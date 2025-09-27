Advertisement
trendingNow12938413
Hindi Newsजरा हटके

Ravana Dahan: कहीं रावण का ससुराल, कहीं वंशज! देश के इन जगहों पर होती है रावण की पूजा, जानें...

Ravana Dahan: भारत में दशहरे पर अधिकांश जगह रावण दहन होता है, लेकिन कुछ स्थानों पर उसे देवता मानकर पूजा की जाती है. बैजनाथ, बिसरख, अमरावती, उज्जैन, मंदसौर, कर्नाटक और जोधपुर में रावण की पूजा विशेष आस्था और परंपरा का प्रतीक है.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Sep 27, 2025, 09:28 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Ravana Dahan: कहीं रावण का ससुराल, कहीं वंशज! देश के इन जगहों पर होती है रावण की पूजा, जानें...

Ravana Dahan: भारत में दशहरा आते ही ज्यादातर जगहों पर रावण दहन की परंपरा होती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ स्थानों पर रावण को देवता मानकर पूजा की जाती है? किसी जगह लोग खुद को उसके वंशज मानते हैं तो कहीं उसके ससुराल या ननिहाल होने की वजह से उसे जलाया नहीं जाता. ऐसे कई शहर और गांव हैं जहां भगवान राम की बजाय रावण की पूजा की जाती है. यह परंपरा दिखाती है कि भारत की सांस्कृतिक विविधता कितनी गहरी और अनोखी है.

बैजनाथ, हिमाचल और बिसरख, उत्तर प्रदेश

 हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के बैजनाथ में माना जाता है कि रावण ने यहां शिव की कठोर तपस्या की थी. स्थानीय लोगों का विश्वास है कि रावण दहन करने पर मृत्यु का खतरा हो सकता है, इसलिए यहां दशहरे पर पूजा होती है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर का बिसरख गांव रावण का ननिहाल माना जाता है. यहां उसका मंदिर है और लोग दशहरे पर पुतले को जलाने की बजाय रावण की आराधना करते हैं. यह दोनों जगहें दर्शाती हैं कि रावण के प्रति आस्था कई जगहों पर अलग नजरिए से देखी जाती है.

Add Zee News as a Preferred Source

अमरावती, महाराष्ट्र और उज्जैन, मध्यप्रदेश

 महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के अमरावती में आदिवासी समुदाय रावण और उसके पुत्र को अपना देवता मानता है. यहां दशहरे पर रावण दहन नहीं होता. उज्जैन जिले के चिखली गांव में लोगों का मानना है कि अगर रावण की पूजा नहीं की गई तो गांव जलकर राख हो जाएगा. इस डर और आस्था की वजह से दशहरे पर यहां पूजा की जाती है. ये जगहें दिखाती हैं कि रावण के प्रति सम्मान केवल धार्मिक भावना नहीं बल्कि सामाजिक आस्था का भी हिस्सा है.

मंदसौर, कर्नाटक और राजस्थान

मध्यप्रदेश के मंदसौर का पुराना नाम दशपुर था. यह रावण की पत्नी मंदोदरी का मायका माना जाता है, इसलिए यहां रावण को दामाद मानकर पूजा की जाती है. कर्नाटक के कोलार और मंडया जिलों के मालवली में रावण का मंदिर है, जहां उसे भगवान शिव का परम भक्त माना जाता है. राजस्थान के जोधपुर में एक समाज खुद को रावण का वंशज मानता है और दशहरे पर रावण दहन नहीं करता, बल्कि उसकी आराधना करता है. इन स्थानों से साफ है कि भारत में दशहरे की विविध परंपराएं इसे और भी खास बनाती हैं.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

Ravana Dahanravana

Trending news

ईस्ट इंडिया कंपनी ने जारी किया था भगवान राम वाला सिक्का? अमित मालवीय का वायरल पोस्ट
amit malviya
ईस्ट इंडिया कंपनी ने जारी किया था भगवान राम वाला सिक्का? अमित मालवीय का वायरल पोस्ट
मानसून ने लिया यू टर्न, अब गर्मी-उमस करेगी परेशान, इन जगहों पर दिखेगी हल्की बारिश
Weather
मानसून ने लिया यू टर्न, अब गर्मी-उमस करेगी परेशान, इन जगहों पर दिखेगी हल्की बारिश
सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर भड़कीं महबूबा, FCRA लाइसेंस रद्द करने पर सरकार को कोसा
Jammu Kashmir
सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर भड़कीं महबूबा, FCRA लाइसेंस रद्द करने पर सरकार को कोसा
DNA: दुर्गा भक्तों पर पत्थर फेंकने वालों की 'पद यात्रा', पुलिस ने निकाली परेड
DNA Analysis
DNA: दुर्गा भक्तों पर पत्थर फेंकने वालों की 'पद यात्रा', पुलिस ने निकाली परेड
प्रकाश राज को घुसपैठिए अच्छे लगते हैं, देश में 2 करोड़ 'बाहरी', खर्च होते हैं अरबों
DNA
प्रकाश राज को घुसपैठिए अच्छे लगते हैं, देश में 2 करोड़ 'बाहरी', खर्च होते हैं अरबों
दुर्गा पूजा पंडाल का 'ईसाईकरण'? यहां 10 साल में 29.75% बढ़ी क्रिश्चियन आबादी
DNA Analysis
दुर्गा पूजा पंडाल का 'ईसाईकरण'? यहां 10 साल में 29.75% बढ़ी क्रिश्चियन आबादी
नॉर्थ इंडिया वाली... महिलाओं पर ये क्या बोल गए मंत्रीजी! मचा बवाल, अब मांगेंगे माफी?
TRB Raza
नॉर्थ इंडिया वाली... महिलाओं पर ये क्या बोल गए मंत्रीजी! मचा बवाल, अब मांगेंगे माफी?
यूक्रेन से जंग के बीच रूस की सेना में कितने भारतीय हैं? सामने आया आंकड़ा
russia ukraine war
यूक्रेन से जंग के बीच रूस की सेना में कितने भारतीय हैं? सामने आया आंकड़ा
BTC चुनाव में बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रही ये पार्टी, दांव पर लगी CM हिमंता की साख
Assam news
BTC चुनाव में बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रही ये पार्टी, दांव पर लगी CM हिमंता की साख
'...तो संभालना हो जाएगा मुश्किल', लद्दाख हिंसा पर क्यों बोले पूर्व मंत्री?
Ladakh news
'...तो संभालना हो जाएगा मुश्किल', लद्दाख हिंसा पर क्यों बोले पूर्व मंत्री?
;