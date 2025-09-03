Rapido बुक की तो नशे में झूलता हुआ आया ड्राइवर! घर जाने के लिए सवारी ने खुद चलाई बाइक, कंपनी को देना पड़ा जवाब!

Trending Photos
Rapido Drunk Rider: आजकल ज्यादातर लोग अपनी सुविधा और सुरक्षा के लिए कैब या बाइक बुकिंग ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन सोचिए क्या होगा अगर जो ड्राइवर आपको पिक करने आए वो खुद नशे में धुत हो? हाल ही में एक ऐसा ही चौंकाने वाला मामला सामने आया, जिसमें एक रैपिडो राइडर शराब के नशे में ग्राहक को लेने पहुंचा और फिर आगे जो हुआ उसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया.
यह भी पढ़ें: बारिश में नहीं मिली कैब तो बुक करनी पड़ी ट्रक, सामान की तरह लद के घर पहुंचे 'बेचारे' ऑफिस वाले! Video ने चौंकाया
रैपिडो राइडर नशे में क्यों आया और फिर क्या हुआ?
वायरल वीडियो में देखा गया कि ग्राहक ने जैसे ही अपने ड्राइवर को नशे में पाया, तो उसने तुरंत बाइक खुद चलाने की बात कही. हैरानी की बात यह रही कि रैपिडो राइडर मान गया और पीछे बैठ गया. इसके बाद युवक ने इस पूरे वाकये का वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया.
वीडियो वायरल होने पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया आई?
वीडियो का सबटाइटल था, “जब आपका रैपिडो राइडर नशे में हो, तो आपको खुद ही घर छोड़ना पड़े.” वीडियो के वायरल होते ही यूजर्स की प्रतिक्रियाएं आने लगीं. कोई इस पर मजाक कर रहा था तो कोई कंपनी की लापरवाही पर गुस्सा जता रहा था. एक यूजर ने लिखा – “ये रैपिडो नहीं, ये तो माफ कर दो है.” वहीं दूसरे ने इसे “Rapido का सॉफ्ट लॉन्च ऑफ बाइक रेंटल बताया.
यह भी पढ़ें: जब दूल्हे ने बारातियों की जगह बुलाए सड़क के कुत्ते, शादी में डोगेश भाई और उनकी गैंग ने मचा दिया धमाल!
कंपनी ने इस घटना पर क्या सफाई दी?
जैसे ही मामला बढ़ा, रैपिडो कंपनी ने तुरंत अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने इंस्टाग्राम पर कमेंट कर बताया कि उस राइडर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है. साथ ही उन्होंने यूज़र को भरोसा दिलाया कि आगे से ऐसी गलती न हो, इसके लिए कंपनी सुधारात्मक कदम उठा रही है. हालांकि, ग्राहक ने कंपनी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि SOS लाइन पर कॉल करने के बावजूद कोई मदद नहीं मिली और 6 दिन तक मैनेजमेंट ने कोई जवाब नहीं दिया.
यूजर्स ने कैसे उड़ाया मजाक?
इस पूरी घटना ने सोशल मीडिया पर हंसी-ठिठोली का माहौल बना दिया. किसी ने कहा, “मैं मदद नहीं कर सकता लेकिन हंसी रोक नहीं पा रहा.” तो किसी ने इमोजी पोस्ट कर अपनी प्रतिक्रिया दी. मजाक के बीच यह भी साफ झलक रहा था कि लोग अब कैब ऐप्स की सुरक्षा को लेकर सवाल उठा रहे हैं.