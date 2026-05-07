ये कैसा 'इंद्रधनुष' निकला? आसमान देखकर लगा जैसे दूसरी दुनिया में पहुंच गए, Video ने उड़ाई नींद

Rainbow Cloud: प्रकृति के पास हमें हैरान करने के हजारों तरीके हैं. हाल ही में इंडोनेशिया के आसमान में एक ऐसा ही नजारा देखा गया जिसने हर किसी की धड़कनें तेज कर दीं. सोशल मीडिया पर इंडोनेशिया के बोगोर और बेकासी क्षेत्र के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें बादल किसी मास्टरपीस पेंटिंग की तरह सात रंगों में चमकते नजर आ रहे हैं. इस 'इंद्रधनुषी बादल' को देखकर कोई इसे कुदरत का करिश्मा कह रहा है तो कोई इसे आने वाली किसी घटना का संकेत मान रहा है.

इंडोनेशिया के आसमान में जादुई हलचल

पिछले हफ्ते इंडोनेशिया के निवासियों ने जब आसमान की ओर देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं. आमतौर पर सफेद या स्लेटी दिखने वाले बादल गुलाबी, हरे और नीले रंगों में चमक रहे थे. बेकासी और बोगोर रीजेंसी के ऊपर दिखे इन बादलों का वीडियो जैसे ही इंटरनेट पर आया, यह मिनटों में वायरल हो गया. लोग इसे 'ब्रीदटेकिंग' और 'अदरवर्ल्डली' यानी किसी दूसरी दुनिया का नजारा बता रहे हैं.

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A real rainbow cloud just painted the sky over Jonggol, Indonesia.

Absolutely unreal! pic.twitter.com/ySEuOe0vO4 — The Figen (@TheFigen_) May 4, 2026

क्या यह असली है या कोई साजिश?

वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई. कुछ यूजर्स ने सवाल उठाया कि क्या यह वीडियो असली है? वहीं कुछ लोगों ने इसे 'चेमट्रेल्स' से जोड़कर साजिश की आशंका जताई. एक यूजर ने तो इसे 'डेथ रेनबो' तक कह डाला. हालांकि, ज्यादातर लोग इसकी खूबसूरती के कायल दिखे और इसे अपनी किस्मत से जोड़कर देखने लगे.

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मौसम विभाग ने बताया असली सच

विवाद बढ़ता देख इंडोनेशिया की मौसम विज्ञान, जलवायु विज्ञान और भूभौतिकी एजेंसी को सामने आना पड़ा. एजेंसी की एक्टिंग डायरेक्टर इडा प्रमुवरदानी ने पुष्टि की कि यह पूरी तरह से एक प्राकृतिक घटना है. उन्होंने बताया कि यह वायुमंडलीय प्रकाशिकी से जुड़ी एक सामान्य प्रक्रिया है जिसे वैज्ञानिक भाषा में 'क्लाउड इरिडेसेंस' कहा जाता है.

कैसे बनते हैं ये रंगीन बादल?

इसे अक्सर 'फायर रेनबो' भी कहा जाता है. यह तब होता है जब सूरज की रोशनी पतले बादलों में मौजूद पानी की छोटी बूंदों या बर्फ के क्रिस्टल से टकराती है. जब ये बूंदें एक समान आकार की होती हैं, तो वे प्रकाश को मोड़ देती हैं और उसे अलग-अलग रंगों में बिखेर देती हैं. इसी बदलाव की वजह से हमें बादलों के किनारों पर इंद्रधनुष जैसे चमकते रंग दिखाई देते हैं.

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सोशल मीडिया पर रिएक्शन की बाढ़

इस वीडियो को अब तक लाखों व्यूज मिल चुके हैं. एक यूजर ने लिखा, "यह वाकई किसी उत्कृष्ट कृति जैसा है, क्या किसी ने इसे असल जिंदगी में देखा है?" वहीं एक अन्य यूजर ने इसे 'नेचर्स ओन प्रिज्म' करार दिया. भले ही कुछ लोग इसे लेकर आशंकित हों, लेकिन वैज्ञानिकों ने साफ कर दिया है कि यह कुदरत का एक सुंदर और दुर्लभ तोहफा है जिसे बिना डरे एन्जॉय किया जा सकता है.