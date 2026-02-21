Advertisement
Rapido Rider Asks Passenger For Job Leads: साक्षी नाम की एक X (Twitter) यूजर ने बताया कि वह ऑफिस से घर लौटने के लिए रैपीडो बुक करती हैं. रास्ते में राइडर उनसे बातचीत करने लगा और राइडर ने कहा कि वह किसी भी तरह का काम ढूंढ रहा है, ताकि अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी कर सके.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Feb 21, 2026, 07:30 AM IST
सर, मुझे नौकरी दिला दो! बाइक चलाते-चलाते छलक पड़ा Rapido ड्राइवर का दर्द, लड़की ने X पर शेयर की स्टोरी

सोचिए, MSc और B.Ed जैसी पढ़ाई पूरी करने के बाद भी कोई रोजमर्रा की जरूरतों के लिए बाइक चलाने पर मजबूर हो! यही कहानी है Rapido राइडर की, जिसे साक्षी नाम की X (Twitter) यूजर ने अपने पोस्ट में शेयर किया. ऑफिस से घर लौटते वक्त राइडर ने उनसे सीधे सवाल पूछ कि “सर, मुझे नौकरी दिला दीजिए.”. रास्ते में हुए इस दिलचस्प और दर्द भरी बात ने सोशल मीडिया पर चर्चा छेड़ दी. पढ़ाई और मेहनत के बाद भी जब नौकरी नहीं मिलती, तो जिंदगी कितनी चुनौतीपूर्ण हो सकती है, यह राइडर की कहानी बयां करती है.

 नौकरी के लिए पैसेंजर से गुहार

साक्षी ने बताया कि राइडर ने रास्ते में उनसे अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के लिए मदद मांगी. उसने पूछा कि क्या साक्षी उसे कहीं रेफर कर सकती हैं. बातचीत में सामने आया कि राइडर ने बैचलर और मास्टर दोनों मैथेमेटिक्स में किए हैं, इसके अलावा B.Ed भी किया है और पांच-छह साल सरकारी टीचिंग एग्जाम की तैयारी में बिताए. फिर भी आज वह गुजारा करने के लिए Rapido चला रहा है. इस संवाद ने साक्षी को हैरान कर दिया. यह कहानी छात्रों और युवा प्रोफेशनल्स के लिए याद दिलाती है कि मेहनत और डिग्री होने के बावजूद सिस्टम में जगह पाना आसान नहीं है.

 

पोस्ट वायरल होते हि छलक पड़ा आंसू

साक्षी ने पोस्ट में लिखा कि यह कहानी सिर्फ इस राइडर की नहीं, बल्कि कई ऐसे लोगों की है, जिन्होंने सब कुछ सही किया और फिर भी नौकरी नहीं मिली. कई यूजरों ने अपनी समान कहानियां साझा कीं. किसी ने बताया कि उन्होंने मार्केटिंग एजेंसी चलाकर 16 करोड़ का रेवेन्यू कमाया, लेकिन क्लाइंट न मिलने से नौकरी बंद करनी पड़ी. नौ महीने बेरोजगार रहने के बाद Blinkit में पिकर की नौकरी शुरू की. यह कहानी दर्शाती है कि मेहनत की कमी ही नहीं, बल्कि सिस्टम की कमियों के कारण भी योग्य लोग संघर्ष करते हैं.

