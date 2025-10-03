बाइक पर ही लगा छूट गया रेपिडो वाले का फोन, मेला देखने आए शख्स ने उठाया ये कदम

Viral Video: दशहरा मेला खत्म हो गया, लेकिन मेले के वीडियो खूब वायरल हो रहे हैं. आपने रामलीला के कलाकारों के फनी वीडियो तो बहुत देखे होंगे, लेकिन आज हम जिस वीडियो के बारे में बता रहे हैं. वो किसी रामलीला के मंचन की नहीं है, बल्कि रामलीला के बाहर मेले में घूम रहे ईमानदार शख्स की है. वीडियो में ये शख्स दिखाता है कि एक रेपिडो वाला अपनी बाइक पर महंगा फोन छोड़ जाता है. उसके बाद ये शख्स ऐसा कदम उठाता है कि जिसने भी वीडियो देखा वो तारीफ किए बिना नहीं रह पाया. आप भी देखें ये वीडियो.

वापस कैसे मिलता है फोन?

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक शख्स वीडियो बना रहा है. वीडियो में ये दिखाता है कि एक शख्स अपनी बाइक पर फोन लगा छोड़कर मेला देखने चला जाता है. वीडियो के ऊपर लिखा है कि रेपिडो वाला कितना खुश है. इसके बाद वो शख्स वीडियो में बताता है कि हम मेला घूमने आए थे और यहां एक शख्स बाइक पर अपना फोन लगा छोड़ गया है. इसके बाद वो कहता है कि जब तक वो शख्स अपना फोन ढूंढता हुआ यहां नहीं आ जाता हैं. हम यहां से नहीं जाएंगे. इसके बाद वो बताता है कि लगभग 30 से 34 हजार का फोन है.

कैसे मिला फोन वाला शख्स?

वीडियो में आगे दिखता है कि उसी फोन पर एक कॉल आती है और ये लड़का अपनी लोकेशन बताता है. आखिर में दोनों मिल जाते हैं और ये लड़का उसका फोन सुरक्षित उसके हाथों में दे देता है और कहता है कि ऐसे फोन मत छोड़ा करो. वो शख्स भी इस लड़के को थैंक्यू बोलता है और चला जाता है. अब ये ईमानदारी का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

वीडियो देखकर क्या बोले यूजर्स?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @pawanchouhan9695 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और यूजर्स इस वीडियो पर काफी प्यार लुटा रहे हैं. खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 11 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. वीडियो देखने के बाद यूजर्स काफी अच्छे-अच्छे कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "बहुत अच्छा काम किया." दूसरे यूजर ने लिखा, "बहुत आगे जाओगे." वीडियो अपलोड किए जाने वाले अकाउंट से लिखा गया है, "एक छोटा सा थैंक्यू कितनी खुशी देता है."

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.