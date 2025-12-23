WATCH: लद्दाख की सड़क पर दौड़ते-दौड़ते आया ये जानवर! टूरिस्ट ने किया ऐसा काम, लोग बोले- सही किया वरना...

Red fox Ladakh: लद्दाख के पैंगोंग त्सो के पास घूम रहे टूरिस्ट की एक टूर उस वक्त खास बन गई, जब उन्होंने एक रेयर रेड फॉक्स को अपनी गाड़ी के पास आते देखा. यह पल इतना अचानक और अनोखा था कि वहां मौजूद लोग कुछ देर के लिए हैरान रह गए. इस पूरे दृश्य को कैमरे में कैद किया गया, जिसने बाद में सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच लिया. यह वायरल वीडियो इंस्टाग्राम पर विभोर श्रीवास्तव नाम के यूजर ने शेयर किया.

वीडियो के साथ उन्होंने लिखा कि पैंगोंग त्सो पर रुकने के दौरान उन्हें यह खूबसूरत रेड फॉक्स देखने को मिला, जिसे वे कभी नहीं भूल पाएंगे. उन्होंने यह भी कहा कि प्रकृति हमेशा ऐसे पल देती है, जो इंसान को बोलने तक का मौका नहीं देती.

रेड फॉक्स को लेकर लोगों में कन्फ्यूजन क्यों?

वीडियो में दिख रहे जानवर को देखकर कुछ टूरिस्ट ने पहले उसे भेड़िया समझ लिया. हालांकि उसके नुकीले कान और घनी, लंबी पूंछ देखकर साफ हो गया कि वह हिमालयन रेड फॉक्स है. यह प्रजाति बहुत कम नजर आती है, खासकर सड़क के पास, इसलिए यह दृश्य और भी दुर्लभ माना जा रहा है. वीडियो में एक टूरिस्ट को यह सुझाव देते हुए सुना गया कि जानवर को खाना दिया जाए. लेकिन तुरंत ही अन्य लोगों ने बताया कि वन्यजीवों को खाना खिलाना सख्त मना है. समूह ने समझदारी दिखाते हुए फॉक्स को कोई भी भोजन नहीं दिया, जिसे सोशल मीडिया पर लोगों ने काफी सराहा.

सोशल मीडिया पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही?

वीडियो वायरल होने के बाद यूजर्स ने टूरिस्ट की जमकर तारीफ की. कई लोगों ने कहा कि जंगली जानवरों को खाना देना उनकी प्राकृतिक आदतों को नुकसान पहुंचाता है. कुछ यूजर्स ने इसे किस्मत की बात बताया कि उन्हें इतना दुर्लभ जानवर देखने को मिला. वहीं कई लोगों ने भारत की जैव विविधता पर गर्व जताया.

भारतीय वन सेवा के अधिकारी परवीन कासवान ने भी इस वीडियो पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि यह हिमालयन रेड फॉक्स बेहद खूबसूरत है, लेकिन संभव है कि किसी ने पहले इसे खाना दिया हो, इसी वजह से यह सड़क के पास इंसानों से उम्मीद लगाए घूम रही थी. उन्होंने साफ कहा कि सहानुभूति के नाम पर किया गया संरक्षण कई बार प्रजातियों के लिए खतरा बन जाता है.

लद्दाख में रेड फॉक्स के साथ पहले क्या हुआ?

इस साल जून में लद्दाख के वन्यजीव संरक्षण विभाग ने लेह के स्पितुक फरका इलाके से एक घायल रेड फॉक्स को रेस्क्यू किया था. उसके कंधे और बांह में गंभीर चोटें थीं, जो संभवतः कांटेदार तार या लोहे की चेन से लगी थीं. इलाज और एक महीने के पुनर्वास के बाद जुलाई में उसे सभी नियमों के तहत उसके प्राकृतिक क्षेत्र में छोड़ दिया गया.