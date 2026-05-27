अंधे शख्स ने बुक की Rapido, बाइक वाले ने लोकेशन पर छोड़ा तो बदले में जो सीन देखने को मिला! वो जीत लेगा दिल

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Rapido Rider Viral Video: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां लोग चंद रुपयों के लिए किसी को भी धोखा देने से नहीं चूकते, वहीं सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो सामने आया है जो इंसानियत पर आपका भरोसा और मजबूत कर देगा. एक दृष्टिहीन शख्स ने सफर के लिए एक रैपिडो बाइक बुक की. सफर तो आम था, लेकिन मंजिल पर पहुंचने के बाद पैसेंजर और राइडर के बीच जो कुछ भी हुआ, उसने इंटरनेट पर मौजूद लाखों लोगों की आंखों को नम कर दिया है. यह कहानी महज एक राइड की नहीं बल्कि अटूट भरोसे और बेमिसाल ईमानदारी की है.
यह पूरा मामला तब शुरू होता है जब एक दृष्टिहीन शख्स ने अपने मोबाइल फोन की मदद से एक रैपिडो बाइक बुक की. जब राइडर दी गई लोकेशन पर पहुंचा, तो वहां मौजूद एक महिला ने उस दृष्टिहीन शख्स को सहारा देकर बाइक तक पहुंचाया. यहां से राइडर की अच्छाई देखने को मिली. उसने पैसेंजर से बहुत ही आदर और प्यार से बात की. राइडर ने सबसे पहले उन्हें एक डिस्पोजबल हेयर कवर दिया और फिर बहुत ही आराम से हेलमेट पहनाया. इसके बाद पैसेंजर से ओटीपी (OTP) लेकर दोनों अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़े.
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जब किराए के लिए सामने आए नोट
राइडर ने पूरी सावधानी के साथ अंधे शख्स को उसकी सही लोकेशन पर सुरक्षित छोड़ दिया. जब सफर खत्म हुआ तो पैसेंजर ने किराए के पैसे पूछे. राइडर ने बताया कि कुल किराया 58 रुपये हुआ है. चूंकि पैसेंजर देख नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने अपनी जेब से कुछ नोट निकाले. उन्होंने पूरी तरह से अनजान राइडर पर भरोसा करते हुए वे सारे नोट उसके हाथ में थमा दिए और कहा कि वह खुद ही नोटों को पहचान कर अपने पैसे ले ले. पैसेंजर का यह भोलापन और भरोसा किसी का भी दिल पिघलाने के लिए काफी था.
చాలా ఓపిక ఉండాలి ఈ రాపిడో బైకర్లకి .#Rapido #Biker pic.twitter.com/mDi5iPJGMh
— TVR Media (@Tvr_Media7) May 26, 2026
राइडर की ईमानदारी ने जीता दिल
पैसेंजर के हाथ में पहले 100 का नोट आया, लेकिन बाद में उन्होंने कई और नोट राइडर को दे दिए और कहा कि आप इसमें से अपने पैसे रख लीजिए. राइडर के हाथ में जो नोट आए, उनमें तीन नोट 20 रुपये के थे और एक नोट 10 रुपये का था. कुल मिलाकर वह रकम 70 रुपये थी. राइडर चाहता तो चुपचाप तीन 20 के नोट (60 रुपये) रखकर पैसेंजर को बाकी पैसे वापस कर सकता था और पैसेंजर को कभी पता भी नहीं चलता. लेकिन राइडर ने ईमानदारी दिखाई और कहा कि वह सिर्फ 50 रुपये ही लेगा. उसने सिर्फ दो 20 के नोट और एक 10 का नोट लिया और बाकी पैसे लौटा दिए.
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जिद पर अड़ गए पैसेंजर
जब उस दृष्टिहीन शख्स को यह महसूस हुआ कि राइडर ने किराए से कम पैसे लिए हैं, तो उनका दिल भर आया. वह आगे बढ़े और खुद से बेहद प्यार से जिद करने लगे. उन्होंने कहा, "नहीं भाई, आप पूरे पैसे लीजिए और जो बाकी पैसे हैं, उन्हें भी आप अपने पास ही रखिए." पैसेंजर की इस बेहद प्यारी जिद के बाद राइडर मना नहीं कर सका. उसने उन बचे हुए पैसों को टिप के रूप में अपने पास रख लिया और पैसेंजर को दिल से शुक्रिया कहा.
कैमरे के पीछे का सच
वहां से जाने से ठीक पहले राइडर ने पैसेंजर को एक जरूरी बात बताई. राइडर ने कहा कि वह इस वक्त यूट्यूब और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए एक वीडियो शूट कर रहा है. उसने पैसेंजर से बहुत ही शालीनता से पूछा, "क्या मैं इस वीडियो को इंटरनेट पर पोस्ट कर सकता हूं?" इस पर उस प्यारे पैसेंजर ने मुस्कुराते हुए बड़े ही प्यार से कहा, "हां, आप इसे बिल्कुल अपलोड कर सकते हैं." अब यह वीडियो इंटरनेट पर तहलका मचा रहा है और लोग इस राइडर की ईमानदारी को सलाम कर रहे हैं.
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