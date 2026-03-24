50 फीट गहरे कुएं में फंसा ब्लैक पैंथर, 36 घंटे बाद ऐसे मिली नई जिंदगी

रत्नागिरी में 50 फीट गहरे कुएं में फंसे दुर्लभ ब्लैक पैंथर को 36 घंटे के ऑपरेशन के बाद सुरक्षित बाहर निकाला गया. जानिए कैसे हुआ ये रोमांचक रेस्क्यू.
Trending Photos
महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में एक ऐसी घटना सामने आई जिसने पूरे इलाके को दहशत से भर दिया. जहां 50 फीट गहरे कुएं में एक दुर्लभ ब्लैक पैंथर अचानक गिर गया, जिससे गांव में अफरा-तफरी मच गई. जैसे ही लोगों को इसकी जानकारी मिली, तुरंत वन विभाग को सूचना दी गई और शुरू हुआ एक ऐसा रेस्क्यू ऑपरेशन, जो करीब 36 घंटे तक चला. इस दौरान टीम ने कई तरीकों से जानवर को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन सफलता आसान नहीं थी. आखिरकार एक अनोखी रणनीति अपनाई गई, जिसके बाद इस खतरनाक और रोमांचक रेस्क्यू मिशन ने सफल अंत देखा और ब्लैक पैंथर को नई जिंदगी मिल सकी.
क्यों मुश्किल था यह रेस्क्यू ऑपरेशन?
वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन ब्लैक पैंथर को बाहर निकालना आसान नहीं था. कुएं के अंदर एक संकरी जगह और कम पानी होने की वजह से वह सुरक्षित बैठा रहा और बाहर आने को तैयार नहीं हुआ. अधिकारियों ने कुएं में एक पिंजरा भी उतारा, लेकिन जानवर उसमें जाने से बचता रहा. लगभग 36 घंटे तक टीम लगातार कोशिश करती रही, लेकिन हर बार उन्हें नाकामी हाथ लगी. इससे रेस्क्यू ऑपरेशन और भी चुनौतीपूर्ण हो गया.
क्या अपनाई गई अनोखी तरकीब?
जब सभी पारंपरिक तरीके फेल हो गए, तो वन विभाग ने एक नया प्लान तैयार किया. उन्होंने दो पानी के टैंकर मंगवाए और धीरे-धीरे कुएं में पानी भरना शुरू किया. जैसे-जैसे पानी का स्तर बढ़ा, ब्लैक पैंथर के पास छिपने की जगह कम होती गई. आखिरकार मजबूर होकर वह अपनी जगह से बाहर निकला. इसी दौरान पहले से लगाए गए पिंजरे को रणनीतिक तरीके से रखा गया था, जिसमें वह खुद ही चला गया. यह तरकीब कामयाब साबित हुई.
कैसे हुआ अंतिम रेस्क्यू?
जैसे ही ब्लैक पैंथर पिंजरे में दाखिल हुआ, टीम ने तुरंत उसे सुरक्षित बंद कर दिया. इसके बाद स्थानीय ग्रामीणों की मदद से पिंजरे को सावधानीपूर्वक कुएं से बाहर निकाला गया. यह पूरा ऑपरेशन बेहद सतर्कता के साथ किया गया ताकि जानवर को कोई नुकसान न पहुंचे. करीब 36 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार यह रेस्क्यू सफल रहा और सभी ने राहत की सांस ली.
क्या हालत में था ब्लैक पैंथर?
रेस्क्यू के बाद ब्लैक पैंथर को तुरंत मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया. अधिकारियों के मुताबिक यह करीब 3 साल का नर पैंथर है और उसकी हालत स्थिर पाई गई. अच्छी बात यह रही कि इतने लंबे समय तक कुएं में फंसे रहने के बावजूद उसे कोई गंभीर चोट नहीं आई. वन विभाग ने बताया कि अब उसे सुरक्षित स्थान पर रखा गया है और उसकी निगरानी की जा रही है.
किसने किया इस ऑपरेशन का नेतृत्व?
इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को वन विभाग के अधिकारियों के मार्गदर्शन में अंजाम दिया गया. इसमें गिरिजा देसाई और प्रियंक लगाड़ जैसे अधिकारी शामिल थे, जिन्होंने टीम के साथ मिलकर इस चुनौतीपूर्ण मिशन को सफल बनाया. इसके अलावा स्थानीय प्रशासन और ग्रामीणों का भी इसमें अहम योगदान रहा. सभी के सहयोग से ही यह मुश्किल काम संभव हो पाया.
स्थानीय लोगों में क्यों था डर?
जब से यह खबर फैली कि एक खतरनाक जंगली जानवर कुएं में फंसा है, तब से गांव के लोगों में डर का माहौल था. खासकर बच्चों और पशुपालकों के बीच चिंता बढ़ गई थी. लोग घरों से बाहर निकलने से भी बच रहे थे. हालांकि, रेस्क्यू ऑपरेशन के सफल होने के बाद अब इलाके में राहत का माहौल है और लोग फिर से सामान्य जीवन जी रहे हैं.
क्या सीख मिलती है इस घटना से?
यह घटना दिखाती है कि इंसान और वन्यजीवों के बीच टकराव लगातार बढ़ रहा है. जंगलों के कम होने और मानव बस्तियों के बढ़ने से ऐसे हादसे आम होते जा रहे हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे मामलों में तुरंत कार्रवाई और सही रणनीति बेहद जरूरी होती है. इस रेस्क्यू ऑपरेशन ने यह साबित कर दिया कि सूझबूझ और टीमवर्क से किसी भी मुश्किल को हल किया जा सकता है.
क्यों खास है यह ब्लैक पैंथर?
ब्लैक पैंथर दरअसल तेंदुए का ही एक दुर्लभ रूप होता है, जिसे मेलानिज्म के कारण काला रंग मिलता है. यह बहुत कम देखने को मिलता है, इसलिए इसका सुरक्षित बचना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है. इस घटना ने वन्यजीव संरक्षण की जरूरत को एक बार फिर उजागर किया है.
क्या आगे सुरक्षित रहेगा यह जानवर?
वन विभाग के अनुसार, ब्लैक पैंथर को सुरक्षित स्थान पर रखा जाएगा और पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद उसे उसके प्राकृतिक आवास में छोड़ा जा सकता है. अधिकारियों का कहना है कि इस तरह के रेस्क्यू ऑपरेशन न केवल जानवरों की जान बचाते हैं, बल्कि इंसानों और वन्यजीवों के बीच संतुलन बनाए रखने में भी मदद करते हैं.