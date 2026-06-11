/वजन 600 किलो, लंबाई 430 सेमी... इतिहास में पहली बार यहां पर मिला ये महादानव, वैज्ञानिक भी दंग

Rare Shark: ब्रिटेन में जर्सी के एक खूबसूरत बीच पर अचानक एक ऐसा महादानव बहकर आ गया जिसे देखकर वहां मौजूद लोगों की सांसें थम गईं. यह कोई आम मछली नहीं थी बल्कि समंदर की गहराइयों में रहने वाली एक बेहद दुर्लभ शार्क थी. यह पूरी घटना जर्सी के ग्रीव डी'एजेट बीच की है. वहां सुबह-सुबह एक लोकल पशु चिकित्सक टहल रहे थे कि तभी उनकी नजर रेत पर पड़ी.
मिरर की रिपोर्ट्स के अनुसार, वहां करीब 430 सेंटीमीटर लंबी और 600 किलोग्राम वजनी एक विशालकाय शार्क तड़प रही थी. इतनी बड़ी शार्क को इस इलाके में देखना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी क्योंकि जर्सी के इतिहास में आज तक इस प्रजाति की शार्क कभी नहीं देखी गई थी.
किस्मत को कुछ और मंजूर था
जैसे ही इस विशाल जीव की जानकारी मिली वहां हड़कंप मच गया. जर्सी कोस्टगार्ड और ब्रिटिश डाइवर्स मरीन लाइफ रेस्क्यू की टीम तुरंत मौके पर पहुंची. उस समय शार्क की सांसें बहुत हल्की चल रही थीं. टीम ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की और बढ़ते ज्वार यानी हाई टाइड की मदद से उसे वापस गहरे समंदर में भेज दिया गया. सबको लगा कि शार्क की जान बच गई है लेकिन अगले ही दिन वह दोबारा उसी बीच पर बहकर आ गई और इस बार उसकी मौत हो चुकी थी.
आखिर कौन है समंदर का ये दुर्लभ मेहमान?
जांच करने पर पता चला कि यह 'स्मॉलटूथ सैंड टाइगर शार्क' थी. साइंस की भाषा में इसे ओडोंटास्पिस फेरोक्स कहा जाता है. यह शार्क आमतौर पर भूमध्य सागर या मोरक्को जैसे गर्म पानी वाले इलाकों में पाई जाती है. ऐसे में ठंडे पानी में इसका आना वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत बड़ा सस्पेंस बन गया है.
मौत की वजह ने सबको उलझाया
शार्क की मौत के बाद न्यू एरा के डॉक्टरों और मरीन एक्सपर्ट्स ने उसका पोस्टमॉर्टम किया. सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि शार्क के शरीर पर चोट का कोई निशान नहीं था. वह न तो किसी शिकारी जाल में फंसी थी और न ही किसी नाव से टकराई थी. बिना किसी बाहरी चोट के इतनी बड़ी शार्क की मौत कैसे हुई यह राज अभी भी समंदर की गहराइयों में दफन है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि जलवायु परिवर्तन या समंदर के बदलते तापमान की वजह से यह शार्क अपना रास्ता भटक गई होगी.