मैडम, पैसे तो मिल गए पर यहां कोई है ही नहीं... Rapido राइडर के साथ हुआ वो जो उसने सपने में भी नहीं सोचा था

Rapido Porter Viral: सोशल मीडिया पर वायरल हुई इस कहानी के मुताबिक एक महिला ने Rapido Porter बुक किया था, जिसे आमतौर पर लोग पार्सल, किराना या भारी सामान भेजने के लिए इस्तेमाल करते हैं.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Feb 05, 2026, 01:36 PM IST
Rapido porter Viral Video: सोशल मीडिया पर वायरल हुई इस कहानी के मुताबिक एक महिला ने Rapido Porter बुक किया था, जिसे आमतौर पर लोग पार्सल, किराना या भारी सामान भेजने के लिए इस्तेमाल करते हैं. शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था. जब पोर्टर उसके घर पहुंचा तो महिला ने गेट के अंदर से एक कार्डबोर्ड बॉक्स निकालकर उसे थमा दिया. बॉक्स में घरेलू सामान जैसा कुछ भरा हुआ था. पोर्टर ने शालीनता से पूछा कि पेमेंट कैश में होगा या ऑनलाइन, जिस पर महिला ने बताया कि पेमेंट पहले ही ऑनलाइन हो चुका है.

क्या ड्रॉप लोकेशन पर कोई लेने वाला मौजूद था?

जैसे ही पोर्टर दिए गए पते पर पहुंचा, उसे एक अजीब नज़ारा दिखा. वहां कोई भी व्यक्ति पैकेज लेने के लिए मौजूद नहीं था, बल्कि सिर्फ कूड़े का ढेर पड़ा हुआ था. यह देखकर वह पूरी तरह कन्फ्यूज़ हो गया. उसने तुरंत महिला को फोन करके पूछा कि उसे पैकेज किसे देना है. जवाब सुनकर वह खुद भी हैरान रह गया, क्योंकि महिला ने बेहद आराम से कहा कि उसी ढेर पर बॉक्स फेंक दो क्योंकि यह सारा कचरा ही है.

यह भी पढ़ें: Knowledge News: पाकिस्तान का नाम किस भारतीय ने रखा था? 1947 नहीं, 1928 में ही तय हो गया था नाम

महिला की बात सुनते ही पोर्टर हंस पड़ा और मजाक में बोला कि अब लोग दूसरों का कूड़ा भी डिलीवर करवाने लगे हैं. सोशल मीडिया पोस्ट में इस पल को बेहद अजीब और मजेदार बताया गया. पोस्ट के अंत में लिखा गया कि महिला ने पोर्टर सर्विस को सबसे अनएक्सपेक्टेड तरीके से इस्तेमाल किया. यही लाइन पूरे इंटरनेट पर इस कहानी की पहचान बन गई.

 

 

लोगों ने इसे देसी जुगाड़ माना

कई यूजर्स ने इसे शुद्ध देसी जुगाड़ करार दिया. कुछ लोगों ने कहा कि महिला ने स्मार्ट तरीके से अपने कूड़े से छुटकारा पा लिया और पोर्टर को भी उसकी सर्विस की पूरी पेमेंट मिल गई. एक यूज़र ने लिखा कि इतने कम पैसे में कोई कचरा उठाकर ले गया तो इसमें गलत क्या है, क्योंकि सर्विस ली गई और सर्विस दी गई, दोनों पक्षों को अपना पैसा मिल गया.

यह भी पढ़ें: Video: जब मंदिर के बाहर खुद 'छोटा महादेव' बनकर आशीर्वाद देने लगा ये बच्चा, वीडियो देख भर आएंगी आंखें

सोशल मीडिया पर कैसी प्रतिक्रियाएं आईं

वहीं दूसरी तरफ कई लोग इस हरकत से नाराज़ भी दिखे. उन्होंने कहा कि भले ही यह ऊपर से मजेदार लगे, लेकिन इसके नीचे एक असहज सच्चाई छिपी है. किसी इंसान को सिर्फ एक डिस्पोजेबल टूल की तरह इस्तेमाल करना उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाता है. कई यूजर्स ने लिखा कि सुविधा का मतलब यह नहीं कि दूसरों के आत्मसम्मान की अनदेखी की जाए, खासकर उन लोगों के लिए जो ईमानदारी से अपनी रोज़ी कमा रहे हैं.

