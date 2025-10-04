रावण को नए अंदाज में दी मौत, जलाने के बजाय कर दिया ये अंजाम, Video देखें

Ravan Ka Video: हाल में देशभर में दशहरे का पर्व मनाया गया है. पहले नवरात्रि के नौ दिन रामलीला का मंचन हुआ और उसके बाद दशहरे का मेला लगा. जिसमें रावण दहन करके 'बुराई पर अच्छाई की जीत' का संदेश दिया गया. कई शहरों में बारिश के कारण रावण के पुतले भीग गए. जिस कारण से वे पूरी तरह जल नहीं पाए. इस पर पब्लिक ने तंज करते हुए कहा कि इस बार रावण जलकर नहीं, बल्कि डूबकर मरा है. ऐसे में भले ही दशहरा चला गया हो, लेकिन सोशल मीडिया पर रावण के मरने के नए-नए तरीके खूब वायरल हो रहे हैं. यूजर्स इन वीडियो को एन्जॉय कर रहे हैं. वीडियो में दिखता है कि रावण के पुतले का दहन करने के बजाय उसको गोली मारी गई है.

कैसे मारी रावण को गोली?

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि लोगों ने रावण को ना जलाया है और ना ही डुबोकर मारा है. इस बार रावण को शूट किया गया है. रावण के पोस्टर को दीवार पर लटका कर उसको गोली मारी गई है. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. चलिए देखते हैं ये वीडियो.

वीडियो देखकर रावण की तरफ हो गए यूजर्स?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @maheer_vfx नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है और यूजर्स इस वीडियो को पसंद भी कर रहे हैं. इसके अलावा वीडियो देखने के बाद यूजर्स काफी मजेदार कमेंट भी कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "अगर रावण जिंदा होता तो इनमें से एक भी ना दिखता." दूसरे यूजर ने लिखा, "तुम रावण को हर साल इसलिए मारते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि वो कभी नहीं मरता है." तीसरे यूजर ने लिखा, "अरे चाहे तोप ले आओ, रावण मरता नहीं है."

