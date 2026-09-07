/बर्थडे पर बेटी को मिला करोड़ों का अनोखा तोहफा, 1.5 मिलियन दिरहम में खरीदा दुर्लभ सफेद बाज; Video Viral

अबू धाबी में इन दिनों सिर्फ घोड़ों और शिकार से जुड़ी चीजों की चर्चा नहीं हो रही, बल्कि एक ऐसे बाज की नीलामी ने भी लोगों को हैरान कर दिया है, जिसकी कीमत करोड़ों में पहुंच गई. अगस्त के आखिर में शुरू हुई 23वीं अबू धाबी इंटरनैशनल हंटिंग एंड इक्वेस्ट्रियन एग्जिबिशन यानी एडीआईएचईएक्स 2026 में इस दुर्लभ पक्षी को नीलामी के लिए पेश किया गया था.
सफेद पंखों वाले इस बाज को देखने के लिए लोगों में खास दिलचस्पी रही. इसकी खासियत सिर्फ इसका रंग ही नहीं, बल्कि इसकी नस्ल और ब्रीडिंग क्षमता भी बताई गई. नीलामी के दौरान बोली लगातार बढ़ती गई और आखिरकार यह 1.5 मिलियन दिरहम पर जाकर रुकी. इस नीलामी ने एक बार फिर दिखाया कि यूएई में बाज सिर्फ एक पक्षी नहीं है. वहां फाल्कनरी यानी बाज पालने और उसके साथ शिकार करने की परंपरा सदियों पुरानी है और आज भी इसे देश की सांस्कृतिक विरासत का अहम हिस्सा माना जाता है.
एडीआईएचईएक्स 2026 की पांचवीं नीलामी में जब इस सफेद बाज को पेश किया गया तो शुरुआत से ही उस पर नजरें टिक गईं. अमेरिका के मार्क मोग्लिच फाल्कन फार्म से आया यह बाज अपने बिल्कुल सफेद पंखों के कारण बाकी पक्षियों से अलग नजर आ रहा था. नीलामी में इसकी बोली बढ़ते-बढ़ते 1.5 मिलियन दिरहम तक पहुंच गई. यह रकम करीब 4.08 लाख अमेरिकी डॉलर के बराबर है. भारतीय रुपये में देखें तो इसकी कीमत लगभग 3.5 करोड़ रुपये बैठती है. आयोजकों के मुताबिक, यह इस साल एडीआईएचईएक्स की नीलामी में हासिल हुई सबसे बड़ी कीमत रही.
इस बाज की कुछ खासियतें भी इसकी कीमत को समझने में मदद करती हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, इसका वजन करीब 1000 ग्राम है और इसकी लंबाई और चौड़ाई करीब 16.5 इंच बताई गई है. लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली चीज इसका रंग है. इसे 'प्योर अल्ट्रा व्हाइट' बाज के तौर पर पेश किया गया. मतलब इसके पंखों का सफेद रंग इसकी सबसे खास पहचान है. इसके अलावा ब्रीडिंग यानी आगे अच्छी नस्ल तैयार करने की क्षमता भी ऐसे बाजों की कीमत बढ़ाने वाली बड़ी वजह मानी जाती है.
इस साल एडीआईएचईएक्स में बाजों की नीलामी में दुनियाभर के ब्रीडर्स ने हिस्सा लिया. आयोजकों के अनुसार, 55 स्थानीय और इंटरनैशनल फाल्कन ब्रीडिंग फार्म इस आयोजन का हिस्सा बने. यह संख्या पिछले साल के मुकाबले करीब 20 प्रतिशत ज्यादा है. इसका मतलब इस बार सिर्फ प्रदर्शनी का दायरा ही नहीं बढ़ा, बल्कि बाजों की खरीद-बिक्री और ब्रीडिंग से जुड़ा बाजार भी पहले से ज्यादा बड़ा दिखाई दिया. अलग-अलग देशों से आए बाजों को उनकी नस्ल, रंग, क्षमता और ब्रीडिंग वैल्यू के आधार पर खरीदारों के सामने पेश किया गया.
इस नीलामी का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में रहा. रिपोर्ट के मुताबिक, युवा शेखा ने इस दुर्लभ सफेद बाज के लिए सबसे बड़ी बोली लगाई और आखिरकार उसे अपने नाम कर लिया. बोली जीतने के बाद जब वह स्टेज पर पहुंचीं तो उन्हें बाज सौंपा गया. इस दौरान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से लोगों का ध्यान खींचने लगा. करोड़ों रुपये की कीमत वाले इस सफेद बाज को हाथ में लिए उनकी तस्वीरें और वीडियो फाल्कनरी को लेकर यूएई की दीवानगी की झलक दिखाते हैं. कुछ वीडियो में बताया गया है कि बाज खरीदने वाली शेख की बेटी का बर्थडे भी था.
यूएई और खाड़ी देशों में बाजों का रिश्ता सिर्फ शौक तक सीमित नहीं है. फाल्कनरी वहां की पुरानी परंपराओं में शामिल रही है. रेगिस्तानी इलाकों में पहले बाजों के जरिए शिकार किया जाता था. समय के साथ यह परंपरा आधुनिक दौर में भी बनी रही और अब इसे सांस्कृतिक विरासत के तौर पर बढ़ावा दिया जाता है. अबू धाबी में होने वाली एडीआईएचईएक्स जैसी प्रदर्शनी इसी परंपरा को दुनिया के सामने लाने का बड़ा मंच बन चुकी है. यहां बाजों की प्रदर्शनी, ब्रीडिंग, ट्रेनिंग और नीलामी से जुड़ी गतिविधियां होती हैं. यही वजह है कि दुनिया के अलग-अलग हिस्सों से फाल्कन ब्रीडर्स और खरीदार यहां पहुंचते हैं.
एडीएनईसी ग्रुप के ग्रुप सीईओ हुमैद मतर अल धाहेरी ने कहा कि इस तरह की नीलामियां अच्छी नस्ल को बढ़ावा देने और फाल्कन ब्रीडिंग को ज्यादा टिकाऊ बनाने में मदद करती हैं. साथ ही, इससे अबू धाबी की फाल्कनरी से जुड़ी विरासत को भी दुनिया के सामने रखने का मौका मिलता है. एडीआईएचईएक्स 2026 का आयोजन 6 सितंबर तक चला. इस दौरान बाजों के अलावा शिकार, घुड़सवारी और आउटडोर गतिविधियों से जुड़ी कई चीजों का प्रदर्शन किया गया. लेकिन पूरे आयोजन की सबसे बड़ी चर्चा फिलहाल उसी सफेद बाज की रही, जो कुछ मिनटों की नीलामी में 1.5 मिलियन दिरहम यानी करीब 3.5 करोड़ रुपये की कीमत तक पहुंच गया.
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