Advertisement
trendingNow12946892
Hindi Newsजरा हटके

बाइक पर ही लगा छूट गया रेपिडो वाले का फोन, मेला देखने आए शख्स ने उठाया ये कदम

Viral Video: दशहरा मेला देखने आए शख्स को बाइक पर फोन लगा दिखा तो ऐसी ईमानदारी दिखाई कि जिसने भी ये वीडियो देखा वो इस लड़के की तारीफ किए बिना नहीं रह पाया. आप भी देखें ये शानदार वीडियो.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Oct 03, 2025, 11:23 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बाइक पर ही लगा छूट गया रेपिडो वाले का फोन, मेला देखने आए शख्स ने उठाया ये कदम

Viral Video: दशहरा मेला खत्म हो गया, लेकिन मेले के वीडियो खूब वायरल हो रहे हैं. आपने रामलीला के कलाकारों के फनी वीडियो तो बहुत देखे होंगे, लेकिन आज हम जिस वीडियो के बारे में बता रहे हैं. वो किसी रामलीला के मंचन की नहीं है, बल्कि रामलीला के बाहर मेले में घूम रहे ईमानदार शख्स की है. वीडियो में ये शख्स दिखाता है कि एक रेपिडो वाला अपनी बाइक पर महंगा फोन छोड़ जाता है. उसके बाद ये शख्स ऐसा कदम उठाता है कि जिसने भी वीडियो देखा वो तारीफ किए बिना नहीं रह पाया. आप भी देखें ये वीडियो.

वापस कैसे मिलता है फोन?
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक शख्स वीडियो बना रहा है. वीडियो में ये दिखाता है कि एक शख्स अपनी बाइक पर फोन लगा छोड़कर मेला देखने चला जाता है. वीडियो के ऊपर लिखा है कि रेपिडो वाला कितना खुश है. इसके बाद वो शख्स वीडियो में बताता है कि हम मेला घूमने आए थे और यहां एक शख्स बाइक पर अपना फोन लगा छोड़ गया है. इसके बाद वो कहता है कि जब तक वो शख्स अपना फोन ढूंढता हुआ यहां नहीं आ जाता हैं. हम यहां से नहीं जाएंगे. इसके बाद वो बताता है कि लगभग 30 से 34 हजार का फोन है. 

कैसे मिला फोन वाला शख्स?
वीडियो में आगे दिखता है कि उसी फोन पर एक कॉल आती है और ये लड़का अपनी लोकेशन बताता है. आखिर में दोनों मिल जाते हैं और ये लड़का उसका फोन सुरक्षित उसके हाथों में दे देता है और कहता है कि ऐसे फोन मत छोड़ा करो. वो शख्स भी इस लड़के को थैंक्यू बोलता है और चला जाता है. अब ये ईमानदारी का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.
यह भी पढ़ें: Dussehra 2025: रावण के दरबार में हुआ ऐसा डांस, वीडियो देखकर भड़के यूजर्स; आप भी देखें

Add Zee News as a Preferred Source
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @pawanchouhan9695

वीडियो देखकर क्या बोले यूजर्स?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @pawanchouhan9695 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और यूजर्स इस वीडियो पर काफी प्यार लुटा रहे हैं. खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 11 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. वीडियो देखने के बाद यूजर्स काफी अच्छे-अच्छे कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "बहुत अच्छा काम किया." दूसरे यूजर ने लिखा, "बहुत आगे जाओगे." वीडियो अपलोड किए जाने वाले अकाउंट से लिखा गया है, "एक छोटा सा थैंक्यू कितनी खुशी देता है."
यह भी पढ़ें: दहन से पहले पुष्पक विमान लेकर भागा रावण, हाईवे पर लोगों ने बनाया वीडियो; सोशल मीडिया पर वायरल

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

Dussehra Melaviraltrending

Trending news

PAK को तालिबान का सबसे बड़ा झटका, आमिर खान मुत्ताकी के पहले भारत दौरे का विश्लेषण
DNA Analysis
PAK को तालिबान का सबसे बड़ा झटका, आमिर खान मुत्ताकी के पहले भारत दौरे का विश्लेषण
127 हथियार, काली डायरी और जंग-ए-जिहाद... मुजाहिदीन आर्मी का खौफनाक आतंकी प्लान
DNA Analysis
127 हथियार, काली डायरी और जंग-ए-जिहाद... मुजाहिदीन आर्मी का खौफनाक आतंकी प्लान
कश्मीर को मिला पहला ऑटोमोबाइल रेक, 100 वाहनों को लेकर घाटी पहुंची पहली ऑटो मालगाड़ी
Kashmir
कश्मीर को मिला पहला ऑटोमोबाइल रेक, 100 वाहनों को लेकर घाटी पहुंची पहली ऑटो मालगाड़ी
सीएम का पंजाबियों को त्योहारों का तोहफा, 4150 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट की शुरुआत
Punjab
सीएम का पंजाबियों को त्योहारों का तोहफा, 4150 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट की शुरुआत
'लद्दाख और POK में जेन Z उभर रही है...', महबूबा मुफ्ती ने इशारों में दिया संकेत
jammu kashmir news
'लद्दाख और POK में जेन Z उभर रही है...', महबूबा मुफ्ती ने इशारों में दिया संकेत
हम अपनी सेना का सम्मान करते हैं लेकिन... कांग्रेस नेता के फिर बिगड़े बोल
operation sindoor
हम अपनी सेना का सम्मान करते हैं लेकिन... कांग्रेस नेता के फिर बिगड़े बोल
ये दमनकारी रवैये का नतीजा... PoK में अशांति पर भारत का कड़ा संदेश
PoK protests
ये दमनकारी रवैये का नतीजा... PoK में अशांति पर भारत का कड़ा संदेश
होटल के खिलाफ थीं इंदिरा, बिना शादी राजीव के घर एंट्री नहीं फिर कहां रहती थीं सोनिया
Sonia gandhi news
होटल के खिलाफ थीं इंदिरा, बिना शादी राजीव के घर एंट्री नहीं फिर कहां रहती थीं सोनिया
वो डिप्रेस हो चुके हैं...उद्धव के अमीबा वाले बयान पर फडणवीस का पलटवार
Maharashtra news
वो डिप्रेस हो चुके हैं...उद्धव के अमीबा वाले बयान पर फडणवीस का पलटवार
नए अध्याय की शुरुआत...अमीर खान मुत्तकी दौरा, ये कूटनीति कैसे पहुंचाएगी PAK को चोट
Amir Khan Muttaqi
नए अध्याय की शुरुआत...अमीर खान मुत्तकी दौरा, ये कूटनीति कैसे पहुंचाएगी PAK को चोट
;