/दिन में फुल-टाइम नौकरी, रात को Rapido! 24 घंटे में सिर्फ 5 घंटे सोता है यह शख्स; कहानी सुन भर आएंगी आंखें

यह कहानी सिर्फ एक रैपिडो राइडर की नहीं है. यह उन लाखों लोगों की कहानी है, जो हर दिन अपने परिवार की बेहतर जिंदगी के लिए अपनी नींद, आराम और इच्छाओं का त्याग कर देते हैं. ऐसे लोग कभी सोशल मीडिया पर ट्रेंड नहीं करते, लेकिन उनके संघर्ष पर ही न जाने कितने घरों की खुशियां टिकी होती हैं. इस रैपिडो राइडर ने बिना कोई भाषण दिए सिर्फ अपने काम से यह बता दिया कि जिम्मेदारियां इंसान को कितना मजबूत बना देती हैं. शायद यही वजह है कि उसकी कहानी पढ़ने वाले हजारों लोग सिर्फ भावुक ही नहीं हुए, बल्कि उन्होंने यह भी महसूस किया कि जिंदगी में शिकायतें कम और मेहनत ज्यादा करनी चाहिए.