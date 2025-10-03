रावण ने रिक्शावाले से पूछा लंका का रास्ता, मिला ये जवाब; मजेदार वीडियो देखकर हो जाएंगे लोटपोट

Viral Video: दशहरा समाप्त हो गया रावण दहन भी हो गया, लेकिन रावण के किरदार की फनी वीडियो रुकने का नाम ही नहीं ले रही. सोशल मीडिया पर एक रावण वायरल हो रहा है जो अपनी कार लेकर लंका के लिए निकलता है और रास्ते में सबसे लंका का पता पूछता है. इस दौरान रावण को लोगों ने मजेदार जवाब दिए. वीडियो देखकर आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे.

लोगों ने रावण को कैसे बताया लंका का रास्ता?

इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें रावण अपनी कार से जा रहा है और कार रोककर आसपास खड़े लोगों से मजाकिया अंदाज में लंका का पता पूछता है. इसके बाद लोग भी ऐसा जवाब देते हैं कि सुनकर मजा आ जाता है. रावण ने पहले एक रिक्शेवाले से पूछा कि लंका का रास्ता कौन सा है. इसके जवाब में रिक्शावाला कहता है कि आगे से राइट हो जाना. इसके बाद रावण आगे चला जाता है. थोड़ी दूर चलने के बाद रावण ने अपनी कार का शीशा नीचे किया और दूसरे रिक्शावाले से पूछा, हे वत्स लंका का रास्ता कहां पर है. इसपर रिक्शावाला ने भी तुरंत आगे की तरफ को इशारा करते हुए कहा कि यमुना के पार है. अब ये मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

वीडियो देखकर क्या बोले यूजर्स?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @karmanye_fantastic नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और यूजर्स इस वीडियो को काफी पसंद कर रहे हैं. इसके अलावा वीडियो देखने के बाद यूजर्स काफी मजेदार कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, श्रीमान रावण जी आपका रथ तो बड़ा ही दुर्लभ है. दूसरे यूजर ने लिखा, ये यमुना पार करके हैं लंका. तीसरे यूजर ने लिखा, समझ नहीं आया कौन किसकी बजा रहा है. चौथे यूजर ने लिखा, आंटी ने रास्ता कुछ ज्यादा ही अच्छे से बताया.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.