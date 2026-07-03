/दिन में फुल-टाइम नौकरी, रात को Rapido! 24 घंटे में सिर्फ 5 घंटे सोता है यह शख्स; कहानी सुन भर आएंगी आंखें

Rapido Rider Viral Story: हम अक्सर अपनी रोजमर्रा की परेशानियों को ही जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल मान लेते हैं. ट्रैफिक मिल जाए, ऑफिस में काम बढ़ जाए या नींद पूरी न हो, तो शिकायतों का सिलसिला शुरू हो जाता है. लेकिन इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं, जो अपनी तकलीफों को चेहरे की मुस्कान के पीछे छिपाकर हर दिन नई लड़ाई लड़ते हैं.
ऐसी ही एक कहानी इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. यह कहानी किसी फिल्म के किरदार की नहीं, बल्कि दिल्ली-एनसीआर में रहने वाले एक आम इंसान की है, जो दिन में नौकरी करता है और सुबह-शाम रैपिडो चलाकर अपने परिवार का सहारा बना हुआ है. उसकी मेहनत और जिम्मेदारी ने हजारों लोगों को भावुक कर दिया है.
दिल्ली-एनसीआर में रहने वाले एक्स (X) यूजर शिखर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस रैपिडो राइडर से हुई मुलाकात साझा की है. उन्होंने बताया कि एक दिन उन्हें ऑफिस पहुंचने में देर हो रही थी. ऐसे में उन्होंने मेट्रो की बजाय रैपिडो बाइक टैक्सी बुक कर ली. कुछ ही मिनटों में राइडर वहां पहुंच गया, लेकिन शिखर को नीचे आने में करीब पांच मिनट लग गए. इसी दौरान राइडर ने उन्हें कई बार फोन करके जल्दी आने के लिए कहा. शुरुआत में शिखर को लगा कि शायद वह अगली राइड पकड़ने की जल्दी में होगा.
जब दोनों बाइक पर बैठे, तो शिखर ने हंसते हुए पूछा, 'इतनी जल्दी किस बात की है?' राइडर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, 'भैया, मुझे भी ऑफिस के लिए देर हो रही है.' पहले तो शिखर को लगा कि वह मजाक कर रहा है, लेकिन बातचीत आगे बढ़ी, तो उसकी जिंदगी की असली कहानी सामने आ गई. राइडर ने बताया कि वह एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है, जहां उसे हर महीने करीब 20 हजार रुपये सैलरी मिलती है. लेकिन इतनी कम आमदनी में परिवार का खर्च चलाना आसान नहीं है.
life humbled me again today
i usually take the metro to work but this morning i was running late so i booked a rapido
the rider reached in 2 minutes
i was not able to find my room keys so it took me another 5 minutes to get downstairs. in those 5 minutes he called me 3 times… pic.twitter.com/aMFp0hOg5S
— Shikhar (@shekhu04) July 1, 2026
राइडर ने बताया कि उसके परिवार में पत्नी और तीन बच्चे हैं. सबसे बड़ी चिंता उसके उस बेटे की है, जो जन्म से ही दिव्यांग है. बच्चे के इलाज, दवाइयों और दूसरे मेडिकल खर्च पर हर महीने लगभग 10 हजार रुपये खर्च हो जाते हैं. इसका मतलब है कि उसकी आधी सैलरी तो सिर्फ इलाज में चली जाती है. बाकी बचे पैसों से घर का किराया, बच्चों की पढ़ाई, राशन और बाकी जरूरतें पूरी करना मुश्किल हो जाता है. इसी वजह से उसने दूसरी कमाई का रास्ता चुना और रैपिडो चलाना शुरू कर दिया.
जब राइडर ने अपनी दिनचर्या बताई, तो शिखर भी हैरान रह गए. उसने बताया कि वह रोज सुबह 6 बजे घर से बाइक लेकर निकल जाता है और करीब 9 बजे तक रैपिडो चलाता है. इसके बाद वह जल्दी-जल्दी तैयार होकर सुबह 10 बजे अपनी कंपनी पहुंचता है, जहां शाम साढ़े छह बजे तक नौकरी करता है. लेकिन उसका दिन यहीं खत्म नहीं होता. ऑफिस से निकलने के बाद वह फिर से बाइक उठाता है और देर रात करीब 11 बजे तक यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाता है. इसके बाद ही वह घर लौटता है.
बातचीत के दौरान शिखर ने उससे पूछा कि इतनी भागदौड़ के बीच वह आखिर आराम कब करता है. इस सवाल पर राइडर हल्का-सा मुस्कुराया और बोला, 'पिछले आठ महीनों से पांच घंटे से ज्यादा नहीं सोया हूं.' उसके बाद उसने जो बात कही, उसने शिखर को अंदर तक झकझोर दिया. उसने बिना किसी शिकायत के सिर्फ इतना कहा, 'अब भगवान की यही मर्जी है, तो यही सही.' उसकी आवाज में न कोई गुस्सा था, न शिकायत और न ही हालात से हार मानने का भाव. वह पूरी सादगी से अपनी जिंदगी की कहानी सुना रहा था.
सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि इतनी मुश्किलों के बावजूद उसके चेहरे पर निराशा नहीं थी. वह न अपनी किस्मत को दोष दे रहा था और न ही हालात का रोना रो रहा था. उसकी पूरी कोशिश सिर्फ इतनी थी कि उसके परिवार को किसी चीज की कमी महसूस न हो. शिखर ने बाद में सोशल मीडिया पर लिखा कि इस मुलाकात ने उन्हें जिंदगी को देखने का नजरिया बदल दिया. उन्होंने कहा कि जिन छोटी-छोटी बातों को लेकर हम रोज परेशान रहते हैं, वे किसी दूसरे इंसान की जिंदगी के मुकाबले बहुत छोटी हैं.
यह पोस्ट कुछ ही समय में सोशल मीडिया पर वायरल हो गई. हजारों लोगों ने इस रैपिडो राइडर की मेहनत और जज्बे को सलाम किया. एक यूजर ने लिखा कि असली सुपरहीरो यही लोग हैं, जो परिवार के लिए हर दिन खुद से लड़ते हैं. दूसरे ने लिखा, 'बाप कभी हार नहीं मानता. चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हों.' एक अन्य यूजर ने कहा कि परिवार के लिए की गई मेहनत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता. कई लोगों ने यह भी लिखा कि अगर संभव हो, तो ऐसे मेहनती डिलीवरी पार्टनर और राइडर्स को थोड़ा-बहुत टिप जरूर देना चाहिए, क्योंकि उनके लिए छोटी-सी मदद भी बड़ा सहारा बन सकती है.
यह कहानी सिर्फ एक रैपिडो राइडर की नहीं है. यह उन लाखों लोगों की कहानी है, जो हर दिन अपने परिवार की बेहतर जिंदगी के लिए अपनी नींद, आराम और इच्छाओं का त्याग कर देते हैं. ऐसे लोग कभी सोशल मीडिया पर ट्रेंड नहीं करते, लेकिन उनके संघर्ष पर ही न जाने कितने घरों की खुशियां टिकी होती हैं. इस रैपिडो राइडर ने बिना कोई भाषण दिए सिर्फ अपने काम से यह बता दिया कि जिम्मेदारियां इंसान को कितना मजबूत बना देती हैं. शायद यही वजह है कि उसकी कहानी पढ़ने वाले हजारों लोग सिर्फ भावुक ही नहीं हुए, बल्कि उन्होंने यह भी महसूस किया कि जिंदगी में शिकायतें कम और मेहनत ज्यादा करनी चाहिए.