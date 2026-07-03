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दिन में फुल-टाइम नौकरी, रात को Rapido! 24 घंटे में सिर्फ 5 घंटे सोता है यह शख्स; कहानी सुन भर आएंगी आंखें

दिल्ली-एनसीआर के एक रैपिडो राइडर की संघर्ष भरी कहानी इस समय सोशल मीडिया पर लाखों लोगों का दिल छू रही है. यह शख्स सुबह ऑफिस जाने से पहले और शाम नौकरी खत्म होने के बाद रैपिडो चलाता है. वजह जानकर लोग भावुक हो गए, क्योंकि उसकी पूरी मेहनत सिर्फ अपने दिव्यांग बेटे के इलाज और परिवार का भविष्य बेहतर बनाने के लिए है.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 03, 2026, 09:49 AM IST|Updated: Jul 03, 2026, 09:49 AM IST
दिन में फुल-टाइम नौकरी, रात को Rapido! 24 घंटे में सिर्फ 5 घंटे सोता है यह शख्स; कहानी सुन भर आएंगी आंखें
Image Credit: AI ImageSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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