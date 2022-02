आपको याद होगा कि कुछ साल पहले लोग नोट के ऊपर 'सोनम गुप्ता बेवफा है' (Sonam Gupta Bewafa Hai) लिखकर तस्वीर वायरल कर रहे थे. यह ट्रेंड इतना वायरल हुआ था कि लोग परेशान हो गए थे कि आखिर सोनम गुप्ता हैं कौन? कुछ ऐसा ही एक और ट्रेंड वापस आया है और अब लोग नोट पर 'राशि बेवफा है' (Rashi Bewafa Hai) लिख रहे हैं. जब भी सोशल मीडिया (Social Media) पर ऐसे ट्रेंड आते हैं तो लोगों को हैरानी में डाल देते हैं. इतना ही नहीं, लोगों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि ऐसा कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है. चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है.

सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए कुछ लोग अलग-अलग तरह के हथकंडे अपनाते हैं. कुछ ऐसा ही इस नए ट्रेंड में भी देखने को मिला. कुछ लोग नोट के ऊपर 'राशि बेवफा है' लिखकर मार्केट में सर्कुलेट कर रहे हैं. जब भी किसी के पास ऐसे नोट आते हैं तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर ऐसा कौन और क्यों कर रहा है. 'सोनम गुप्ता बेवफा है' के ट्रेंड को फॉलो करते हुए इस ट्रेंड को भी वापस लाया गया है. आपको याद होगा कि 'रसोड़े में कौन था' Rasode Me Kon Tha) का भी जमकर ट्रेंड हुआ था, जोकि साथ निभाना साथ‍िया (Saath Nibhaana Saathiya) धारावाहिक का एक डॉयलॉग था.

दरअसल, यह ट्रेंड लोगों के अचानक बढ़ जाता है, जब वायरल होने के लिए ऐसे अजीबोगरीब हथकंडे अपनाए जाते हैं. कुछ ऐसा इस ट्रेंड के साथ भी देखने को मिला. 'राशि बेवफा है' (Rashi Bewafa Hai) का ट्रेंड इंटरनेट पर सुर्खियां बटोर रहा है और लोग इंटरनेट पर अजीबोगरीब सवाल भी पूछ रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'ये राशि कौन है, सोनम की बहन है क्या?' वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, 'ये राशि कौन है. कौन है राशि. हर नोट पर 'राशि बेवफा है' लिखा हुआ है. मैंने सोनम का नाम सुना है, लेकिन इस पर राशि.' तीसरे यूजर ने तो मजेदार अंदाज में लिखा, 'सोनम गुप्ता की छोटी कजिन है क्या राशि. ये राशि कौन है.'

