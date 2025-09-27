Ravana Dahan: कहीं रावण का ससुराल, कहीं वंशज! देश के इन जगहों पर होती है रावण की पूजा, जानें...

Ravana Dahan: भारत में दशहरा आते ही ज्यादातर जगहों पर रावण दहन की परंपरा होती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ स्थानों पर रावण को देवता मानकर पूजा की जाती है? किसी जगह लोग खुद को उसके वंशज मानते हैं तो कहीं उसके ससुराल या ननिहाल होने की वजह से उसे जलाया नहीं जाता. ऐसे कई शहर और गांव हैं जहां भगवान राम की बजाय रावण की पूजा की जाती है. यह परंपरा दिखाती है कि भारत की सांस्कृतिक विविधता कितनी गहरी और अनोखी है.

बैजनाथ, हिमाचल और बिसरख, उत्तर प्रदेश

हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के बैजनाथ में माना जाता है कि रावण ने यहां शिव की कठोर तपस्या की थी. स्थानीय लोगों का विश्वास है कि रावण दहन करने पर मृत्यु का खतरा हो सकता है, इसलिए यहां दशहरे पर पूजा होती है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर का बिसरख गांव रावण का ननिहाल माना जाता है. यहां उसका मंदिर है और लोग दशहरे पर पुतले को जलाने की बजाय रावण की आराधना करते हैं. यह दोनों जगहें दर्शाती हैं कि रावण के प्रति आस्था कई जगहों पर अलग नजरिए से देखी जाती है.

अमरावती, महाराष्ट्र और उज्जैन, मध्यप्रदेश

महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के अमरावती में आदिवासी समुदाय रावण और उसके पुत्र को अपना देवता मानता है. यहां दशहरे पर रावण दहन नहीं होता. उज्जैन जिले के चिखली गांव में लोगों का मानना है कि अगर रावण की पूजा नहीं की गई तो गांव जलकर राख हो जाएगा. इस डर और आस्था की वजह से दशहरे पर यहां पूजा की जाती है. ये जगहें दिखाती हैं कि रावण के प्रति सम्मान केवल धार्मिक भावना नहीं बल्कि सामाजिक आस्था का भी हिस्सा है.

मंदसौर, कर्नाटक और राजस्थान

मध्यप्रदेश के मंदसौर का पुराना नाम दशपुर था. यह रावण की पत्नी मंदोदरी का मायका माना जाता है, इसलिए यहां रावण को दामाद मानकर पूजा की जाती है. कर्नाटक के कोलार और मंडया जिलों के मालवली में रावण का मंदिर है, जहां उसे भगवान शिव का परम भक्त माना जाता है. राजस्थान के जोधपुर में एक समाज खुद को रावण का वंशज मानता है और दशहरे पर रावण दहन नहीं करता, बल्कि उसकी आराधना करता है. इन स्थानों से साफ है कि भारत में दशहरे की विविध परंपराएं इसे और भी खास बनाती हैं.