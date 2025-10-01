वायरल हुई क्यूट शूर्पणखा, यूजर बोले- इसके लिए तो रावण से भी युद्ध कर जाएंगे

Ramleela Ka Video: नवरात्रि का त्योहार चल रहा है. इन नौ दिनों के दौरान देशभर में रामलीला का मंचन हो रहा है. जिसमें कलाकार रामायण के पात्रों का किरदार निभाते हैं और रामायण की कहानी को मनोरंजक और फिल्मी अंदाज में घर-घर पहुंचाते हैं. इस दौरान सोशल मीडिया पर रामलीला के कई फनी वीडियो वायरल हो रहे हैं. किसी वीडियो में भगवान हनुमान राम जी को गदा मारते नजर आ रहे हैं. वहीं दूसरी ओर क्यूट शूर्पणखा का वीडियो वायरल हो रहा है. इतनी प्यारी शूर्पणखा को देखकर यूजर्स कह रहे हैं कि हम लक्ष्मण होते तो रामायण ही बदल जाती.

कौन से गाने पर नाच रही थी शूर्पणखा?

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि रामलीला मंचन के दौरान शूर्पणखा लक्ष्मण जी पर अपना जादू चलाने की कोशिश कर रही है और नाचकर लक्ष्मण जी का मन जीतने की कोशिश कर रही है. 'तू पागल प्रेमी आवारा' गाने पर लक्ष्मण जी के चारों ओर नाच रही है. इस दौरान लक्ष्मण जी बार-बार शूर्पणखा को इंग्नोर करते हैं और पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन शूर्पणखा बार-बार लक्ष्मण जी के पीछे आ जाती है. शूर्पणखा का किरदार निभा रही लड़की काफी सुंदर और क्यूट है. वीडियो देखकर यूजर्स बोल रहे कि शूर्पणखा इतनी क्यूट तो नहीं थी. अब ये क्यूट शूर्पणखा का डांस सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है.

यह भी पढ़ें: नवरात्रि के मौके पर पाकिस्तान का वीडियो वायरल, भव्य पंडाल में नाच रहे राधा-कृष्ण

Add Zee News as a Preferred Source

वीडियो देखकर क्या बोले यूजर्स?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @maharo_sikar_23 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और अभी तक इस वीडियो पर 15 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इसके अलावा वीडियो देखने के बाद यूजर्स काफी फनी कमेंट्स कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "इसके लिए तो मैं रावण से भी युद्ध करूं." दूसरे यूजर ने लिखा, "इसकी नाक मत काटना लक्ष्मण महाराज." तीसरे यूजर ने लिखा, "जिसे सीता बनना चाहिए वो शूर्पणखा बनी है."

यह भी पढ़ें: पाकिस्तान में ऐसे मनाया जा रहा नवरात्रि का त्योहार, वीडियो देखकर नहीं होगा यकीन

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.