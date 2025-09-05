समंदर किनारे दिखाई दिया दैत्याकार जीव, लंबाई इतनी कि प्राइवेट जेट भी फेल; तस्वीर देख मचा हड़कंप

Viral News: दुनियाभर में रोज कुछ न कुछ हैरान करने वाली घटनाएं होती रहती हैं. ब्रिटेन के वेल्स में हाल ही में एक ऐसा नजारा देखने को मिला, जिसने लोगों के होश उड़ा गए. सेफन सिडान बीच पर हवाई से भी विशाल समुद्री जीव बहकर किनारे पर आ पहुंचा. हालांकि यह जीव मर चुका था, लेकिन इसकी लंबाई और आकार देखकर आसपास मौजूद लोग और पर्यटक दंग रह गए. वैज्ञानिक और स्थानीय लोग दोनों इस घटना से हैरान हैं और इसे देखकर समुद्री जीवन और पर्यावरण के प्रति गंभीर चेतावनी भी मिलती है.

दरअसल, यह घटना वेल्स के कर्मार्थनशायर में हुई, जब इस दैत्याकार जीव का शव बीच पर पाया गया. इसकी लंबाई इतनी थी कि लोग हवाई जहाज से तुलना करने लगे. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि यह संभवतः व्हेल का शव हो सकता है जो किसी कारणवश समुद्र में मृत हुई और बहकर किनारे आ गई. शव का आकार इतना विशाल था कि इसे देखकर किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था. स्थानीय समुद्री विशेषज्ञों की टीम ने मौके पर पहुंच कर जीव की प्रजाति और मृत्यु की वजह जानने के लिए रिसर्च शुरू कर दी है. वहीं मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, इस जीव की लंबाई 70 फीट बताई जा रही है.

वैज्ञानिक भी हैरान

वैज्ञानिकों का कहना है कि इस तरह की घटनाएं पहले भी होती रही हैं. अक्सर प्लास्टिक प्रदूषण, कुपोषण और मानव गतिविधियों के कारण विशालकाय समुद्री जीव अपनी जान गंवा देते हैं. सेफन सिडान बीच वेल्स का सबसे लंबा और पर्यटकों में लोकप्रिय समुद्र तट है. इस घटना ने न केवल स्थानीय लोगों को हैरान किया, बल्कि यह समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिति पर भी सवाल खड़े कर रहा है. विशेषज्ञों के अनुसार, मृतक जीव की जांच से क्षेत्र में समुद्री जीवन की सुरक्षा और संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है.

इसी तरह की एक और घटना स्पेन के फुएनगिरा में एल कैस्टिलो बीच पर हुई थी, जहां विशालकाय जेलीफिश दिखाई दी. उस वीडियो में देखा गया कि एक शख्स जेलीफिश को अपनी चप्पल के सहारे पानी से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था. सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद लोग इस पर अपनी प्रतिक्रिया देने लगे. कुछ ने कहा कि इसे अकेला छोड़ देना चाहिए क्योंकि यह हानिरहित होती है, जबकि अन्य ने समर्थन किया कि बच्चों के लिए यह खतरनाक हो सकती है.

सोशल मीडिया पर वायरल

यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि जेलीफिश की प्रजाति कौन सी थी, लेकिन भूमध्य सागर में सबसे बड़ी जेलीफिश को राइजोस्टोमा पुल्मो कहा जाता है. इस घटना और सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो ने लोगों में जागरूकता पैदा की है. साथ ही यह भी दिखाया कि समुद्री जीवन और मानव गतिविधियों के बीच संतुलन बनाए रखना कितना जरूरी है. वेल्स का यह दैत्याकार जीव और स्पेन की जेलीफिश दोनों ही उदाहरण हैं कि प्रकृति में अद्भुत और डराने वाले जीव भी मौजूद हैं.