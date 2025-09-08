क्या सच में होता है दो सिर वाला कछुआ? Video देखकर हैरत में पड़ गए लोग

Viral Video: कई बार प्रकृति ऐसा रूप दिखाती है जिसे देखने के बाद इंसान एक नए सिरे से सोचने पर मजबूर हो जाता है. धरती पर लाखों जीव जन्तु मौजूद हैं. इन्हीं में से एक है कछुआ(Turtle). आपने अपने फोन पर कछुओं के मस्ती भरे वीडियो तो खूब देखें होंगे, लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है. जिसमें एक कछुए के दो सिर दिखाए जा रहे हैं. चलिए जानते हैं ये पूरा मसला क्या है.

कौन-सा कछुआ है ये?

दरअसल, इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल हो रहा है और उस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स छोटा सा कछुआ दिखाता है, जिसके दो सिर होते हैं. लोग इस वीडियो को देखकर हैरान हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक शख्स के हाथ में बेबी 'अमेरिकन रेड ईयर स्लाइडर टर्टल' है. 'अमेरिकन रेड ईयर स्लाइडर' साउथ-ईस्ट अमेरिका और मेक्सिको का मूल निवासी कछुआ है. इसकी आंखों के पीछे एक लाल रंग की पट्टी होती है जिस कारण इसको 'रेड ईयर स्लाइडर' नाम मिला.

क्या सच में होता है दो मुंह वाला कछुआ?

जानकारी के अनुसार कछुए के दो सिर हो सकते हैं, ये एक दुर्लभ शारीरिक विकृति है. जिसे पॉली सेफली (Polycephaly) कहते हैं. वीडियो में ये दो सिर वाला कछुआ है. देखने में ये कछुआ बाकी कछुओं की तरह ही लगता है, लेकिन जिस कवर में से एक गर्दन निकलनी चाहिए वहीं से दो मुंह निकल रहे हैं. ऐसा लग रहा है जैसे एक ही खोल में दो कछुए हों.

किस अकाउंट से शेयर किया गया वीडियो?

ये वीडियो इंस्टाग्राम पर @myfavturtle नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है और अब तक इस वीडियो पर 6 हजार से ज्यादा लोग लाइक हो चुके हैं और बड़ी संख्या में लोग इस वीडियो को शेयर भी कर रहे हैं. लोगों को इस वीडियो पर यकीन करना मुश्किल हो रहा है. वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने वीडियो के नीचे कई कमेंट्स भी किए हैं. एक यूजर ने लिखा, "वाह... मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा! क्या ये असली है या कोई स्पेशल इफ़ेक्ट है?" दूसरे यूजर ने लिखा, "निर्दोष जीवों के साथ व्यापार मत करो."

