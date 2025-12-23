हॉस्टल के लड़कों ने सेट की चूहे की ​फिल्डिंग, खाना छोड़ प्लेट और झाडू लेकर भागे लड़के

Advertisement
Boys Hostel Funny Video: लड़के खाने की तैयारी कर रहे थे और तभी रूम में एक चूहा घुस आया. इसके बाद लड़कों ने खाना छोड़ प्लेट से ही युद्ध शुरू कर दिया जैसे रूम में कोई शेर आ गया हो. वीडियो इतना फनी है कि हंसते-हंसते आपके पेट में दर्द हो जाएगा. चलिए वीडियो देखते हैं.

 

Dec 23, 2025
Funny Video: घरों में अक्सर चूहें आ ही जाते हैं. कई बार ये कपड़े भी कुतर देते हैं और वहीं पर अपना घर बनाकर बच्चे भी दे देते हैं. ऐसे में ज्यादातर लोग चूहों को भगाने या पकड़ने के लिए तरह-तरह के उपाय करते हैं. कुछ लोग चूहों के रास्ते पर चूहेदानी सेट कर देते हैं तो कुछ लोग चूहों को भगाने की दवाई का इस्तेमाल करते हैं. सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है. लेकिन इन लड़कों ने जैसे चूहे को भगाया वो तरीका इतना फनी है कि हंसते-हंसते आपके पेट में दर्द हो जाएगा. चलिए वीडियो देखते हैं.

कैसे मची अफरा-तफरी?
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक फ्लैट पर कुछ लड़के हैं जो खाने की तैयारी कर रहे हैं फर्श पर खाने के बर्तन रखे हैं और इसी बीच रूम में एक चूहा घुस आता है. इस दौरान तीन लड़के चूहे से बचने के लिए लकड़ी की छोटी सी अलमारी पर चढ़ जाते हैं. इसके बाद वीडियो में दिखता है कि एक लड़का किचन की स्लैब पर खड़ा होकर फूल झाड़ू से चूहे को भगाने की कोशिश करता है और जब चूहा किचन से निकलकर रूम में आता है तो लड़के ऐसा रिएक्ट करते हैं जैसे कोई शेर कमरे में एंट्री ले रहा हो. इसके बाद चूहा एक कोने में रखे के बैग के पीछे चला जाता है जिसके बाद वो लड़का खाने की प्लेट से उसे वहां से निकालने की कोशिश करता है. अब चूहा अपनी जान बचाने के लिए बालकनी में चला जाता है जिसके बाद वो लड़का चूहे का पीछा छोड़ता है. कुछ सेकेंड के लिए एकदम युद्ध जैसा माहौल बन जाता है रूम में मौजूद किसी ने इस पूरी घटना को कैमरे में कैद कर लिया और अब ये मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.
किसने डाला ये वीडियो?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @nonsenseexistshere नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 6.5 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं, वीडियो देखने के बाद यूजर्स कमेंट सेक्शन में फनी कमेंट भी कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, चूहा बी लाइक: भाई मैंने गलती कर दी तुम्हारे घर आकर अब से नहीं आऊंगा.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

