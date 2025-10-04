Advertisement
trendingNow12948102
Hindi Newsजरा हटके

रावण को नए अंदाज में दी मौत, जलाने के बजाय कर दिया ये अंजाम, Video देखें

Ravan Dahan New Idea Viral: आपने रावण को बारिश में भीगते देखा होगा या भगवान राम के बाण से मरते देखा या सुना होगा, लेकिन इस बार लोगों ने रावण को जलाया नहीं, बल्कि गोली से ही उड़ा दिया. जी हां, वीडियो देखें.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Oct 04, 2025, 08:45 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

रावण को नए अंदाज में दी मौत, जलाने के बजाय कर दिया ये अंजाम, Video देखें

Ravan Ka Video: हाल में देशभर में दशहरे का पर्व मनाया गया है. पहले नवरात्रि के नौ दिन रामलीला का मंचन हुआ और उसके बाद दशहरे का मेला लगा. जिसमें रावण दहन करके 'बुराई पर अच्छाई की जीत' का संदेश दिया गया. कई शहरों में बारिश के कारण रावण के पुतले भीग गए. जिस कारण से वे पूरी तरह जल नहीं पाए. इस पर पब्लिक ने तंज करते हुए कहा कि इस बार रावण जलकर नहीं, बल्कि डूबकर मरा है. ऐसे में भले ही दशहरा चला गया हो, लेकिन सोशल मीडिया पर रावण के मरने के नए-नए तरीके खूब वायरल हो रहे हैं. यूजर्स इन वीडियो को एन्जॉय कर रहे हैं. वीडियो में दिखता है कि रावण के पुतले का दहन करने के बजाय उसको गोली मारी गई है.

कैसे मारी रावण को गोली?
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि लोगों ने रावण को ना जलाया है और ना ही डुबोकर मारा है. इस बार रावण को शूट किया गया है. रावण के पोस्टर को दीवार पर लटका कर उसको गोली मारी गई है. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. चलिए देखते हैं ये वीडियो.
यह भी पढ़ें: आगे-आगे बजरंगबली और पीछे-पीछे रावण, अभी तक नहीं देखा होगा इतना फनी वीडियो

 

Add Zee News as a Preferred Source
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Maheer (@maheer_vfx)

वीडियो देखकर रावण की तरफ हो गए यूजर्स?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @maheer_vfx नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है और यूजर्स इस वीडियो को पसंद भी कर रहे हैं. इसके अलावा वीडियो देखने के बाद यूजर्स काफी मजेदार कमेंट भी कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "अगर रावण जिंदा होता तो इनमें से एक भी ना दिखता." दूसरे यूजर ने लिखा, "तुम रावण को हर साल इसलिए मारते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि वो कभी नहीं मरता है." तीसरे यूजर ने लिखा, "अरे चाहे तोप ले आओ, रावण मरता नहीं है."
यह भी पढ़ें: दहन से पहले पुष्पक विमान लेकर भागा रावण, हाईवे पर लोगों ने बनाया वीडियो; सोशल मीडिया पर वायरल

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

ravanviraltrending

Trending news

जल्दी पहुंचना है नवी मुंबई एयरपोर्ट? शहर के धांसू शॉर्टकट, घंटों का सफर मिनटों में
Navi Mumbai Airport
जल्दी पहुंचना है नवी मुंबई एयरपोर्ट? शहर के धांसू शॉर्टकट, घंटों का सफर मिनटों में
सनातन को 'बीमारी' बताने वाली पार्टी का अचानक कैसे बदला मन? दिवाली पर किया बड़ा ऐलान
diwali 2025
सनातन को 'बीमारी' बताने वाली पार्टी का अचानक कैसे बदला मन? दिवाली पर किया बड़ा ऐलान
नवजात के पेट में जन्म लेता दिखा 'दूसरा जीवन', रिपोर्ट देख डॉक्टर और परिवार रह गए दंग
Medical News in Hindi
नवजात के पेट में जन्म लेता दिखा 'दूसरा जीवन', रिपोर्ट देख डॉक्टर और परिवार रह गए दंग
हर मिनट दनादन 3000 राउंड फायरिंग, धुआं-धुआं होंगे दुश्मन, सेना खरीदेगी 'सुपर किलर'
India Air Defence System
हर मिनट दनादन 3000 राउंड फायरिंग, धुआं-धुआं होंगे दुश्मन, सेना खरीदेगी 'सुपर किलर'
ओडिशा-बंगाल समेत कई राज्यों में 5 अक्टूबर को भारी बारिश!, IMD ने जारी किया अलर्ट
weather update
ओडिशा-बंगाल समेत कई राज्यों में 5 अक्टूबर को भारी बारिश!, IMD ने जारी किया अलर्ट
इस राज्य के ऑटो ड्राइवर्स की मौजा ही मौजा, सरकार देगी पैसा, आएगा ओला-ऊबर जैसा ऐप
Auto
इस राज्य के ऑटो ड्राइवर्स की मौजा ही मौजा, सरकार देगी पैसा, आएगा ओला-ऊबर जैसा ऐप
बालासाहेब की विरासत पर गहराई सियासत, रामदास कदम के आरोप से मचा भूचाल
Maharashtra news
बालासाहेब की विरासत पर गहराई सियासत, रामदास कदम के आरोप से मचा भूचाल
Shakti: कराची से भारत की तरफ आ रहा है साइक्लोन 'शक्ति', इन राज्यों में मचाएगा तबाही
cyclone shakti 2025
Shakti: कराची से भारत की तरफ आ रहा है साइक्लोन 'शक्ति', इन राज्यों में मचाएगा तबाही
जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ बड़ा एक्शन, पुलिस ने इस आतंकी के घर को किया कुर्क
Terrorism
जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ बड़ा एक्शन, पुलिस ने इस आतंकी के घर को किया कुर्क
पेट में बच्चा लेकर पैदा हुआ शिशु, डॉक्टरों का चकराया सिर, सामने आया अनोखा मामला
karnataka
पेट में बच्चा लेकर पैदा हुआ शिशु, डॉक्टरों का चकराया सिर, सामने आया अनोखा मामला
;