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Hindi Newsजरा हटकेकोई नहीं पूछता हमें... एक ठंडी ड्रिंक देखकर क्यों रो पड़ा ये रैपिडो ड्राइवर? दिल छू लेगी ये कहानी

कोई नहीं पूछता हमें... एक ठंडी ड्रिंक देखकर क्यों रो पड़ा ये रैपिडो ड्राइवर? दिल छू लेगी ये कहानी

भीषण गर्मी के बीच एक महिला पैसेंजर ने अपने रैपिडो बाइक-टैक्सी ड्राइवर को ठंडी ड्रिंक ऑफर की. इसके बाद ड्राइवर ने भावुक होकर जो कहा, उसने सोशल मीडिया पर हर किसी की आंखें नम कर दी हैं. जानिए पूरी कहानी.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: May 19, 2026, 08:38 AM IST
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कोई नहीं पूछता हमें... एक ठंडी ड्रिंक देखकर क्यों रो पड़ा ये रैपिडो ड्राइवर? दिल छू लेगी ये कहानी

Heatwave Rapido Delivery Boy: देशभर में इन दिनों भीषण गर्मी और हीटवेव का प्रकोप जारी है. इस चिलचिलाती धूप और गर्म थपेड़ों के बीच भी कुछ लोग ऐसे हैं, जो सड़कों पर रहकर हमारे काम को आसान बनाते हैं. हम बात कर रहे हैं डिलीवरी बॉयज और बाइक-टैक्सी ड्राइवर्स की. हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानी वायरल हो रही है, जहां एक महिला पैसेंजर ने भीषण गर्मी में अपने रैपिडो ड्राइवर को एक कोल्ड ड्रिंक ऑफर की. इसके बाद ड्राइवर ने जो जवाब दिया, उसने न सिर्फ उस महिला को बल्कि पूरे इंटरनेट को भावुक कर दिया है.

रास्ते में शुरू हुई गर्मी की बात

यह पूरा वाकया तब शुरू हुआ जब एक महिला ने अपने सफर के लिए रैपिडो बाइक टैक्सी बुक की. रास्ते में सफर के दौरान महिला पैसेंजर और रैपिडो वाले भैया के बीच थोड़ी बातचीत होने लगी. ड्राइवर ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से गर्मी कितनी असहनीय हो गई है और इस धूप में लगातार बाइक चलाना कितना मुश्किल काम है. ड्राइवर का दर्द सुनकर महिला का दिल पिघल गया और उसने कुछ ऐसा करने का सोचा जिससे ड्राइवर को थोड़ी राहत मिल सके.

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सफर खत्म होते ही दिया ये सरप्राइज

जैसे ही सफर खत्म हुआ और महिला बाइक से नीचे उतरी, तो उसने ड्राइवर से अपना ख्याल रखने को कहा. महिला के पास उस वक्त एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल थी. उसने वह ठंडी ड्रिंक तुरंत ड्राइवर की तरफ बढ़ा दी और उनसे कहा कि वे इस गर्मी में खुद को हाइड्रेटेड रखें और पानी या जूस पीते रहें. महिला को उम्मीद नहीं थी कि उसका यह छोटा सा कदम ड्राइवर को इस कदर प्रभावित कर देगा.

हमारे बारे में तो कौन ही सोचता है

कोल्ड ड्रिंक हाथ में लेते ही रैपिडो ड्राइवर की आंखें भर आईं और वह काफी भावुक हो गया. उसने बेहद रुआंसे गले से महिला से कहा, "हमारे बारे में तो कौन ही सोचता है." ड्राइवर की इस एक लाइन ने समाज के उस कड़वे सच को सामने रख दिया, जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं. दिन-रात धूप और धूल में मेहनत करने वाले इन गिग वर्कर्स को लोग अक्सर भूल जाते हैं. ड्राइवर का यह जवाब सोशल मीडिया पर लोगों के दिलों को झकझोर रहा है.

छोटी सी अच्छाई बदल सकती है दुनिया

इस पूरी घटना को महिला ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया. उन्होंने लिखा कि मुझे इस बात का अहसास हुआ है कि हमारी एक छोटी सी दयालुता या मदद किसी के लिए कितना बड़ा मायने रख सकती है. अगर हम सभी अपने आसपास के लोगों के प्रति थोड़े से दयालु बन जाएं, तो यह दुनिया रहने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत जगह बन जाएगी. इस पोस्ट को अब तक हजारों लोग देख और शेयर कर चुके हैं.

जैसे ही यह पोस्ट इंटरनेट पर वायरल हुई, लोगों ने महिला पैसेंजर की जमकर तारीफ की. एक यूजर ने लिखा, "इंसानियत अभी भी जिंदा है." वहीं एक दूसरे यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, "मैं जब भी घर पर कोल्ड ड्रिंक मंगाता हूं, तो डिलीवरी करने वाले भाई को एक कैन जरूर देता हूं." 

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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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