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11 साल के बच्चे को बीच पर मिला 18 लाख साल पुराना खजाना, निकला हाथी के पूर्वज का दांत; वैज्ञानिक भी हैरान

Rare Fossil Discovery: इंग्लैंड के एक बीच पर 11 साल के बच्चे चार्ली ऑर्चर्ड-लिस्ले को टहलते समय एक ऐसा पत्थर जैसा दिखने वाला टुकड़ा मिला, जिसे बाद में एक्सपर्ट्स ने करीब 1.8 मिलियन यानी 18 लाख साल पुराना हाथी के पूर्वज का दांत बताया. दांत की हालत देखकर वैज्ञानिक भी हैरान रह गए, क्योंकि इतने लंबे समय बाद भी उसका बाहरी हिस्सा सुरक्षित है.

Written BySantosh Mishra
Published: Jun 29, 2026, 09:07 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 09:07 PM IST
11 साल के बच्चे को बीच पर मिला 18 लाख साल पुराना खजाना, निकला हाथी के पूर्वज का दांत; वैज्ञानिक भी हैरान
Image Credit: AI ImageSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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