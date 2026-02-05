Advertisement
वर्दी पहनकर रशियन लड़की ने ‘Border-2’ के गाने पर किया धमाकेदार डांस, Video देख लोग बोले- दिल जीत लिया!

Russian Girl Dance Video: इन दिनों सोशल मीडिया पर एक रशियन लड़की भारतीय सेना की वर्दी पहनकर फिल्म Border-2 के फेमस गाने ‘घर कब आओगे’ पर भावुक अंदाज में डांस करती नजर आ रही है, जिसे देखकर लोग भावूक हो गए.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Feb 05, 2026, 09:06 PM IST
सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक रशियन लड़की भारतीय सेना की वर्दी पहनकर फिल्म Border-2 के मशहूर गीत ‘घर कब आओगे’ पर भावुक अंदाज में डांस करती नजर आ रही है. वीडियो में उसके पीछे टीवी स्क्रीन पर वही गाना चल रहा है, जिसमें देशभक्ति और जज्बे की झलक साफ दिखाई देती है. लड़की के चेहरे के भाव, बॉडी लैंग्वेज और हर मूवमेंट गीत की भावना से पूरी तरह मेल खाते हैं, जो देखने वालों को भावुक कर देता है.

‘Border-2’ के सुपरहिट सॉन्ग पर रशियन हसीना का धमाकेदार डांस

सोशल मीडिया पर किए जा रहे दावों के मुताबिक, वीडियो में दिख रही महिला रूस की बताई जा रही है. हालांकि, इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है. इसके बावजूद वीडियो को लेकर लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ है. कई यूजर्स इसे भारतीय सेना के प्रति सम्मान और श्रद्धा के रूप में देख रहे हैं. लोगों का कहना है कि किसी विदेशी नागरिक द्वारा इस तरह की प्रस्तुति देना अपने आप में एक मजबूत और सकारात्मक संदेश देता है.

वीडियो में लड़की गाने के लोकप्रिय स्टेप्स को बेहद सहज और भावनात्मक तरीके से दोहराती नजर आती है. उसकी परफॉर्मेंस में न तो दिखावा है और न ही जरूरत से ज्यादा नाटकीयता, बल्कि सादगी और ईमानदारी साफ झलकती है. यही वजह है कि यह वीडियो देखते ही देखते लोगों के दिलों तक पहुंच गया. गीत की भावुक धुन और लड़की की गंभीर अभिव्यक्ति मिलकर देशभक्ति की भावना को और गहरा कर देती है.

 

सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ बंपर वायरल

इस वीडियो सबसे पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर Awarapan 2 नाम के हैंडल से शेयर किया गया था. खबर लिखे जाने तक इसे हजारों लोग देख चुके हैं और लगातार शेयर कर रहे हैं. यूजर्स कमेंट सेक्शन में लड़की की तारीफ करते नहीं थक रहे. कई लोगों ने लिखा कि इस वीडियो ने उन्हें सैनिकों और उनके परिवारों की भावनाओं की याद दिला दी.

यह वायरल क्लिप सिर्फ एक डांस वीडियो नहीं है, बल्कि एक भावनात्मक संदेश भी है. यह दिखाता है कि कला, संगीत और सम्मान की भावना किसी एक देश या सीमा तक सीमित नहीं होती. भारतीय सेना के प्रति यह अनोखी श्रद्धांजलि लोगों को यह एहसास कराती है कि सच्ची भावनाएं भाषा, संस्कृति और देशों की सीमाओं से कहीं ऊपर होती हैं. शायद यही वजह है कि यह वीडियो लोगों के दिलों को छू रहा है और तेजी से वायरल हो रहा है.

