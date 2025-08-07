जंगल में दिखा अनोखा जानवर! शरीर पर बादल जैसे धब्बे और गजब की फुर्ती, देखें रेयर वीडियो
Advertisement
trendingNow12871201
Hindi Newsजरा हटके

जंगल में दिखा अनोखा जानवर! शरीर पर बादल जैसे धब्बे और गजब की फुर्ती, देखें रेयर वीडियो

Clouded Leopard Viral Video: भारत में तेंदुओं की चार प्रजातियां पाई जाती हैं. इनमें इंडियन लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, क्लाउडेड लेपर्ड और ब्लैक पैंथर शामिल हैं. वहीं सबसे तेजी से क्लाउडेड लेपर्ड की प्रजाति कम हो रही है. जहां सोशल मीडिया पर क्लाउडेड लेपर्ड का एक रेयर वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. 

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Aug 07, 2025, 05:41 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जंगल में दिखा अनोखा जानवर! शरीर पर बादल जैसे धब्बे और गजब की फुर्ती, देखें रेयर वीडियो

Clouded Leopard Rare Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो इन दिनों खूब वायरल हो रहा है, जिसमें एक क्लाउडेड लेपर्ड और उसके दो बच्चे साथ में जंगल में टहलते दिख रहे हैं. यह वीडियो इसलिए भी खास है, क्योंकि लेपर्ड की यह प्रजाति काफी तेजी से कम हो रही है. वहीं इस प्रजाति के तेंदुए काफी शर्मीले और दूर रहने वाले भी होते हैं. ऐसे में इन्हें देखना बहुत मुश्किल होता है. जैसे ही यह रेयर वीडियो इंटरनेट पर आई तो लोग काफी एक्साइटेड हो गए. काफी संख्या में लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और लाइक भी कर रहे हैं. फिलहाल यह वीडियो लोगों के बीच चर्चाओं में बनी हुई है. 

वीडियो में क्या है?
लगभग 22 सेकंड का यह वीडियो रिटायर्ड आईएफएस (IFS) अधिकारी सुशांत नंदा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया है. जहां वीडियो में एक मादा क्लाउडेड लेपर्ड अपने दो छोटे बच्चों के साथ आराम से जंगल में चलते हुए देखा जा सकता है. दरअसल ये वीडियो इंडोनेशिया के तांजुंग पुटिंग नेशनल पार्क में एक कैमरा ट्रैप में रिकॉर्ड हुआ है. वायरल वीडियो में यह लेपर्ड काफी सुदंर दिख रहे हैं. यह वीडियो दिखाता है कि जंगल में इन तेंदुओं का परिवार फल-फूल रहा है. 

वायरल हुआ वीडियो
सुशांत नंदा ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है कि क्लाउडेड लेपर्ड एक बहुत ही शर्मीला, रहस्यमय और लुप्तप्राय जानवर है. साथ ही उन्होंने इसके बारे में अधिक जानकारी देते हुए यह भी बताया कि दुनियाभर में इनकी आबादी केवल 10,000 के आसपास रह गई है. उनके इस वीडियो को खबर लिखे जाने तक 190.4k से ज्यादा लोग देख चुके हैं. वहीं इस तेंदुए का नाम इसकी फर पर बने बादलों जैसे पैटर्न के कारण पड़ा है. ये तेंदुए ज्यादातर दक्षिण-पूर्वी एशिया और हिमालय की तलहटी में पाए जाते हैं. ये पेड़ों पर चढ़ने में माहिर होते हैं और इनका शिकार करने का तरीका भी काफी अनोखा होता है.

About the Author
author img
ललित किशोर

ट्रैवल और वायरल स्टोरीज करते हैं. इन्हें स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, एजुकेशन और पॉलिटिकल विषयों पर भी लिखने का अनुभव है. पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है. भारत स्काउट्स ए...और पढ़ें

TAGS

Clouded Leopard Viral VideoClouded Leopard Rare VideoViral Video

Trending news

सामने बैठे थे CJI,तभी आई दलील, बांट दिए जाएं 23,000 करोड़,कोर्ट रूम में पसरा सन्नाटा
Supreme Court News
सामने बैठे थे CJI,तभी आई दलील, बांट दिए जाएं 23,000 करोड़,कोर्ट रूम में पसरा सन्नाटा
जान बचाकर थाने पहुंचा 60 साल का बुजुर्ग, अगले दिन पुलिस स्टेशन में ही मिली लाश
Coimbatore
जान बचाकर थाने पहुंचा 60 साल का बुजुर्ग, अगले दिन पुलिस स्टेशन में ही मिली लाश
30 मिनट में आया EC का जवाब, कहा- साइन करके हमें भेजें डाटा, जानिए क्या बोले राहुल
Rahul Gandhi
30 मिनट में आया EC का जवाब, कहा- साइन करके हमें भेजें डाटा, जानिए क्या बोले राहुल
अधूरी रह गई मेस्सी को लाने की तमन्ना,केरल सरकार को लगा 13 लाख का चूना, नहीं आएगी टीम
Kerala News
अधूरी रह गई मेस्सी को लाने की तमन्ना,केरल सरकार को लगा 13 लाख का चूना, नहीं आएगी टीम
क्‍या राज ठाकरे भी आपके साथ कांग्रेस की तरफ जाएंगे? उद्धव ठाकरे ने दिया मजेदार जवाब
uddhav thackeray
क्‍या राज ठाकरे भी आपके साथ कांग्रेस की तरफ जाएंगे? उद्धव ठाकरे ने दिया मजेदार जवाब
इस बार 'सुबूत' लेकर आ गए राहुल गांधी... चुनावों में धांधली बताते क्या-क्या गिना गए?
Rahul Gandhi
इस बार 'सुबूत' लेकर आ गए राहुल गांधी... चुनावों में धांधली बताते क्या-क्या गिना गए?
काम की खबर! सड़क टूटी और सर्विस रोड बंद तो नहीं देना होगा Toll, HC ने लगा दिया रोक
toll
काम की खबर! सड़क टूटी और सर्विस रोड बंद तो नहीं देना होगा Toll, HC ने लगा दिया रोक
स्क्रीन पर नाम पढ़-पढ़कर फर्जी वोटरों की खोली पोल? राहुल गांधी ने फिर उठाए सवाल
#Rahul Gandhi
स्क्रीन पर नाम पढ़-पढ़कर फर्जी वोटरों की खोली पोल? राहुल गांधी ने फिर उठाए सवाल
SC ने खारिज की याचिका, कहा- तय प्रकिया का पालन किया; सुनवाई में जस्टिस वर्मा ने क्य
Supreme Court
SC ने खारिज की याचिका, कहा- तय प्रकिया का पालन किया; सुनवाई में जस्टिस वर्मा ने क्य
एक सरकारी आदेश के चलते मराठा राजनीति में फिर मचा भूचाल.. फडणवीस और शिंदे आमने-सामने
Fadnavis
एक सरकारी आदेश के चलते मराठा राजनीति में फिर मचा भूचाल.. फडणवीस और शिंदे आमने-सामने
;