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बर्थडे पर बेटी को मिला करोड़ों का अनोखा तोहफा, 1.5 मिलियन दिरहम में खरीदा दुर्लभ सफेद बाज; Video Viral

अबू धाबी में आयोजित इंटरनैशनल हंटिंग एंड इक्वेस्ट्रियन एग्जिबिशन में दुर्लभ सफेद बाज का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. अमेरिका के मार्क मोग्लिच फाल्कन फार्म से आए इस 'क्वारमूशा प्योर अल्ट्रा व्हाइट' बाज की नीलामी 1.5 मिलियन दिरहम यानी करीब 4.08 लाख डॉलर में हुई. भारतीय करेंसी में इसकी कीमत करीब 3.5 करोड़ रुपये बैठती है. यह इस साल की प्रदर्शनी में बिका सबसे महंगा बाज रहा.

Written BySantosh Mishra
Published: Sep 07, 2026, 06:44 AM IST|Updated: Sep 07, 2026, 06:44 AM IST
बर्थडे पर बेटी को मिला करोड़ों का अनोखा तोहफा, 1.5 मिलियन दिरहम में खरीदा दुर्लभ सफेद बाज; Video Viral
Image Credit: अबू धाबी ऑक्शन में रिकॉर्ड बोली पर बिका दुर्लभ सफेद बाज! Image credit: instagram/@high.reports

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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