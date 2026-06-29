/11 साल के बच्चे को बीच पर मिला 18 लाख साल पुराना खजाना, निकला हाथी के पूर्वज का दांत; वैज्ञानिक भी हैरान

न्यूयॉर्क पोस्ट ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि 24 मई को चार्ली अपनी मां एलेनॉर के साथ बोडसे गांव के ईस्ट लेन बीच पर घूम रहा था. तभी समुद्र की आती-जाती लहरों के पास उसे एक बड़ा सा पत्थर जैसा टुकड़ा नजर आया. एलेनॉर ने बताया कि हैरानी की बात यह थी कि कुछ मिनट पहले ही चार्ली हाथियों के बारे में बात कर रहा था और बता रहा था कि उसे हाथी कितने पसंद हैं. इसके करीब 10 मिनट बाद ही उसे यह अनोखी चीज मिल गई. चार्ली की मां ने बताया कि वह चीज दिखने में अलग थी. उसका आकार और बनावट ऐसी थी कि तुरंत लगा कि यह कोई सामान्य पत्थर नहीं है. चार्ली ने उस भारी टुकड़े को उठाया और अपने पिता को दिखाया. परिवार को शक हुआ कि यह कोई पुरानी चीज हो सकती है, इसलिए उन्होंने इसकी तस्वीरें एक्सपर्ट्स को भेज दीं.