वायरल हुई क्यूट शूर्पणखा, यूजर बोले- इसके लिए तो रावण से भी युद्ध कर जाएंगे

Cute Surpanakha Ka Video: सोशल मीडिया पर रामलीला का एक प्यारा-सा वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में जो लड़की शूर्पणखा का किरदार निभा रही है वो काफी सुंदर और क्यूट है. यूजर्स कह रहे हैं कि इसके लिए तो रावण से भी लड़ जाएंगे. आपने इतनी क्यूट शूर्पणखा आज तक नहीं देखी होगी.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Oct 01, 2025, 04:19 PM IST
वायरल हुई क्यूट शूर्पणखा, यूजर बोले- इसके लिए तो रावण से भी युद्ध कर जाएंगे

Ramleela Ka Video: नवरात्रि का त्योहार चल रहा है. इन नौ दिनों के दौरान देशभर में रामलीला का मंचन हो रहा है. जिसमें कलाकार रामायण के पात्रों का किरदार निभाते हैं और रामायण की कहानी को मनोरंजक और फिल्मी अंदाज में घर-घर पहुंचाते हैं. इस दौरान सोशल मीडिया पर रामलीला के कई फनी वीडियो वायरल हो रहे हैं. किसी वीडियो में भगवान हनुमान राम जी को गदा मारते नजर आ रहे हैं. वहीं दूसरी ओर क्यूट शूर्पणखा का वीडियो वायरल हो रहा है. इतनी प्यारी शूर्पणखा को देखकर यूजर्स कह रहे हैं कि हम लक्ष्मण होते तो रामायण ही बदल जाती.

कौन से गाने पर नाच रही थी शूर्पणखा?
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि रामलीला मंचन के दौरान शूर्पणखा लक्ष्मण जी पर अपना जादू चलाने की कोशिश कर रही है और नाचकर लक्ष्मण जी का मन जीतने की कोशिश कर रही है. 'तू पागल प्रेमी आवारा' गाने पर लक्ष्मण जी के चारों ओर नाच रही है. इस दौरान लक्ष्मण जी बार-बार शूर्पणखा को इंग्नोर करते हैं और पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन शूर्पणखा बार-बार लक्ष्मण जी के पीछे आ जाती है. शूर्पणखा का किरदार निभा रही लड़की काफी सुंदर और क्यूट है. वीडियो देखकर यूजर्स बोल रहे कि शूर्पणखा इतनी क्यूट तो नहीं थी. अब ये क्यूट शूर्पणखा का डांस सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है. 
यह भी पढ़ें: नवरात्रि के मौके पर पाकिस्तान का वीडियो वायरल, भव्य पंडाल में नाच रहे राधा-कृष्ण

 

वीडियो देखकर क्या बोले यूजर्स?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @maharo_sikar_23 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और अभी तक इस वीडियो पर 15 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इसके अलावा वीडियो देखने के बाद यूजर्स काफी फनी कमेंट्स कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "इसके लिए तो मैं रावण से भी युद्ध करूं." दूसरे यूजर ने लिखा, "इसकी नाक मत काटना लक्ष्मण महाराज." तीसरे यूजर ने लिखा, "जिसे सीता बनना चाहिए वो शूर्पणखा बनी है." 
यह भी पढ़ें: पाकिस्तान में ऐसे मनाया जा रहा नवरात्रि का त्योहार, वीडियो देखकर नहीं होगा यकीन

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

Dussehra 2025Ramleelacute surpanakhaviral

