/11 साल के बच्चे को बीच पर मिला 18 लाख साल पुराना खजाना, निकला हाथी के पूर्वज का दांत; वैज्ञानिक भी हैरान

Rare Fossil Discovery: कई बार जिंदगी में छोटी-सी नजर भी बड़ी खोज का कारण बन जाती है. इंग्लैंड में एक परिवार के साथ कुछ ऐसा ही हुआ, जब एक सामान्य बीच वॉक अचानक लाखों साल पुराने इतिहास से जुड़ गई. यह खोज अब पुरानी दुनिया के विशाल जानवरों के इतिहास को समझने में मदद कर सकती है.
न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, इंग्लैंड के सफोक इलाके में ईस्ट लेन बीच पर घूमने गए 11 साल के बच्चे चार्ली ऑर्चर्ड-लिस्ले की नजर समुद्र की लहरों के पास पड़े एक अजीब से टुकड़े पर पड़ी. शुरुआत में वह किसी आम पत्थर जैसा लग रहा था, लेकिन चार्ली और उसकी मां को उसमें कुछ अलग महसूस हुआ. बाद में पता चला कि वह कोई साधारण पत्थर नहीं, बल्कि एक विलुप्त हो चुके हाथी जैसे जानवर का दांत था, जो करीब 18 लाख साल पुराना है.
न्यूयॉर्क पोस्ट ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि 24 मई को चार्ली अपनी मां एलेनॉर के साथ बोडसे गांव के ईस्ट लेन बीच पर घूम रहा था. तभी समुद्र की आती-जाती लहरों के पास उसे एक बड़ा सा पत्थर जैसा टुकड़ा नजर आया. एलेनॉर ने बताया कि हैरानी की बात यह थी कि कुछ मिनट पहले ही चार्ली हाथियों के बारे में बात कर रहा था और बता रहा था कि उसे हाथी कितने पसंद हैं. इसके करीब 10 मिनट बाद ही उसे यह अनोखी चीज मिल गई. चार्ली की मां ने बताया कि वह चीज दिखने में अलग थी. उसका आकार और बनावट ऐसी थी कि तुरंत लगा कि यह कोई सामान्य पत्थर नहीं है. चार्ली ने उस भारी टुकड़े को उठाया और अपने पिता को दिखाया. परिवार को शक हुआ कि यह कोई पुरानी चीज हो सकती है, इसलिए उन्होंने इसकी तस्वीरें एक्सपर्ट्स को भेज दीं.
परिवार की भेजी गई तस्वीरों की जांच के बाद लंदन के नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम के वैज्ञानिक प्रोफेसर एड्रियन लिस्टर ने इसकी पहचान की. उन्होंने बताया कि यह Anancus arvernensis नाम के विलुप्त हाथी जैसे जानवर का ऊपरी बाएं हिस्से का दांत है. यह जीव आज के हाथियों का दूर का रिश्तेदार माना जाता है. यह प्रजाति लाखों साल पहले धरती पर मौजूद थी और करीब 8.5 मिलियन से 2 मिलियन साल पहले तक इसके होने के सबूत मिले हैं. वैज्ञानिकों के अनुसार, यह जानवर कंधे तक करीब 8 फीट से ज्यादा लंबा हो सकता था और देखने में आज के बड़े हाथियों जैसा ही रहा होगा.
सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि करीब 18 लाख साल जमीन के अंदर रहने के बाद भी इस दांत का बाहरी हिस्सा यानी एनामेल सुरक्षित है. यह दांत करीब 4 इंच चौड़ा है. इतने लंबे समय के बाद भी इसका संरक्षित रहना वैज्ञानिकों के लिए काफी खास माना जा रहा है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, यह दांत बोडसे इलाके की रेड क्रैग चट्टानों में दबा हुआ था. यह इलाका पहले से ही पुराने जीवाश्मों के लिए जाना जाता है. समुद्र की लहरों और तटीय कटाव की वजह से यह दांत धीरे-धीरे मिट्टी से बाहर आया और आखिरकार बीच पर पहुंच गया.
चार्ली के परिवार के लिए यह सिर्फ एक बीच वॉक थी, लेकिन उसकी नजर और जिज्ञासा ने इसे इतिहास से जोड़ दिया. चार्ली की मां एलेनॉर ने कहा कि उन्हें अब भी विश्वास नहीं हो रहा कि कोई ऐसी चीज, जो 18 लाख साल पहले मौजूद थी, वह अचानक समुद्र किनारे मिल सकती है. उन्होंने कहा कि सबसे दिलचस्प बात यह है कि चार्ली उसी दिन हाथियों के बारे में बात कर रहा था और कुछ देर बाद उसे हाथी के पूर्वज का दांत मिल गया.
ऐसे जीवाश्म वैज्ञानिकों के लिए सिर्फ पुराने जानवरों के अवशेष नहीं होते, बल्कि ये धरती के इतिहास की किताब के पन्नों जैसे होते हैं. एक छोटे बच्चे की नजर से मिली यह खोज अब यह समझने में मदद करेगी कि लाखों साल पहले धरती पर रहने वाले विशाल जीव कैसे दिखते थे और उनका जीवन कैसा रहा होगा. चार्ली की यह खोज एक बात जरूर साबित करती है कि कभी-कभी सबसे बड़ी खोज के लिए बड़े उपकरण नहीं, बल्कि जिज्ञासु नजर की जरूरत होती है.