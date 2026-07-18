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सांप ने काटा, डॉक्टरों ने लगाए 54 एंटीवेनम इंजेक्शन; अस्पताल का बिल देखकर मरीज रह गया हैरान

अमेरिका में एक शख्स को जहरीले रैटलस्नेक के काटने के बाद डॉक्टरों ने मौत के मुंह से बाहर निकाल लिया. उसकी जान बचाने के लिए 54 एंटी-वेनम इंजेक्शन लगाने पड़े और कई दिनों तक आईसीयू में इलाज चला. लेकिन जब अस्पताल का बिल सामने आया, तो परिवार के होश उड़ गए. इलाज का खर्च करीब 13 लाख डॉलर यानी लगभग 11 करोड़ रुपये पहुंच गया.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 18, 2026, 08:01 AM IST|Updated: Jul 18, 2026, 08:01 AM IST
सांप ने काटा, डॉक्टरों ने लगाए 54 एंटीवेनम इंजेक्शन; अस्पताल का बिल देखकर मरीज रह गया हैरान
Image Credit: प्रतीकात्मक तस्वीर

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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