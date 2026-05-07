Advertisement
trendingNow13207691
Hindi Newsजरा हटकेये कैसा इंद्रधनुष निकला? आसमान देखकर लगा जैसे दूसरी दुनिया में पहुंच गए, Video ने उड़ाई नींद

ये कैसा 'इंद्रधनुष' निकला? आसमान देखकर लगा जैसे दूसरी दुनिया में पहुंच गए, Video ने उड़ाई नींद

Indonesia Viral Video: इंडोनेशिया के बोगोर और बेकासी में आसमान में दुर्लभ 'इंद्रधनुषी बादल' यानी Cloud Iridescence देखा गया है. सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो का सच और वैज्ञानिकों का क्या कहना है, जानिए पूरी जानकारी.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: May 07, 2026, 08:36 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ये कैसा 'इंद्रधनुष' निकला? आसमान देखकर लगा जैसे दूसरी दुनिया में पहुंच गए, Video ने उड़ाई नींद

Rainbow Cloud: प्रकृति के पास हमें हैरान करने के हजारों तरीके हैं. हाल ही में इंडोनेशिया के आसमान में एक ऐसा ही नजारा देखा गया जिसने हर किसी की धड़कनें तेज कर दीं. सोशल मीडिया पर इंडोनेशिया के बोगोर और बेकासी क्षेत्र के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें बादल किसी मास्टरपीस पेंटिंग की तरह सात रंगों में चमकते नजर आ रहे हैं. इस 'इंद्रधनुषी बादल' को देखकर कोई इसे कुदरत का करिश्मा कह रहा है तो कोई इसे आने वाली किसी घटना का संकेत मान रहा है.

इंडोनेशिया के आसमान में जादुई हलचल

पिछले हफ्ते इंडोनेशिया के निवासियों ने जब आसमान की ओर देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं. आमतौर पर सफेद या स्लेटी दिखने वाले बादल गुलाबी, हरे और नीले रंगों में चमक रहे थे. बेकासी और बोगोर रीजेंसी के ऊपर दिखे इन बादलों का वीडियो जैसे ही इंटरनेट पर आया, यह मिनटों में वायरल हो गया. लोग इसे 'ब्रीदटेकिंग' और 'अदरवर्ल्डली' यानी किसी दूसरी दुनिया का नजारा बता रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

 

 

क्या यह असली है या कोई साजिश?

वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई. कुछ यूजर्स ने सवाल उठाया कि क्या यह वीडियो असली है? वहीं कुछ लोगों ने इसे 'चेमट्रेल्स' से जोड़कर साजिश की आशंका जताई. एक यूजर ने तो इसे 'डेथ रेनबो' तक कह डाला. हालांकि, ज्यादातर लोग इसकी खूबसूरती के कायल दिखे और इसे अपनी किस्मत से जोड़कर देखने लगे.

स्कूटी बताकर बेटे ने मां-बाप को गिफ्ट कर दी BMW! रिएक्शन VIDEO देखकर रो पड़े लाखों

मौसम विभाग ने बताया असली सच

विवाद बढ़ता देख इंडोनेशिया की मौसम विज्ञान, जलवायु विज्ञान और भूभौतिकी एजेंसी को सामने आना पड़ा. एजेंसी की एक्टिंग डायरेक्टर इडा प्रमुवरदानी ने पुष्टि की कि यह पूरी तरह से एक प्राकृतिक घटना है. उन्होंने बताया कि यह वायुमंडलीय प्रकाशिकी से जुड़ी एक सामान्य प्रक्रिया है जिसे वैज्ञानिक भाषा में 'क्लाउड इरिडेसेंस' कहा जाता है.

कैसे बनते हैं ये रंगीन बादल?

इसे अक्सर 'फायर रेनबो' भी कहा जाता है. यह तब होता है जब सूरज की रोशनी पतले बादलों में मौजूद पानी की छोटी बूंदों या बर्फ के क्रिस्टल से टकराती है. जब ये बूंदें एक समान आकार की होती हैं, तो वे प्रकाश को मोड़ देती हैं और उसे अलग-अलग रंगों में बिखेर देती हैं. इसी बदलाव की वजह से हमें बादलों के किनारों पर इंद्रधनुष जैसे चमकते रंग दिखाई देते हैं.

एक ही कोख से जन्मे दो बच्चे, लेकिन पिता हैं अलग-अलग! जानें ये कैसे हुआ ये संभव

सोशल मीडिया पर रिएक्शन की बाढ़

इस वीडियो को अब तक लाखों व्यूज मिल चुके हैं. एक यूजर ने लिखा, "यह वाकई किसी उत्कृष्ट कृति जैसा है, क्या किसी ने इसे असल जिंदगी में देखा है?" वहीं एक अन्य यूजर ने इसे 'नेचर्स ओन प्रिज्म' करार दिया. भले ही कुछ लोग इसे लेकर आशंकित हों, लेकिन वैज्ञानिकों ने साफ कर दिया है कि यह कुदरत का एक सुंदर और दुर्लभ तोहफा है जिसे बिना डरे एन्जॉय किया जा सकता है.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

Rainbow

Trending news

मैं पीछे था, अचानक से ब्रेक मारा और..चश्मदीद ने बताया कैसे हुई चंद्रनाथ की हत्या?
Shuvendu Adhikari PA
मैं पीछे था, अचानक से ब्रेक मारा और..चश्मदीद ने बताया कैसे हुई चंद्रनाथ की हत्या?
SIR में कट गया था नाम, कोर्ट के आदेश पर जुड़ा और चुनाव जीतकर बन गए विधायक
West Bengal Election
SIR में कट गया था नाम, कोर्ट के आदेश पर जुड़ा और चुनाव जीतकर बन गए विधायक
सुवेंदु अधिकारी के PA की हत्या में विदेशी साजिश? पाक-बांग्लादेश कनेक्शन का खुलासा!
West Bengal
सुवेंदु अधिकारी के PA की हत्या में विदेशी साजिश? पाक-बांग्लादेश कनेक्शन का खुलासा!
कांग्रेस की जल्‍दी ने विजय की ताजपोशी पर लगाया ब्रेक, द्रविड़ दुर्ग में बदले समीकरण
Tamil Nadu Election 2026
कांग्रेस की जल्‍दी ने विजय की ताजपोशी पर लगाया ब्रेक, द्रविड़ दुर्ग में बदले समीकरण
राहुल गांधी ने हाथ से उठाया खरगे का जूता, Video देख लोग बोले- यही संस्कार हैं
Rahul Gandhi
राहुल गांधी ने हाथ से उठाया खरगे का जूता, Video देख लोग बोले- यही संस्कार हैं
मुसलमानों के लिए मुश्किल है वंदे मातरम्...ओवैसी की पार्टी में बेचैनी क्यों बढ़ गई?
Vande Mataram
मुसलमानों के लिए मुश्किल है वंदे मातरम्...ओवैसी की पार्टी में बेचैनी क्यों बढ़ गई?
भारतीयों को वियतनाम के राष्ट्रपति ने ये क्यों याद दिलाया? जानें भूला हुआ इतिहास
Vietnam
भारतीयों को वियतनाम के राष्ट्रपति ने ये क्यों याद दिलाया? जानें भूला हुआ इतिहास
बंगाल में कत्ल और हिंसा से कोहराम, चुनाव बाद 48 घंटे के भीतर बवाल की क्रोनोलॉजी
bengal violence
बंगाल में कत्ल और हिंसा से कोहराम, चुनाव बाद 48 घंटे के भीतर बवाल की क्रोनोलॉजी
वही तारीख, वही टाइमिंग; आधी रात ठीक 1 बजकर 5 मिनट पर आया भारतीय सेना का ट्वीट
Operation Sindoor Anniversary
वही तारीख, वही टाइमिंग; आधी रात ठीक 1 बजकर 5 मिनट पर आया भारतीय सेना का ट्वीट
LIVE: हत्यारों को मालूम था आगे गली संकरी... फिर ताबड़तोड़ की फायरिंग, CCTV से हुआ खुलासा
bengal violence
LIVE: हत्यारों को मालूम था आगे गली संकरी... फिर ताबड़तोड़ की फायरिंग, CCTV से हुआ खुलासा