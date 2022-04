क्या रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की हो गई शादी? नेटफ्लिक्स के इस Video से कन्फ्यूज हुए यूजर्स

Viral News: आलिया भट्ट और रणबीर कपूर (Alia Bhatt & Ranbir Kapoor) की शादी की अफवाह के बाद से सोशल मीडिया पर एक मीम-फेस्ट शुरू हो गया है. कई न्यूज रिपोर्ट्स का दावा है कि आलिया और रणबीर की शादी का जश्न 14 अप्रैल से 17 अप्रैल के बीच होगा. इस जानकारी के बाद सोशल मीडिया पर कई तरह के वीडियो सामने आने लगे हैं. यूजर्स तमाम सोशल प्लेटफॉर्म पर शादी को लेकर मीम्स शेयर कर रहे हैं. नेटफ्लिक्स इंडिया भी इस मीम में शामिल हो गया और एक वीडियो शेयर किया है.

आलिया-रणबीर की शादी को लेकर उड़ी अफवाह

नेटफ्लिक्स ने अपने सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर आलिया और रणबीर की फिल्मों को जोड़कर एक छोटा क्लिप तैयार किया. आलिया और रणबीर को उन्हीं की फिल्म 'हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया' और 'ये जवानी है दीवानी' के शादी के दृश्यों को मिला-जुलाकर दिखाया है. इस वीडियो को शेयर करते हुए नेटफ्लिक्स इंडिया ने कैप्शन में लिखा, 'ये दोनों असल जिंदगी में भी एक ग्रेट कपल हैं.' वीडियो को जैसे ही इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया, नेटिजन्स द्वारा तरह-तरह के कमेंट्स आने लगे.

यूजर्स ने नेटफ्लिक्स इंडिया का उड़ाया मजाक

इस वीडियो को देखने के बाद एक यूजर ने लिखा, 'मुझे लगता है नेटफ्लिक्स को सीक्रेट तरीके से शादी टेलिकास्ट करने के लिए ब्राडकास्ट राइट दिया गया है.' एक अन्य ने लिखा, 'अब तो नेटफ्लिक्स इंडिया भी आलिया रणबीर फैन पेज बन चुका है.' कमेंट में एक तीसरे यूजर ने लिखा, 'एडमिन को कौन समझाए कि ये दोनों पहले से ही एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं.'

Alia and Ranbir are getting married on 17Th April as sources I am so happy

Aloo ki Shadi #AliaBhatt#RanbirKapoor #RanbirAliaWedding pic.twitter.com/iNg228ARk5 — Ily_aliaa_bhatt (@aliaa_ily) April 4, 2022