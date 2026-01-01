Advertisement
trendingNow13060275
Hindi Newsजरा हटकेक्या सच में होते हैं सफेद कौए और गोल्डन बंदर, दुनिया में कहां छिपे हैं ये 10 रहस्यमयी जीव?

क्या सच में होते हैं सफेद कौए और गोल्डन बंदर, दुनिया में कहां छिपे हैं ये 10 रहस्यमयी जीव?

Rare Animals: दुनिया में कुछ जानवर और पक्षी ऐसे भी हैं जो अपने अनोखे रंग और दुर्लभ मौजूदगी के कारण किसी चमत्कार से कम नहीं लगते. सफेद कौए से लेकर सफेद शेर तक, जानिए कहां पाए जाते हैं ये रेयर जीव और क्यों हैं इतने खास.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Jan 01, 2026, 10:58 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

क्या सच में होते हैं सफेद कौए और गोल्डन बंदर, दुनिया में कहां छिपे हैं ये 10 रहस्यमयी जीव?

Rare Animals In The World: बहुत से लोग मानते हैं कि सफेद कौआ कोई अलग प्रजाति होता है, लेकिन सच्चाई यह है कि सफेद कौए जैसी कोई अलग स्पीशीज नहीं होती. ये सामान्य कौए ही होते हैं, जिनमें अल्बिनिज्म या ल्यूसीज्म जैसी जेनेटिक स्थिति के कारण उनके पंख सफेद हो जाते हैं. ये दुनिया में कहीं भी जन्म ले सकते हैं, लेकिन इनका दिखना बेहद दुर्लभ माना जाता है.

सफेद कौए दुनिया में कहां-कहां?

सफेद कौए मुख्य रूप से कैरिबियन द्वीपों में पाए गए हैं, खासतौर पर हिस्पानियोला, हैती और डोमिनिकन रिपब्लिक में. पहले ये प्यूर्टो रिको और सेंट क्रॉय में भी देखे गए थे, लेकिन अब वहां विलुप्त हो चुके हैं. कनाडा, अमेरिका, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूरोप और एशिया के कुछ हिस्सों में भी इनके दुर्लभ दर्शन हुए हैं. भारत में इनका दिखना लगभग चमत्कार जैसा माना जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: अक्षय खन्ना के FA9LA गाने पर 'असल बलोचियों' का धाकड़ डांस! Viral Video देखकर लोग बोले- यही है ओरिजिनल स्टाइल...

सफेद मोर क्यों हैं खास?

भारत के राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में सफेद मोर देखे जाते हैं. इनका रंग अल्बिनिज्म नहीं बल्कि ल्यूसीज्म के कारण होता है. सफेद मोर को शुभ माना जाता है और कई लोग इसे नीले मोर से भी ज्यादा आकर्षक मानते हैं. इनकी संख्या बहुत कम है, इसलिए इन्हें संरक्षित किया जा रहा है.

सुनहरे रंग का गोल्डन लंगूर

गोल्डन लंगूर अपने सुनहरे-पीले फर के लिए जाना जाता है. यह मुख्य रूप से असम, भूटान और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में पाया जाता है. यह एक संरक्षित और दुर्लभ प्रजाति है, जिसे देखने के लिए वन्यजीव प्रेमी दूर-दूर से आते हैं.

गुलाबी डॉल्फिन

पिंक डॉल्फिन, जिसे अमेजन रिवर डॉल्फिन भी कहा जाता है, अमेजन नदी में पाई जाती है. इसका गुलाबी रंग त्वचा के नीचे दिखाई देने वाली रक्त नलिकाओं के कारण होता है. वहीं चीन की यांग्त्जे नदी की डॉल्फिन अब पूरी तरह विलुप्त हो चुकी है, जो इंसानी लापरवाही की बड़ी चेतावनी मानी जाती है.

सफेद हाथी और ब्लैकबक क्यों?

थाईलैंड और म्यांमार में सफेद हाथी पाए जाते हैं, जिन्हें पवित्र और राजसी प्रतीक माना जाता है. ये पूरी तरह सफेद नहीं बल्कि हल्के गुलाबी या चित्तीदार होते हैं. वहीं ब्लैकबक अपनी रफ्तार और खूबसूरती के लिए जाना जाता है और भारत, पाकिस्तान और नेपाल में पाया जाता है. भारत में यह राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और पंजाब में दिखता है.

यह भी पढ़ें: पटक-पटक कर मारूंगा... आधी रात ऑटो ड्राइवर ने दो लड़कियों को क्यों दी गालियां? देख लें पूरा Video 

ब्लू व्हेल और रेड पांडा क्यों?

ब्लू व्हेल अब तक का सबसे बड़ा जानवर है, जो भारतीय महासागर समेत सभी बड़े महासागरों में पाई जाती है. 200 टन तक वजन होने के बावजूद इसकी संख्या लगातार घट रही है. रेड पांडा हिमालयी इलाकों जैसे सिक्किम, अरुणाचल, दार्जिलिंग के साथ नेपाल, भूटान और म्यांमार में पाया जाता है और यह भी संकटग्रस्त है.

सफेद शेर और ब्लैक फेजेंट कौन?

सफेद शेर दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं और इनका हल्का रंग एक दुर्लभ जेनेटिक गुण की वजह से होता है. जंगल में ये बेहद कम हैं और ज्यादातर संरक्षण क्षेत्रों में रखे जाते हैं. वहीं ब्लैक फेजेंट उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर की ऊंची पहाड़ियों में पाया जाता है, जिसके काले पंख और लाल क्रेस्ट इसे खास बनाते हैं.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

Rare Animals

Trending news

बंकर की ट्रेनिंग... जम्मू-कश्मीर में गांववालों को ऑटोमेटिक बंदूक क्यों दे रही सेना?
jammu kashmir news
बंकर की ट्रेनिंग... जम्मू-कश्मीर में गांववालों को ऑटोमेटिक बंदूक क्यों दे रही सेना?
दूसरे राज्य में हैं तो सीख लीजिए... भाषा-बोली के झगड़े पर संघ प्रमुख भागवत का संदेश
RSS chief Mohan Bhagwat
दूसरे राज्य में हैं तो सीख लीजिए... भाषा-बोली के झगड़े पर संघ प्रमुख भागवत का संदेश
वेलकम 2026... कश्मीर से कन्याकुमारी तक जश्न में डूबा भारत, लोगों ने जमकर की मस्ती
New year 2026
वेलकम 2026... कश्मीर से कन्याकुमारी तक जश्न में डूबा भारत, लोगों ने जमकर की मस्ती
घाटी में उपजा 'वंदे मातरम' पर विवाद, राष्ट्रीय गीत गाने पर जताई आपत्ति
Jammu-kashmir
घाटी में उपजा 'वंदे मातरम' पर विवाद, राष्ट्रीय गीत गाने पर जताई आपत्ति
महाराष्ट्र में पादरी की गिरफ्तारी पर मची हलचल, पिनराई विजयन का प्रहार
maharshtra news
महाराष्ट्र में पादरी की गिरफ्तारी पर मची हलचल, पिनराई विजयन का प्रहार
9 दिन में 4 घातक हथियारों का टेस्ट, दुश्मनों को क्या मैसेज दे रहा भारत?
National News
9 दिन में 4 घातक हथियारों का टेस्ट, दुश्मनों को क्या मैसेज दे रहा भारत?
नए साल पर कटरा में श्रद्धालुओं का सैलाब, वैष्णो देवी यात्रा के रजिस्ट्रेशन हुए बंद
New year 2026
नए साल पर कटरा में श्रद्धालुओं का सैलाब, वैष्णो देवी यात्रा के रजिस्ट्रेशन हुए बंद
बंगाल में महिलाओं के साथ मारपीट, भाजपा ने वीडियो शेयर कर TMC पर निकाली भड़ास
West Bengal
बंगाल में महिलाओं के साथ मारपीट, भाजपा ने वीडियो शेयर कर TMC पर निकाली भड़ास
अपना गरीब-विरोधी एजेंडा छिपाने के लिए मनरेगा पर लोगों को गुमराह कर रही BJP: चीमा
Punjab news
अपना गरीब-विरोधी एजेंडा छिपाने के लिए मनरेगा पर लोगों को गुमराह कर रही BJP: चीमा
बर्फबारी के बीच नए साल के जश्न में डूबा गुलमर्ग, पर्यटकों की लगी भीड़
Kashmir
बर्फबारी के बीच नए साल के जश्न में डूबा गुलमर्ग, पर्यटकों की लगी भीड़