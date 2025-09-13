Rapido वाले ने मांगे छुट्टे तो इस लड़की ने किया ऐसा काम, बोला- मांगकर लाई है क्या
Rapido वाले ने मांगे छुट्टे तो इस लड़की ने किया ऐसा काम, बोला- मांगकर लाई है क्या

Rapido Wale Ka Video: ये लड़की रैपीडो से अपनी लोकेशन तक पहुंच गई और जब रैपीडो वाले ने कहा कि पैसे छुट्टे दे दो. तो इस लड़की ने कुछ ऐसा किया कि वीडियो देखकर आप लोटपोट हो जाएंगे.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Sep 13, 2025, 05:33 PM IST
Viral Video: सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो वायरल होते रहते हैं जो हंसी का कारण बनते हैं. कुछ लोगों की सामान्य हरकत भी वायरल हो जाती है. ऐसा ही एक मजेदार वीडियो इन दिनों इंटरनेट पर वायरल हो रहा है. जिसमें एक रैपीडो वाले ने लड़की से छुट्टे पैसे मांगे तो उसने एक-एक के सिक्के थमा दिए. चलिए जानते हैं इस वीडियो के बारे में.

रेपिडो वाले ने मांगे छुट्टे
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक लड़की रैपीडो की बाइक पर बैठकर जा रही है. इस दौरान वो लड़की बाइक वाले से रोकने के लिए कहती है. इसके बाद लड़की बाइक से उतरकर पूछती है कि कितने पैसे हुए. इसपर रैपीडो वाले ने कहा कि 75 हुए. इसके बाद लड़की अपने पर्स से पैसे निकालने लगी. लड़की को पर्स से पैसे निकालता देख रेपिडो वाले भैया ने ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए कहा. इसपर लड़की ने कहा कि ऑनलाइन तो नहीं है. फिर वो बाइक वाला कहता है कि मेरे पास चेंज नहीं है. इसपर लड़की कहती है, "मैं चेंज देती हूं." इस बात पर रैपीडो वाला खुश हो जाता है.
यह भी पढ़ें: कमाल का टैलेंट! बिना हैंडल और सीट के गजब साइकिल चलाता है ये बच्चा, वीडियो देखकर फटी रह जाएंगी आंखें

पर्स से कौन से सिक्के निकालती है ये लड़की?
कहानी यहां खत्म नहीं होती बल्कि यहां से शुरू होती है. लड़की अपने पर्स से एक-एक के बहुत सारे सिक्के निकाल लेती है. सिक्के देखने के बाद रैपीडो वाले का माथा घूम जाता है और कहता है, "मैम इतना चेंज नहीं चाहिए था." इसके बाद वीडियो में दिखता है कि लड़की रैपीडो वाले से ही एक-एक सिक्का गिनवाती है. 75 रुपये देने के बाद बाइक वाले के मुंह से निकल जाता है कि पता नहीं कहां से मांग कर लाई है. लड़की ये बात सुन लेती है, लेकिन रेपिडो वाला 'कुछ नहीं' बोलकर बात खत्म कर देता है. अब ये मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो पर लिखा है कि मैडम ने गुल्लक फोड़कर रैपीडो बुक की है.
यह भी पढ़ें: बड़ा खतरनाक बच्चा! हाईवे पर टॉय कार से लगाई रफ्तार, लोगों के छूटे पसीने, पीछे दौड़ी मां
 

वीडियो देखकर क्या बोले लोग?
इस वीडियो को देखने के बाद लोगों ने मजेदार कमेंट्स किए हैं. एक यूजर ने लिखा, "पता नहीं कहां से मांग कर लाई है." दूसरे यूजर ने लिखा, "जाने कब से चिल्लर लेकर घूम रही थी." इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @rohitvlogster नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

