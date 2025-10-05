Advertisement
रस्सी जल गई पर बल नहीं गया! जलने के बाद भी डिस्को करता रहा रावण, वीडियो देखें

Ravan Ka Video: दशहरे का पर्व समाप्त हो गया, लेकिन सोशल मीडिया पर रावण मरने का नाम ही नहीं ले रहा है. दशहरे पर जैसे ही रावण को आग लगाई गई तो ये पुतला नाचने लगा. यूजर्स कह रहे हैं कि अभी आत्मा नहीं निकली.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Oct 05, 2025, 08:49 PM IST
Ravan Ka Video: दशहरे का पर्व समाप्त हो गया है और पूरे देश में दिवाली की तैयारियां शुरू हो गई हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर अभी भी दशहरे मेले की वीडियो वायरल हो रही हैं. कहीं रावण का डांस वायरल हो रहा है तो कहीं रावण अपना पुष्पक विमान लेकर हाईवे पर निकल गया है. इस बार जो वीडियो वायरल हो रहा है. उसे देखकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे. वीडियो में दिखता है कि रावण दहन के बाद रावण का पुतला नाचने लगा.

कैसे नाच रहा था रावण?
इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि जैसे ही रावण दहन हुआ और पुतले में आग लगाई गई वैसे ही पुतला धूं धूं कर जल गया. कहानी इसके बाद शुरू होती है. पहली बात ये कि रावण के दोनों हाथ नहीं जलते हैं और बाकी का कंकाल जलने के बाद झूमने लगता है. ऐसा लगता है कि जलने के बाद भी रावण का घमंड नहीं टूटा और वो तलवार लेकर नाच रहा है. इस दौरान कोई कहता है कि रावण डिस्को कर रहा है. अब ये रावण का मजेदार वीडियो खूब वायरल हो रहा है. यूजर्स इसे काफी पसंद कर रहे हैं और मजेदार प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं. 
यह भी पढ़ें: रावण को नए अंदाज में दी मौत, जलाने के बजाय कर दिया ये अंजाम, Video देखें

 

वीडियो देखकर यूजर्स ने काटी मौज
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @aditikhuranaphotography नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और अभी तक इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर 3 हजार से ज्यादा लाइक मिल चुके हैं. इसके अलावा वीडियो देखने के बाद यूजर्स इस मजेदार प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "अभी आत्मा नहीं निकली." दूसरे यूजर ने लिखा, "देखकर डर लग रहा है." तीसरे यूजर ने लिखा, "2025 में बुराई जीत गई."
यह भी पढ़ें: आगे-आगे बजरंगबली और पीछे-पीछे रावण, अभी तक नहीं देखा होगा इतना फनी वीडियो

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

