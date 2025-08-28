रामलीला से पहले गलियों में सब्जी बेचता दिखा रावण! निकाली ऐसी आवाज कि घर से बाहर आ जाएं सारी भाभियां, देखें वायरल वीडियो

Vegetable Seller Video Viral: सोशल मीडिया पर तरह-तरह का वीडियो वायरल होता रहता है. इनमें कुछ ऐसा भी देखने को मिल जाता है जिससे हंसने से खुद को रोक पाना मुश्किल हो जाता है. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें सब्जी वाला अपनी आवाज के वजह से इंटरनेट पर धमाल मचा रहा है. जी हां, गली-गली सब्जी बेचने वाला शख्स हर किसी को रावण की याद दिला है. बोलता इस तरह से है कि घर से सारी भाभियां निकल ही आ जाएंगी और सब्जी खरीद ही लेंगी. ये मजेदार वीडियो लोगों को खूब पसंद आ रहा है.

गलियों में सब्जी बेचता दिखा रावण

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो अपनी आवाज के कारण जाना जा रहा है. दरअसल, सब्जी बेचने वाला शख्स इस तरह से आवाज निकाल रहा है जैसे रामलीला में आपने किसी रावण या राक्षस को आवाज निकालते देखा होगा. खूब सारी सब्जियां, माइक और स्पीकर लिए सब्जी वाला अजीब तरीके से आवाज निकाल रहा है जैसे कि रामलीला में परफॉर्मेंस दे रहा हो.

Add Zee News as a Preferred Source

रानी को पुकारता दिखा सब्जी वाला

वीडियो में देख सकते हैं सब्जी वाला पहले रावण की तरह हंसता है. इसके बाद ओ रानी, रानी बाहर निकल सब्जी खत्म हो गई. ऐसे लगातार बोलते हुए दिखता है. तेज इको के साथ आवाज ऐसे आ रही होती है जैसे किसी मेले या रामलीला में आप परफॉर्म करने वाले को सुन रहे होते हैं. ये वीडियो इंटरनेट पर काफी पसंद किया जा रहा है. इंस्टाग्राम पर @actor_rakesh_sahani नामक अकाउंट से वीडियो साझा की गई है.

यूजर्स क्या बोले?

वायरल वीडियो पर कई यूजर्स का कमेंट देखने को मिल रहा है. एक यूजर ने लिखा कि ‘पाताल लोक से सब्जी बेचने आया राक्षस पृथ्वी लोक में डरा रहा है.’ दूसरे यूजर ने लिखा कि भाई तू डरा कर सब्जी बेच रहा है. तीसरे यूजर ने लिखा कि हमला करो पार्थ. इस तरह के कई मजेदार कमेंट देखने को मिल रहे हैं.

ये भी पढ़ें- Video: अरे बाप रे! आज तो हो गए यमराज के दर्शन... ऑफिस में बैग के अंदर लैपटॉप की जगह ये क्या रख डाला, वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी!