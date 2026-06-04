Advertisement
trendingNow13237577
Hindi Newsजरा हटकेआसमान में ये लाल रंग की लाइनें क्यों दिखाई दे रहीं? लोग बोले- कहीं एलियन्स तो नहीं... जानें क्या है सच

आसमान में ये लाल रंग की लाइनें क्यों दिखाई दे रहीं? लोग बोले- कहीं एलियन्स तो नहीं... जानें क्या है सच

Rare Red Sprites Flash Across Tibets Night Sky: सोशल मीडिया पर तिब्बत के आसमान का एक बेहद दुर्लभ वीडियो वायरल हो रहा है. इसमें रात के अंधेरे में आसमान में चमकीली लाल रंग की आकृतियां फ्लैश होती नजर आ रही हैं, जिन्हें इंटरनेट यूजर्स उल्टी बिजली या एलियंस का नाम दे रहे हैं.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Jun 04, 2026, 02:58 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Image credit: X/@Nalanda_index
Image credit: X/@Nalanda_index

Rare Red Sprites Flash Across Tibets Night Sky: तिब्बत के ऊंचे पहाड़ी इलाकों के आसमान में हाल ही में एक ऐसा दुर्लभ नजारा देखने को मिला, जिसने वैज्ञानिकों से लेकर सोशल मीडिया यूजर्स तक सभी को हैरान कर दिया. रात के अंधेरे में बादलों के ऊपर अचानक लाल रंग की विशाल चमकती हुई आकृतियां दिखाई दीं, जिन्हें देखकर कई लोगों को लगा मानो आसमान में कोई रहस्यमयी घटना घट रही हो. इस अनोखे दृश्य का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

वीडियो में लाल रंग की चमकदार लपटें बेहद अनोखी आकृति में आसमान की तरफ उठती हुई दिखाई दे रही हैं. पहली नजर में यह किसी साइंस फिक्शन फिल्म का दृश्य लगता है, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि यह पूरी तरह प्राकृतिक घटना है. इसे रेड स्प्राइट्स (Red Sprites) कहा जाता है, जो दुनिया की सबसे दुर्लभ वायुमंडलीय विद्युत घटनाओं में से एक मानी जाती है. इस अद्भुत दृश्य को देखकर इंटरनेट पर लोगों ने तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दी हैं. किसी ने इसे उल्टी बिजली कहा, तो किसी ने मशहूर वेब सीरीज स्ट्रेंजर थिंग्स की काल्पनिक दुनिया से इसकी तुलना कर डाली. कई लोग तो इसे एलियन तक बताने लगे.

आखिर क्या हैं रेड स्प्राइट्स?

आम तौर पर जब हम बिजली गिरने की बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में बादलों से धरती की ओर चमकती बिजली की तस्वीर आती है. लेकिन रेड स्प्राइट्स इससे बिल्कुल अलग होते हैं. ये बिजली की तरह नीचे नहीं, बल्कि ऊपर की तरफ दिखाई देते हैं. रेड स्प्राइट्स धरती से लगभग 50 से 90 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायुमंडल की ऊपरी परत में बनते हैं. इनका आकार कभी जेलीफिश जैसा तो कभी पेड़ की शाखाओं जैसा दिखाई देता है. सबसे खास बात यह है कि ये केवल कुछ मिलीसेकंड के लिए ही दिखाई देते हैं. इसी वजह से इन्हें कैमरे में कैद करना बेहद मुश्किल माना जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें:- न केक, न मिठाई... महिला ने 60 किलो चॉकलेट से बना डाला ऐतिहासिक पेंटिंग का 3D मॉडल...

क्यों चमकती है लाल रोशनी?

वैज्ञानिकों के अनुसार, जब किसी शक्तिशाली तूफान के दौरान बादलों में बहुत बड़ा इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है, तब उसकी ऊर्जा वायुमंडल की ऊपरी परत तक पहुंच जाती है. वहां मौजूद नाइट्रोजन गैस के अणु इस ऊर्जा से उत्तेजित हो जाते हैं और लाल रंग की चमक पैदा करते हैं. यही वजह है कि रेड स्प्राइट्स का रंग लाल दिखाई देता है. यह दृश्य किसी विशाल नीयॉन लाइट की तरह चमकता है और कुछ ही पल में गायब हो जाता है.

पहले लोग क्या सोचते होंगे?

आज विज्ञान के पास इस घटना का स्पष्ट जवाब है, लेकिन सदियों पहले अगर किसी ने ऐसा दृश्य देखा होता, तो शायद वह इसे देवताओं का संदेश या किसी बड़े संकट का संकेत मान बैठता. सोशल मीडिया पर भी कई लोगों ने इसी बात का जिक्र किया है. एक यूजर ने लिखा कि अगर पुराने समय में यह दृश्य दिखाई देता, तो लोग इसे दुनिया के अंत का संकेत समझ लेते. वहीं, दूसरे यूजर ने मजाक में कहा कि ऐसा नजारा देखकर पुराने जमाने में किसी की बलि चढ़ा दी जाती. दरअसल, इतिहास में कई बार दुर्लभ प्राकृतिक घटनाओं को धार्मिक या अलौकिक घटनाओं से जोड़कर देखा जाता रहा है.

तिब्बत में क्यों खास माना जाता है यह दृश्य?

तिब्बत दुनिया के सबसे ऊंचे पठारी क्षेत्रों में गिना जाता है. यहां का साफ वातावरण और कम प्रकाश प्रदूषण आसमान को देखने के लिए आदर्श परिस्थितियां पैदा करता है. यही वजह है कि तूफानों के दौरान यहां रेड स्प्राइट्स जैसी दुर्लभ घटनाओं को देखने और रिकॉर्ड करने की संभावना बढ़ जाती है. मौसम वैज्ञानिक और स्टॉर्म चेजर्स ऐसे दृश्यों को कैमरे में कैद करने के लिए अक्सर घंटों इंतजार करते हैं. साफ आसमान और दूर कहीं चल रहा शक्तिशाली तूफान रेड स्प्राइट्स देखने की सबसे उपयुक्त स्थिति मानी जाती है.

सोशल मीडिया पर छाया वीडियो

रेड स्प्राइट्स का यह वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लाखों लोग इसे देख चुके हैं. कई यूजर्स ने इसे एलियन सिग्नल बताया, तो कुछ ने कहा कि यह धरती के सबसे खूबसूरत प्राकृतिक चमत्कारों में से एक है. कुछ लोगों ने इसे अपसाइड डाउन लाइटनिंग का नाम दिया, क्योंकि यह सामान्य बिजली के बिल्कुल उलट दिशा में दिखाई देती है.

यह भी पढ़ें:- मेट्रो के फर्श को ही बना डाला स्कूल का डेस्क! बच्चों का ये वीडियो देख भर आएंगी आंखें

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर इंटरनेट पर मौजूद डिटेल्स को एकत्रित करके बनाई गई है. Zee News इसके प्रमाणिकता, दावों और सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी फैसले से पहले संबंधित आधिकारिक विभाग से संपर्क जरूर करें.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

TAGS

Rare Red SpritesTibet Red Sprites VideTibet Night Sky

Trending news

दिल्ली, मुजफ्फरपुर के बाद हैदराबाद में आग का तांडव, लपटों ने निगली तीन मंजिला इमारत
hyderabad fire
दिल्ली, मुजफ्फरपुर के बाद हैदराबाद में आग का तांडव, लपटों ने निगली तीन मंजिला इमारत
ममता बनर्जी की बढ़ीं मुश्किलें! गृह मंत्रालय पर दिया ऐसा बयान कि दर्ज हो गई FIR
Mamata Banerjee
ममता बनर्जी की बढ़ीं मुश्किलें! गृह मंत्रालय पर दिया ऐसा बयान कि दर्ज हो गई FIR
NEET PAPER Leak: 17 दिनों में परीक्षा... क्या लीक हो गया नीट री-एग्जाम का पेपर?
neet paper leak
NEET PAPER Leak: 17 दिनों में परीक्षा... क्या लीक हो गया नीट री-एग्जाम का पेपर?
आ गया बारिश का मौसम! 4 दिन की देरी से भारत पहुंचा मानसून; UP में कब तक बरसेंगे बादल?
monsoon entry
आ गया बारिश का मौसम! 4 दिन की देरी से भारत पहुंचा मानसून; UP में कब तक बरसेंगे बादल?
आग या दुर्घटना में हो जाए पूरे परिवार की मौत, तो कौन-कौन संपत्ति का होता है हकदार?
Malviya Nagar fire
आग या दुर्घटना में हो जाए पूरे परिवार की मौत, तो कौन-कौन संपत्ति का होता है हकदार?
जिम में भी शरीयत के नियम! 'इस्लाम-फ्रेंडली फिटनेस सेंटर' को लेकर क्यों छिड़ी है बहस?
Kerala
जिम में भी शरीयत के नियम! 'इस्लाम-फ्रेंडली फिटनेस सेंटर' को लेकर क्यों छिड़ी है बहस?
72 घंटों की छापेमारी, स्पेशल सेल और... महाराष्ट्र से दबोचा गया हुजैफा
Mumbai News
72 घंटों की छापेमारी, स्पेशल सेल और... महाराष्ट्र से दबोचा गया हुजैफा
एक झटके में केरल आया मानसून, अब तक बादलों को भारत की तरफ उड़ने से कौन रोक रहा था?
Monsoon 2026
एक झटके में केरल आया मानसून, अब तक बादलों को भारत की तरफ उड़ने से कौन रोक रहा था?
मैंगो लवर्स जरूर पढ़ें! गुजरात में पकड़ा गया कीड़ों से रेंगता 2000 KG आमों का जखीरा
Gujarat
मैंगो लवर्स जरूर पढ़ें! गुजरात में पकड़ा गया कीड़ों से रेंगता 2000 KG आमों का जखीरा
एक हफ्ते बाद पीएम मोदी बनाने जा रहे अनोखा रिकॉर्ड, पंडित नेहरू भी रह जाएंगे पीछे
Narendra Modi
एक हफ्ते बाद पीएम मोदी बनाने जा रहे अनोखा रिकॉर्ड, पंडित नेहरू भी रह जाएंगे पीछे