायरल हो रही रावण की रील इतनी फनी है कि हंसी ही नहीं रोकी जाती है. वीडियो के फ्रेम में सबसे पहले रावण और रावण का एक साथी नजर आता है, लेकिन जैसे की सोंग चालू होता है रावण तो फ्रेम से निकल जाता है और रावण के बाकी साथी राक्षस फ्रेम में एक-एक कर आते जाते हैं और ठुमका लगाते रहते हैं. ये देखने में काफी फनी और मजेदार वीडियो है. वीडियो देखने के बाद यूजर्स ने कमेंट बॉक्स में बहुत मजेदार कमेंट किए हैं.

वीडियो देखकर क्या बोले लोग?

वायरल हो रहे वीडियो को देखकर यूजर्स ने काफी मजेदार कमेंट किए है. एक यूजर ने लिखा, "ये ट्रेंडिंग सोंग तो लंका तक पहुंच गया." दूसरे यूजर ने लिखा, "एन्जॉयमेंट हर जगह होना चाहिए." तीसरे यूजर ने लिखा, "पूरा पाताल लोग खुश हो रहा है." चौथे यूजर ने लिखा, "महादेव जी देख लो आप इन लोगों को. ये लोग धरती पर ठुमक ठुमक कर रहे हैं." पांचवे यूजर ने लिखा, "माता रानी जल्दी त्रिशूल लेके आइए." इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @tereliyememe9 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.