चूहे ने अपनी मेहनत से दिया तगड़ा मोटिवेशन, सोशल मीडिया पर वायरल हो गया वीडियो

Video Viral: जो लोग छोटी सी असफलता से डर जाते हैं और मेहनत करना छोड़ देते हैं उनको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए. सोशल मीडिया पर चूहे का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो दीवार पर चढ़ने में कई बार फेल होता है और लास्ट में सफलता उसके हाथ लगती है और फिर वो कार्टून के अंदाज में कुछ मोटिवेशनल लाइन बोलता है.

किस चुनौती का सामना कर रहा था ये चूहा?

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक कमरे में कुछ किताबें रखी हैं. उन्हीं किताबों पर एक चूहा आता है. वीडियो देखकर लगता है कि चूहा किताबों को कुतरेगा, लेकिन इसका मकसद किताबें नहीं थी बल्कि किताबों के माध्यम से ऊपर वाली टांड पर चढ़ना था. किताबों पर चढ़कर टांड की ओर छलांग लगाता है जिसमें वो फेल हो जाता है. दरअसल, किताब से टांड की दूरी ज्यादा होती है जब वो किताबों पर चढ़कर टांड पर छलांग लगाता है तो जमीन पर गिर जाता है. इसके बाद वो दोबारा प्रयास करता है और रिजल्ट ज्यो का त्यों ही रहता है. इस बार वो फिर ट्राई करता है और फिर फेल हो जाता है. इसके बाद भी वो हार नहीं मानता और इसी तरह चढ़ता रहता है और गिरता रहता है. आखिरकार वो कामयाब हो जाता है और टांड पर चढ़ जाता है. चूहे का ये वीडियो बताता है कि जब छोटा सा चूहा चुनौतियों से नहीं डरता है तो इंसान को भी हार नहीं माननी चाहिए, असफलता सफलता का ही एक हिस्सा है उसे स्वीकार करके और कमी को दूर करना चाहिए.

यह भी पढ़ें: पाकिस्तान के इस बाजार में होती थीं हिन्दुओं की दुकानें, आज भी मौजूद हैं उनके निशां

Add Zee News as a Preferred Source

किसने पोस्ट किया वीडियो?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @satyendrarajput830 नाम के हैंडल से शेयर किया गया और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 1.6 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं वीडियो देखकर यूजर्स मजेदार प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "मिल गया मोटीवेशन अब लग जाओ अपने काम पर." दूसरे यूजर ने लिखा, "मैं चला पढ़ने आज से इंस्टाग्राम बंद."

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.