सर, मुझे नौकरी दिला दो! बाइक चलाते-चलाते छलक पड़ा Rapido ड्राइवर का दर्द, लड़की ने X पर शेयर की स्टोरी

सोचिए, MSc और B.Ed जैसी पढ़ाई पूरी करने के बाद भी कोई रोजमर्रा की जरूरतों के लिए बाइक चलाने पर मजबूर हो! यही कहानी है Rapido राइडर की, जिसे साक्षी नाम की X (Twitter) यूजर ने अपने पोस्ट में शेयर किया. ऑफिस से घर लौटते वक्त राइडर ने उनसे सीधे सवाल पूछ कि “सर, मुझे नौकरी दिला दीजिए.”. रास्ते में हुए इस दिलचस्प और दर्द भरी बात ने सोशल मीडिया पर चर्चा छेड़ दी. पढ़ाई और मेहनत के बाद भी जब नौकरी नहीं मिलती, तो जिंदगी कितनी चुनौतीपूर्ण हो सकती है, यह राइडर की कहानी बयां करती है.

ये भी पढें: इंसानों से भी तेज दिमाग और... वैज्ञानिकों को मिली 'नन्हे इंजीनियरों' की ऐसी फौज जो

नौकरी के लिए पैसेंजर से गुहार

Add Zee News as a Preferred Source

साक्षी ने बताया कि राइडर ने रास्ते में उनसे अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के लिए मदद मांगी. उसने पूछा कि क्या साक्षी उसे कहीं रेफर कर सकती हैं. बातचीत में सामने आया कि राइडर ने बैचलर और मास्टर दोनों मैथेमेटिक्स में किए हैं, इसके अलावा B.Ed भी किया है और पांच-छह साल सरकारी टीचिंग एग्जाम की तैयारी में बिताए. फिर भी आज वह गुजारा करने के लिए Rapido चला रहा है. इस संवाद ने साक्षी को हैरान कर दिया. यह कहानी छात्रों और युवा प्रोफेशनल्स के लिए याद दिलाती है कि मेहनत और डिग्री होने के बावजूद सिस्टम में जगह पाना आसान नहीं है.

Few days ago, I booked rapido after getting back from work. Out of nowhere, he asked what I do for work. When I told him that I have a job, he said he was looking for any kind of work just to meet his daily needs. He asked if I could refer to him somewhere. For this purpose, I… pic.twitter.com/oN4EWVH3rS — Sakshi (@333maheshwariii) February 19, 2026

पोस्ट वायरल होते हि छलक पड़ा आंसू

साक्षी ने पोस्ट में लिखा कि यह कहानी सिर्फ इस राइडर की नहीं, बल्कि कई ऐसे लोगों की है, जिन्होंने सब कुछ सही किया और फिर भी नौकरी नहीं मिली. कई यूजरों ने अपनी समान कहानियां साझा कीं. किसी ने बताया कि उन्होंने मार्केटिंग एजेंसी चलाकर 16 करोड़ का रेवेन्यू कमाया, लेकिन क्लाइंट न मिलने से नौकरी बंद करनी पड़ी. नौ महीने बेरोजगार रहने के बाद Blinkit में पिकर की नौकरी शुरू की. यह कहानी दर्शाती है कि मेहनत की कमी ही नहीं, बल्कि सिस्टम की कमियों के कारण भी योग्य लोग संघर्ष करते हैं.