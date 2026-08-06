'Rapido ने सेफ्टी को मजाक बना दिया...', ऐप की खराबी पड़ी भारी, महिला को सुनसान जगह पर छोड़ गया ऑटो ड्राइवर

आज के समय में कैब और बाइक टैक्सी जैसे ऑनलाइन ट्रांसपोर्ट ऐप लोगों की डेली रुटीन जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुके हैं. ऑफिस जाने से लेकर कहीं भी आने-जाने तक लोग इन सेवाओं पर भरोसा करते हैं. लेकिन अगर यही सिस्टम किसी यात्री को गलत जगह पहुंचा दे, तो परेशानी और डर दोनों बढ़ सकते हैं.
ऐसा ही दावा एक महिला ने किया है, जिसने Rapido राइड के दौरान अपने साथ हुई घटना को सोशल मीडिया पर शेयर किया. महिला ने आरोप लगाया कि ऐप की गड़बड़ी की वजह से उसे ऐसी जगह छोड़ दिया गया, जहां वह खुद को सेफ महसूस नहीं कर रही थी. महिला ने इस पूरे मामले का वीडियो शेयर करते हुए Rapido की सेफ्टी व्यवस्था और कस्टमर सपोर्ट पर भी सवाल उठाए हैं.
सोशल मीडिया पर अपनी आपबीती बताते हुए प्रियंका कडाकिया नाम की महिला ने कहा कि वह रोज की तरह अपने घर से ऑफिस जाने के लिए Rapido ऑटो बुक कर रही थीं. उन्होंने बताया कि उनका ऑफिस उनके घर से करीब 18 किलोमीटर दूर था. उन्होंने ऐप पर राइड बुक की और उन्हें उम्मीद थी कि वह आराम से समय पर ऑफिस पहुंच जाएंगी. लेकिन राइड शुरू होने के बाद स्थिति अचानक बदल गई. महिला के मुताबिक, ड्राइवर उन्हें ऑफिस ले जाने के बजाय घर से करीब 700 मीटर दूर एक ऐसी जगह पर ले गया, जहां उन्हें माहौल संदिग्ध लगा.
प्रियंका ने अपने वीडियो में दावा किया कि इस पूरी परेशानी की वजह ऐप में आई गड़बड़ी थी. उनके अनुसार, जब उन्होंने राइड बुक की थी, तब ड्रॉप लोकेशन कुछ और दिखाई दे रही थी. लेकिन जब ड्राइवर ने OTP डालकर राइड शुरू की, तो उसके ऐप में अलग लोकेशन दिखाई देने लगी. महिला का कहना था कि ड्राइवर ने भी यही बात कही कि उसके ऐप में यही जगह ड्रॉप लोकेशन के तौर पर दिख रही है. सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात यह थी कि राइड सिर्फ कुछ सौ मीटर की दूरी तक चली, लेकिन ऐप पर किराया अब भी करीब 350 रुपये ही दिख रहा था, जो असल में 18 किलोमीटर की यात्रा के लिए तय था.
प्रियंका ने बताया कि उन्होंने तय किया कि जितनी दूरी तय हुई है, उसी हिसाब से किराया देंगी. लेकिन उनका आरोप है कि ड्राइवर इस बात से नाराज हो गया और उसने पूरे 350 रुपये देने की मांग की. महिला ने वीडियो में बताया कि ड्राइवर ऑटो से बाहर आया और उनके पास आकर बहस करने लगा. उन्होंने कहा कि उस समय वह काफी डर गई थीं और लगातार मदद के लिए पुलिस और सेफ्टी हेल्पलाइन से संपर्क करने की कोशिश कर रही थीं. उन्होंने आरोप लगाया कि उस समय ऐप की सेफ्टी हेल्पलाइन से उन्हें कोई खास मदद नहीं मिली.
महिला ने बताया कि विवाद बढ़ने के बाद पुलिस को बुलाना पड़ा. इसके बाद ही स्थिति संभली. उन्होंने अपनी पोस्ट में Rapido को टैग करते हुए लिखा कि महिलाओं की सुरक्षा को गंभीरता से लेना चाहिए. उनका कहना था कि अगर कोई महिला अकेले सफर कर रही है और ऐप में ऐसी समस्या आ जाए, तो उसके लिए स्थिति काफी डरावनी हो सकती है. प्रियंका ने यह भी दावा किया कि बाद में उन्हें पता चला कि संबंधित ड्राइवर ऐप पर रजिस्टर्ड भी नहीं था. हालांकि, इस दावे की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की जा सकती है.
महिला का वीडियो वायरल होने के बाद कई सोशल मीडिया यूजर्स ने उनके अनुभव पर चिंता जताई. कई लोगों ने कहा कि ऑनलाइन राइड सर्विसेज में GPS, ड्राइवर वेरिफिकेशन और सेफ्टी सिस्टम को और मजबूत करने की जरूरत है. कुछ यूजर्स ने अपने साथ हुए ऐसे ही अनुभव भी शेयर किए और कहा कि यात्रा के दौरान सुरक्षा सबसे जरूरी चीज है. वहीं, कई लोगों ने महिला का समर्थन करते हुए कहा कि किसी भी यात्री, खासकर महिलाओं को ऐसी स्थिति में अकेला महसूस नहीं होना चाहिए.
मामला वायरल होने के बाद Rapido की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई. कंपनी ने महिला को हुई परेशानी के लिए माफी मांगी और कहा कि वह इस मामले की जांच करेगी. कंपनी ने यह भी कहा कि जांच के आधार पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ जरूरी कार्रवाई की जाएगी. Rapido ने महिला से राइड आईडी और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर शेयर करने को कहा, जिससे मामले की पूरी जानकारी हासिल की जा सके.
यह घटना एक बार फिर ऑनलाइन कैब और ऑटो सेवाओं में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े करती है. आज लाखों लोग रोज इन ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं. ऐसे में सही GPS सिस्टम, ड्राइवर वेरिफिकेशन और तुरंत मदद मिलने वाली हेल्पलाइन बेहद जरूरी है. तकनीक ने सफर आसान जरूर बनाया है, लेकिन यात्रियों का भरोसा बनाए रखने के लिए कंपनियों को सुरक्षा व्यवस्था को सबसे ऊपर रखना होगा. खासकर महिलाओं के लिए यात्रा के दौरान सुरक्षित माहौल देना किसी भी सेवा की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होनी चाहिए.
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