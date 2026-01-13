Google Map ने दिया धोखा तो रात में सुनसान रास्ते में फंसी विदेशी, तभी आई Rapido महिला ड्राइवर और फिर किया ऐसा

Rapido Woman Driver Viral Video: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने लोगों की आंखें नम कर दी हैं. वीडियो में दिखाया गया है कि रात करीब 10 बजे एक विदेशी महिला रास्ता भटक गई थी. Google Maps ने काम करना बंद कर दिया था और वह बिल्कुल अकेली और डरी हुई थी. आसपास कोई मदद करने वाला भी नजर नहीं आ रहा था, तभी एक Rapido की महिला ड्राइवर वहां पहुंची.

विदेशी महिला इतनी घबराई हुई क्यों थी?

वीडियो के मुताबिक, विदेशी महिला समुद्र तट के पास रास्ता भटक गई थी. अंधेरा, अनजान जगह और कोई जान-पहचान न होने की वजह से वह काफी डरी हुई थी. ऐसे समय में किसी अजनबी पर भरोसा करना आसान नहीं होता, लेकिन हालात ने उसे मदद मांगने पर मजबूर कर दिया. Rapido ड्राइवर, जो खुद को सिंधु कुमारी बताती हैं, उसने विदेशी महिला की हालत देखकर तुरंत मदद करने का फैसला लिया. उन्होंने पहले उसे भरोसा दिलाया कि वह सुरक्षित है और फिर उसे उसके होटल तक छोड़ने की जिम्मेदारी ली. वीडियो में सिंधु कुमारी पूरे आत्मविश्वास के साथ महिला को होटल कोकोनट तक सुरक्षित पहुंचाती नजर आती हैं.

होटल पहुंचने के बाद भावुक पल क्यों बन गया?

होटल पहुंचते ही विदेशी महिला भावुक हो गई और उसने Rapido ड्राइवर को गले लगाकर धन्यवाद कहा. वह साफ तौर पर कांप रही थी और उसकी आंखों में डर और राहत दोनों दिखाई दे रहे थे. यह पल वीडियो में साफ नजर आता है, जिसने लाखों लोगों के दिल को छू लिया. यह वीडियो एक्स पर @RealBababanaras नाम के यूजर ने शेयर किया. कैप्शन में लिखा गया कि कैसे Google Maps फेल होने के बाद Rapido राइडर सिंधु कुमारी ने डर को राहत में बदल दिया. हालांकि, जी न्यूज इस वायरल पोस्ट की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं करता है.

महिला ड्राइवर के लिए सम्मान की बात

वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई. कई यूजर्स ने लिखा कि भारत को और ज्यादा महिला ड्राइवरों की जरूरत है. किसी ने इसे असली भारत बताया, तो किसी ने इसे सच्ची इंसानियत की मिसाल कहा. एक यूजर ने लिखा कि हर कोई रात 10 बजे किसी अजनबी की मदद के लिए नहीं रुकता. कई सोशल मीडिया यूजर्स ने Rapido के आधिकारिक अकाउंट को टैग करते हुए मांग की कि कंपनी सिंधु कुमारी को सम्मानित करे. लोगों का कहना है कि ऐसी महिला ड्राइवर न सिर्फ कंपनी का नाम रोशन करती हैं, बल्कि देश की छवि भी बेहतर बनाती हैं.