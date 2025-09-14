Rapido बुक करके शख्स ने मांगी अनोखी मदद, राइडर चाहकर भी मना नहीं कर पाया, आखिर में कही ऐसी बात लोग कर रहे तारीफ

Rapido Wale Ka Viral Video: अगर किसी को कहीं जाना होता है तो वह Ola या Uber से कैब बुक कर लेता है, लेकिन हर किसी के लिए कैब बुक करके सफर करना आसान नहीं है. ऐसे में लोग पैसे बचाने के लिए बाइक वालों को बुक कर लेते हैं. भारत में कई ऐसे ऐप हैं जो बाइक राइड की सर्विस देते हैं. बाइक राइड लोगों को काफी किफायती भी पड़ती है. लेकिन हमारे देश में लोग दिमाग का भरपूर इस्तेमाल करते हैं. इसी तरह एक लड़के ने Rapido से बाइक बुक की, लेकिन सफर के लिए नहीं बल्कि किसी और काम के लिए. इसकी कहानी जानकर आप भी कहेंगे. वाह! क्या दिमाग लगाया है.

रैपिडो बुक करके शख्स ने करवाया अनोखा काम

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स की गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है तो वे रैपिड़ो बुक करते है इसके बाद जैसे ही पैरिड़ो वाला पहुंचता है तो कस्टमर से पूछता है, ‘भैया रैपिडो बुक करी थी आपने?’ तो कस्टमर जवाब देता है कि तेल खत्म हो गया. रैपिडो वाला फिर पूछता है, ‘आप मेरे साथ चलोगे?’ तो वह कहता है, नहीं, बस टो करा दो पेट्रोल टंकी तक के लिए. पहले तो राइडर कहता है कि ‘इंजन रीबिल्ड कराया है अभी’, लेकिन कस्टमर को परेशान देखकर वह मान जाता है. इसके बाद रैपिडो वाला बुलेट बाइक को धक्का देते हुए पेट्रोल पंप तक पहुंचा देता है. वहां कस्टमर पैसे देकर तेल भरवाने चला जाता है. वीडियो के अंत में बाइक वाला लोगों से कहता है कि अगर कोई मुश्किल में हो तो उसकी मदद करनी चाहिए. करीब 1 मिनट 7 सेकंड की यह क्लिप यहीं खत्म हो जाती है.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

वायरल इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफार्म इंस्टाग्राम पर shubham.parmarvlogs नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया है. जिसे अब तक 2 करोड़ से ज्यादा बार देखा जा चुका है. जबकि 11 लाख से ज्यादा लोग इसे पसंद किए हैं. वीडियो देखकर यूजर तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने मजाक करते हुए लिखा, “लगता है भाई का कोई दोस्त नहीं है शहर में.” दूसरे यूजर ने लिखा, “रैपिडो की शक्तियों का सही इस्तेमाल.” तीसरे यूजर ने लिखा, “दम है भाई के दिमाग में.” चौथे यूजर ने लिखा, “हम भारतीय जुगाड़ के बादशाह हैं.”