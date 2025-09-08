क्या सच में होता है दो सिर वाला कछुआ? Video देखकर हैरत में पड़ गए लोग
Advertisement
trendingNow12913473
Hindi Newsजरा हटके

क्या सच में होता है दो सिर वाला कछुआ? Video देखकर हैरत में पड़ गए लोग

Two Headed Turtle Video: सोशल मीडिया पर कछुए का एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे. इस वीडियो को देखकर लोग हैरत में पड़ गए.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Sep 08, 2025, 02:01 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

क्या सच में होता है दो सिर वाला कछुआ? Video देखकर हैरत में पड़ गए लोग

Viral Video: कई बार प्रकृति ऐसा रूप दिखाती है जिसे देखने के बाद इंसान एक नए सिरे से सोचने पर मजबूर हो जाता है. धरती पर लाखों जीव जन्तु मौजूद हैं. इन्हीं में से एक है कछुआ(Turtle). आपने अपने फोन पर कछुओं के मस्ती भरे वीडियो तो खूब देखें होंगे, लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है. जिसमें एक कछुए के दो सिर दिखाए जा रहे हैं. चलिए जानते हैं ये पूरा मसला क्या है.
य​ह भी पढ़ें: तालाब में पानी पी रही थी बिल्ली, तभी सामने से आया शरारती कछुआ, करने लगा अटखेलियां

कौन-सा कछुआ है ये? 

दरअसल, इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल हो रहा है और उस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स छोटा सा कछुआ दिखाता है, जिसके दो सिर होते हैं. लोग इस वीडियो को देखकर हैरान हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक शख्स के हाथ में बेबी 'अमेरिकन रेड ईयर स्लाइडर टर्टल' है. 'अमेरिकन रेड ईयर स्लाइडर' साउथ-ईस्ट अमेरिका और मेक्सिको का मूल निवासी कछुआ है. इसकी आंखों के पीछे एक लाल रंग की पट्टी होती है जिस कारण इसको 'रेड ईयर स्लाइडर' नाम मिला.
य​ह भी पढ़ें: मेंढक के साथ उछलती नजर आई बिल्ली, लोग बोले 'संगत का असर' ; Video देखें

Add Zee News as a Preferred Source

क्या सच में होता है दो मुंह वाला कछुआ? 

जानकारी के अनुसार कछुए के दो सिर हो सकते हैं, ये एक दुर्लभ शारीरिक विकृति है. जिसे पॉली सेफली (Polycephaly) कहते हैं. वीडियो में ये दो सिर वाला कछुआ है. देखने में ये कछुआ बाकी कछुओं की तरह ही लगता है, लेकिन जिस कवर में से एक गर्दन निकलनी चाहिए वहीं से दो मुंह निकल रहे हैं. ऐसा लग रहा है जैसे एक ही खोल में दो कछुए हों.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Turtle Lover (@myfavturtle)

किस अकाउंट से शेयर किया गया वीडियो?
ये वीडियो इंस्टाग्राम पर @myfavturtle नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है और अब तक इस वीडियो पर 6 हजार से ज्यादा लोग लाइक हो चुके हैं और बड़ी संख्या में लोग इस वीडियो को शेयर भी कर रहे हैं. लोगों को इस वीडियो पर यकीन करना मुश्किल हो रहा है. वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने वीडियो के नीचे कई कमेंट्स भी किए हैं. एक यूजर ने लिखा, "वाह... मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा! क्या ये असली है या कोई स्पेशल इफ़ेक्ट है?" दूसरे यूजर ने लिखा, "निर्दोष जीवों के साथ व्यापार मत करो."

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

kachua ki videoTwo Headed Turtleamerican red eared slider

Trending news

उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले संजय राउत ने खोला मोर्चा, भाजपा पर निकाली भड़ास
vice president election
उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले संजय राउत ने खोला मोर्चा, भाजपा पर निकाली भड़ास
सुप्रीम कोर्ट ने रेवंत रेड्डी को दी बड़ी राहत, बीजेपी की याचिका खारिज!
Chief Minister A Revanth Reddy
सुप्रीम कोर्ट ने रेवंत रेड्डी को दी बड़ी राहत, बीजेपी की याचिका खारिज!
'यह एक गंभीर दुस्साहस जो..', ग्रेट निकोबार परियोजना की सोनिया गांधी ने की आलोचना
sonia gandhi
'यह एक गंभीर दुस्साहस जो..', ग्रेट निकोबार परियोजना की सोनिया गांधी ने की आलोचना
भारत के रत्न भूपेन दा... उनकी आवाज ब्रह्मपुत्र नदी की तरह सीमाओं को पार करती रही- PM
PM Modi
भारत के रत्न भूपेन दा... उनकी आवाज ब्रह्मपुत्र नदी की तरह सीमाओं को पार करती रही- PM
Punjab Flood : पंजाब की बाढ़ में भारतीय सेना का 'ऑपरेशन राहत' जारी
Punjab
Punjab Flood : पंजाब की बाढ़ में भारतीय सेना का 'ऑपरेशन राहत' जारी
54 साल के विकास यादव ने झूठ बोलकर ली जमानत...बाहर आकर 26 साल छोटी लड़की से की शादी
Vikas Yadav
54 साल के विकास यादव ने झूठ बोलकर ली जमानत...बाहर आकर 26 साल छोटी लड़की से की शादी
'कांग्रेस मजाक उड़ाती रही, पीएम ने...', BJP नेता ने वीडियो शेयर कर खरगे पर बोला हमला
congress
'कांग्रेस मजाक उड़ाती रही, पीएम ने...', BJP नेता ने वीडियो शेयर कर खरगे पर बोला हमला
366 मौतें, पानी में डूबे पशु-पक्षी... बदहाली के बीच पंजाब-हिमाचल जाएंगे पीएम मोदी
himachal pradesh rainfall
366 मौतें, पानी में डूबे पशु-पक्षी... बदहाली के बीच पंजाब-हिमाचल जाएंगे पीएम मोदी
चुनाव से पहले लालू संग बैठकी ने बढ़ाई मुश्किलें, BJP के निशाने पर सुदर्शन रेड्डी
B Sudarshan Reddy
चुनाव से पहले लालू संग बैठकी ने बढ़ाई मुश्किलें, BJP के निशाने पर सुदर्शन रेड्डी
29 महीनों का इंतजार और बदले में 180 मिनट? PM के मणिपुर दौरे पर कांग्रेस के तीखे सवाल
PM Modi
29 महीनों का इंतजार और बदले में 180 मिनट? PM के मणिपुर दौरे पर कांग्रेस के तीखे सवाल
;