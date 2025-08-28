रामलीला से पहले गलियों में सब्जी बेचता दिखा रावण! निकाली ऐसी आवाज कि घर से बाहर आ जाएं सारी भाभियां, देखें वायरल वीडियो
Advertisement
trendingNow12899935
Hindi Newsजरा हटके

रामलीला से पहले गलियों में सब्जी बेचता दिखा रावण! निकाली ऐसी आवाज कि घर से बाहर आ जाएं सारी भाभियां, देखें वायरल वीडियो

Vegetable Seller Video Viral: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक सब्जी वाला इस तरह से सब्जियां बेचते देखा गया कि आपकी हंसी थमने का नाम नहीं लेगी। आइए वीडियो देखते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Aug 28, 2025, 02:35 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

रामलीला से पहले गलियों में सब्जी बेचता दिखा रावण! निकाली ऐसी आवाज कि घर से बाहर आ जाएं सारी भाभियां, देखें वायरल वीडियो

Vegetable Seller Video Viral: सोशल मीडिया पर तरह-तरह का वीडियो वायरल होता रहता है. इनमें कुछ ऐसा भी देखने को मिल जाता है जिससे हंसने से खुद को रोक पाना मुश्किल हो जाता है. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें सब्जी वाला अपनी आवाज के वजह से इंटरनेट पर धमाल मचा रहा है. जी हां, गली-गली सब्जी बेचने वाला शख्स हर किसी को रावण की याद दिला है. बोलता इस तरह से है कि घर से सारी भाभियां निकल ही आ जाएंगी और सब्जी खरीद ही लेंगी. ये मजेदार वीडियो लोगों को खूब पसंद आ रहा है.

गलियों में सब्जी बेचता दिखा रावण

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो अपनी आवाज के कारण जाना जा रहा है. दरअसल, सब्जी बेचने वाला शख्स इस तरह से आवाज निकाल रहा है जैसे रामलीला में आपने किसी रावण या राक्षस को आवाज निकालते देखा होगा. खूब सारी सब्जियां, माइक और स्पीकर लिए सब्जी वाला अजीब तरीके से आवाज निकाल रहा है जैसे कि रामलीला में परफॉर्मेंस दे रहा हो.

Add Zee News as a Preferred Source

रानी को पुकारता दिखा सब्जी वाला

वीडियो में देख सकते हैं सब्जी वाला पहले रावण की तरह हंसता है. इसके बाद ओ रानी, रानी बाहर निकल सब्जी खत्म हो गई. ऐसे लगातार बोलते हुए दिखता है. तेज इको के साथ आवाज ऐसे आ रही होती है जैसे किसी मेले या रामलीला में आप परफॉर्म करने वाले को सुन रहे होते हैं. ये वीडियो इंटरनेट पर काफी पसंद किया जा रहा है. इंस्टाग्राम पर @actor_rakesh_sahani नामक अकाउंट से वीडियो साझा की गई है.

यूजर्स क्या बोले?

वायरल वीडियो पर कई यूजर्स का कमेंट देखने को मिल रहा है. एक यूजर ने लिखा कि ‘पाताल लोक से सब्जी बेचने आया राक्षस पृथ्वी लोक में डरा रहा है.’ दूसरे यूजर ने लिखा कि भाई तू डरा कर सब्जी बेच रहा है. तीसरे यूजर ने लिखा कि हमला करो पार्थ. इस तरह के कई मजेदार कमेंट देखने को मिल रहे हैं.

ये भी पढ़ें- Video: अरे बाप रे! आज तो हो गए यमराज के दर्शन... ऑफिस में बैग के अंदर लैपटॉप की जगह ये क्या रख डाला, वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी!

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

videoviral

Trending news

राज्यपाल-राष्ट्रपति के बिल के खिलाफ राज्य सरकार नहीं जा सकती कोर्ट: केंद्र सरकार
Supreem court
राज्यपाल-राष्ट्रपति के बिल के खिलाफ राज्य सरकार नहीं जा सकती कोर्ट: केंद्र सरकार
बीजिंग की ये तस्वीर बढ़ाएगी अमेरिका की टेंशन, विक्ट्री परेड में पहुंचेंगे किम-पुतिन
china
बीजिंग की ये तस्वीर बढ़ाएगी अमेरिका की टेंशन, विक्ट्री परेड में पहुंचेंगे किम-पुतिन
115 साल में पहली बार 'कलेजा' फाड़ देने वाली बारिश,‌10 प्वाइंट्स में जानें ताजा अपडेट
#Jammu Kashmir
115 साल में पहली बार 'कलेजा' फाड़ देने वाली बारिश,‌10 प्वाइंट्स में जानें ताजा अपडेट
Jammu Kashmir: LoC के पास आतंकियों के घुसपैठ की कोशिश नाकाम, जवानों ने 2 को किया ढेर
Jammu and Kashmir
Jammu Kashmir: LoC के पास आतंकियों के घुसपैठ की कोशिश नाकाम, जवानों ने 2 को किया ढेर
कांग्रेस नेता ने बनवाई जींस, टी-शर्ट पहने भगवान गणेश की मूर्ति, हैदराबाद में बवाल
Ganesh Idol
कांग्रेस नेता ने बनवाई जींस, टी-शर्ट पहने भगवान गणेश की मूर्ति, हैदराबाद में बवाल
'दबाव में अंतरराष्ट्रीय ट्रेडिंग ठीक नहीं', ट्रंप के टैरिफ पर बोले मोहन भागवत
RSS chief Mohan Bhagwat
'दबाव में अंतरराष्ट्रीय ट्रेडिंग ठीक नहीं', ट्रंप के टैरिफ पर बोले मोहन भागवत
Aaj Ki Taza Khabar Live: वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी ने PM Modi पर कसा तंज, बोले 'छोटे-छोटे बच्चे ...'
breaking news live updates
Aaj Ki Taza Khabar Live: वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी ने PM Modi पर कसा तंज, बोले 'छोटे-छोटे बच्चे ...'
मानसून का भयंकर रूप आना अभी बाकी! जम्मू से लेकर हिमाचल तक तबाही, जानें आज का हाल
Mansoon
मानसून का भयंकर रूप आना अभी बाकी! जम्मू से लेकर हिमाचल तक तबाही, जानें आज का हाल
मंदिर में 'सिंहासन' के सामने 'VIP कुर्सी'! भगवान के दर पर होने वाले भेदभाव का टेस्ट
DNA Analysis
मंदिर में 'सिंहासन' के सामने 'VIP कुर्सी'! भगवान के दर पर होने वाले भेदभाव का टेस्ट
DNA: एक तरफ राहुल ने दौड़ाई बुलेट, दूसरी तरफ नीतीश के मंत्रियों को दौड़ा रहे लोग
DNA Analysis
DNA: एक तरफ राहुल ने दौड़ाई बुलेट, दूसरी तरफ नीतीश के मंत्रियों को दौड़ा रहे लोग
;