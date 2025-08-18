83 लाख रुपये में नीलाम हुआ 'द बर्ड ऑफ द नाइट', दुर्लभ बाज के लिए 30 मिनट तक लगी जोरदार बोली, वजह जानकर दंग रह जाएंगे
83 लाख रुपये में नीलाम हुआ 'द बर्ड ऑफ द नाइट', दुर्लभ बाज के लिए 30 मिनट तक लगी जोरदार बोली, वजह जानकर दंग रह जाएंगे

Rare Falcon sold for 83 Lakhs: अबू धाबी में अंतर्राष्ट्रीय शिकार और घुड़सवारी प्रदर्शनी से पहले लाइव बाज नीलामी की गई. जहां एक दुर्लभ बाज को  83 लाख रुपये में नीलाम किया गया है. यह अन्य बाजों से काफी अलग और अद्भुत है.

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Aug 18, 2025, 11:00 PM IST
83 लाख रुपये में नीलाम हुआ 'द बर्ड ऑफ द नाइट', दुर्लभ बाज के लिए 30 मिनट तक लगी जोरदार बोली, वजह जानकर दंग रह जाएंगे

Rare Falcon​ sold for 83 Lakhs: आपने कई एंटीक चीजों के बारे में सुना होगा, जिनकी कीमत लाखों-करोंड़ों में होती है. कई लोग दुर्लभ चीजों को खरीदने के शौकीन होते हैं, जो मुंह मांगी कीमत देकर ऐसी चीजों को खरीदने को तैयार रहते हैं. जहां अबू धाबी में भी कुछ ऐसा ही हुआ है. दरअसल अबू धाबी में एक बाज की नीलामी हुई और इसे 83 लाख रूपये में बेचा गया है. कई लोगों ने इसे खरीदने के लिए बोली लगाई और जिसकी बोली सबसे ज्यादा थी, वो इस अनोखे और दुर्लभ बाज को खरीदने में सफल रहा. फिलहाल इतना महंगा बेचे जाने के बाद यह बाज चर्चा का विषय बन गया है. 

83 लाख में बिका बाज
अबू धाबी में एक नीलामी में एक दुर्लभ बाज को 350,000 दिरहम यानी 83 लाख रुपये में नीलाम किया गया है. दरअसल यह बाज अपनी कई विशेषताओं के चलते दूसरे आम बाजों से अलग है. जहां अन्य बाजों से अलग होने के चलते ही यह नीलामी में इतना महंगा बिका है. बता दें कि इस बाज को 'द बर्ड ऑफ द नाइट' के उपनाम से बुलाया गया. अबू धाबी के अंतर्राष्ट्रीय शिकार और घुड़सवारी प्रदर्शनी (ADIHEX 2025) से पहले यह पहली लाइव बाज नीलामी थी. जहां नीलामी के पहले दिन प्योर गरमौशा बाज ने सबका ध्यान खींचा, जो वहां मौजूद सबसे दुर्लभ पक्षियों में से एक था. इसे कतर के हसन अल कुबैसी ने खरीदा. इसे खरीदने के लिए 30 मिनट से भी ज्यादा समय तक जोरदार बोली लगती रही.

क्या है इसमें खास?
दरअसल प्रजनन के लिए इस बाज को एक खजाना माना जाता है, क्योंकि यह सबसे बढ़िया बाज पैदा करता है और इसे खोजना बहुत मुश्किल है. वहीं यह भी बताया गया कि गर्मौशा अल्ट्रा व्हाइट नस्ल की बहन है. यह पक्षी जिस भी प्रतियोगिता में जाता है, जीतता ही है. खासकर सौंदर्य प्रतियोगिताओं में हमेशा पहला स्थान ही लाता है. इसे खरीदना एक बहुत ही खास मौका था. 

कब होगी प्रतियोगिता?
अबू धाबी अंतर्राष्ट्रीय शिकार और घुड़सवारी प्रदर्शनी 2025 (ADIHEX 2025) का आयोजन 30 अगस्त से 7 सितंबर तक किया जाएगा. जहां ये ADIHEX का 22वां और अब तक का सबसे बड़ा संस्करण होगा.

Lalit Kishor

ट्रैवल और वायरल स्टोरीज करते हैं. इन्हें स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, एजुकेशन और पॉलिटिकल विषयों पर भी लिखने का अनुभव है. पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है. भारत स्काउट्स ए...और पढ़ें

Rare falcon in Abu DhabiViral News

