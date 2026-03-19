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Hindi Newsजरा हटके5 मील प्रति घंटा की रफ्तार से तैरता है समुद्र का ये धीमा जीव, धरती पर रहते थे इसके पूर्वज!

5 मील प्रति घंटा की रफ्तार से तैरता है समुद्र का ये धीमा जीव, धरती पर रहते थे इसके पूर्वज!

Sea Cow Facts: आज तक आपने गाय को जमीन पर चलते या गलियों में घूमते देखा होगा, लेकिन अगर कोई आपसे कहे कि एक गाय ऐसी भी है जो समुद्र में रहती है तो क्या आप यकीन करेंगे. हो सकता है आप ये बात हंसी में टाल दें, लेकिन ये सच है. चलिए आज हम आपको समुद्री गाय (Sea Cow) के बारे में बताते हैं. 

Written By  Nirdosh Sharma|Last Updated: Mar 19, 2026, 04:01 PM IST
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5 मील प्रति घंटा की रफ्तार से तैरता है समुद्र का ये धीमा जीव, धरती पर रहते थे इसके पूर्वज!

Rare Sea Creatures: समुद्र अद्भुत जीवों से भरा है. कई ऐसे रहस्मयी जीव हैं जो आपको हैरान कर देते हैं. इसी में से एक है समुद्री गाय (Sea Cow). विज्ञान की भाषा में इसे मैनाटी कहते हैं. ये पानी में ही जन्म लेती हैं और समुद्र में रहती हैं. ये पानी में रहने वाले सबसे सुस्त जीवों में से एक है. 

धीमी गति से चलने वाले जानवर जैसे स्लॉथ या कछुए अपनी सुस्ती के लिए जाने जाते हैं ये शिकारी से तेज नहीं भाग सकते, इसलिए इनके पास शिकारी से बचने के लिए कुछ खास तरीके होते हैं. जैसे कछुए के पास उसकी मजबूत खोल (shell) होती है. 

इतनी धीमी गति से तैरती है ये गाय

नेशनल जियोग्राफी की रिपोर्ट के अनुसार अगर समुद्री गाय यानी मैनाटी की बात करें तो भले ही ये सिर्फ लगभग 5 मील प्रति घंटे की रफ्तार से तैरती है. लेकिन उसका बड़ा आकार ही उसे शिकारियों से बचाता है. इसके बावजूद कोई शिकारी अगर उसपर हमला करता है तो उसकी मोटी त्वचा को चबाना आसान नहीं होता है.

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कैसा दिखता है ये जीव?

अगर इसकी शारीरिक संरचना की बात करें तो ये जी समुद्री सील की तरह दिखाई देते हैं. इनकी गर्दन बाकी शरीर की तुलना में काफी छोटी होती है इसलिए उन्हें अगर साइड में देखना होता तो पूरा मुड़ना पड़ता है. अगर हम इनकी उम्र की बात करें तो ये 50 से 60 साल तक जिंदा रहते हैं. इसके अलावा अगर इनके खानपान की बात करें तो ये पूरी तरह शाकाहारी होते हैं. अब आप सोच रहे होंगे कि समुद्र में शाकाहारी जीव क्या खाता होगा? तो हम आपको बता दें कि ये जीव समुद्र की सतह पर उगने वाली घास खाकर जिंदा रहते हैं. 

यह भी पढ़ें: मां नहीं, पिता देता है बच्चों को जन्म! जानें कहां रहती है ये अनोखी प्रजाति?

 

धरती पर थे इनके पूर्वज!

आज हम जिसे समुद्री गाय के नाम से जानते हैं, उनके पूर्वज कभी धरती पर ही रहते थे. एक रिपोर्ट के अनुसार, करीब 55 मिलियन साल पहले ये जीव धरती पर ही रहते थे. इसके अलावा एक कहानी ये भी है कि भले ही हम इन्हें समुद्री गाय के नाम से जानते हैं, लेकिन इनका डीएनए हाथी से ज्यादा मिलता है. 

कैसे गए समुद्र में ये जीव?

माना जाता है कि जब ये जीव धरती पर थे तो इनके चार पैर हुआ करते थे और बाकी आम गायों की तरह ये भी घांस खाती थीं. कहा जाता है कि धरती ने करवट ली और हर तरफ पानी हो गया और ये पानी के अनुकूल विकसित हो गईं. अब इनके पैर पंख की तरह काम करते हैं ताकि ये आसानी से पानी में तैर सकें. 

क्यों हो रहा इनका शिकार?

जानकारी के अनुसार समुद्री गाय का शिकार इसलिए होता है क्योंकि बड़ी मात्रा में मांस और फैट मिलता है. इसके अलावा इंसानों द्वारा फैलाए गए प्रदूषण के चलते भी इनकी संख्या कम हो रही है. क्योंकि ये समुद्री जीव जिस घास पर जिंदा रहते हैं वो प्रदूषण के कारण पैदा ही नहीं हो रही है जिस कारण ये भूख से भी मर रहे हैं.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर मीडिया रिपोर्ट्स और सामान्य जानकारी के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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Nirdosh Sharma

निर्दोष शर्मा ज़ी न्यूज़ डिजिटल में पिछले 2 वर्षों से सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और वायरल, ट्रेंडिंग तथा जरा हटके खबरों को कवर करते हैं. इसके साथ ह...और पढ़ें

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