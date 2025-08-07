जंगल में दिखा अनोखा जानवर! शरीर पर बादल जैसे धब्बे और गजब की फुर्ती, देखें रेयर वीडियो

Clouded Leopard Rare Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो इन दिनों खूब वायरल हो रहा है, जिसमें एक क्लाउडेड लेपर्ड और उसके दो बच्चे साथ में जंगल में टहलते दिख रहे हैं. यह वीडियो इसलिए भी खास है, क्योंकि लेपर्ड की यह प्रजाति काफी तेजी से कम हो रही है. वहीं इस प्रजाति के तेंदुए काफी शर्मीले और दूर रहने वाले भी होते हैं. ऐसे में इन्हें देखना बहुत मुश्किल होता है. जैसे ही यह रेयर वीडियो इंटरनेट पर आई तो लोग काफी एक्साइटेड हो गए. काफी संख्या में लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और लाइक भी कर रहे हैं. फिलहाल यह वीडियो लोगों के बीच चर्चाओं में बनी हुई है.

वीडियो में क्या है?

लगभग 22 सेकंड का यह वीडियो रिटायर्ड आईएफएस (IFS) अधिकारी सुशांत नंदा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया है. जहां वीडियो में एक मादा क्लाउडेड लेपर्ड अपने दो छोटे बच्चों के साथ आराम से जंगल में चलते हुए देखा जा सकता है. दरअसल ये वीडियो इंडोनेशिया के तांजुंग पुटिंग नेशनल पार्क में एक कैमरा ट्रैप में रिकॉर्ड हुआ है. वायरल वीडियो में यह लेपर्ड काफी सुदंर दिख रहे हैं. यह वीडियो दिखाता है कि जंगल में इन तेंदुओं का परिवार फल-फूल रहा है.

Elusive. Ethereal. Endangered. With barely ~10,000 left in the wild & scattered sightings in NE India, the Clouded Leopard is our most secretive big cat. Here, a rare glimpse — a mother with her cubs, guardians of an ancient rainforest. A sight so rare that it’s mythical. pic.twitter.com/bXZxagyM0Y — Susanta Nanda IFS (Retd) (@susantananda3) August 5, 2025

वायरल हुआ वीडियो

सुशांत नंदा ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है कि क्लाउडेड लेपर्ड एक बहुत ही शर्मीला, रहस्यमय और लुप्तप्राय जानवर है. साथ ही उन्होंने इसके बारे में अधिक जानकारी देते हुए यह भी बताया कि दुनियाभर में इनकी आबादी केवल 10,000 के आसपास रह गई है. उनके इस वीडियो को खबर लिखे जाने तक 190.4k से ज्यादा लोग देख चुके हैं. वहीं इस तेंदुए का नाम इसकी फर पर बने बादलों जैसे पैटर्न के कारण पड़ा है. ये तेंदुए ज्यादातर दक्षिण-पूर्वी एशिया और हिमालय की तलहटी में पाए जाते हैं. ये पेड़ों पर चढ़ने में माहिर होते हैं और इनका शिकार करने का तरीका भी काफी अनोखा होता है.