'मनी फॉलोज माई ब्रदर'... Ravi Kishan का वायरल डायलॉग पहुंचा कॉलेज कैंपस, ओरिएंटेशन का VIDEO हुआ वायरल

सोशल मीडिया पर कोई मीम या डायलॉग वायरल हो जाए तो उसका असर कुछ ही दिनों में हर जगह दिखाई देने लगता है. लेकिन इस बार रवि किशन का 'मनी फॉलोज माई ब्रदर' वाला डायलॉग एक कदम और आगे निकल गया. जिस लाइन पर इंटरनेट यूजर्स लगातार रील्स और मीम्स बना रहे हैं, वही लाइन अब एक कॉलेज के ओरिएंटेशन प्रोग्राम में भी सुनाई दी.
पुणे स्थित MIT ADT यूनिवर्सिटी के एक ओरिएंटेशन इवेंट का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है. इसमें बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स ऑडिटोरियम में बैठे नजर आते हैं. कार्यक्रम सामान्य तरीके से चल रहा था, तभी पीछे लगी बड़ी स्क्रीन पर रवि किशन का वही वायरल क्लिप चलाया जाता है.
वीडियो में जैसे ही रवि किशन की आवाज सुनाई देती है, छात्रों का ध्यान तुरंत स्क्रीन की तरफ चला जाता है. क्लिप में उनसे पहचान और पैसे के बीच चुनाव को लेकर सवाल किया जाता है. रवि किशन अपने खास अंदाज वाली बातचीत में पहचान को चुनते हैं और इसके बाद उनका चर्चित जवाब सुनाई देता है- 'मनी फॉलोज माई ब्रदर.' सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद यह लाइन पहले ही युवाओं के बीच मीम कल्चर का हिस्सा बन चुकी है. ऐसे में जब यही क्लिप कॉलेज के ओरिएंटेशन प्रोग्राम में बजा, तो स्टूडेंट्स के लिए यह किसी सरप्राइज से कम नहीं था.
रवि किशन का यह क्लिप राज शमानी के पॉडकास्ट से आया था. बातचीत के दौरान रवि किशन से पूछा गया था कि अगर उन्हें पहचान और पैसे में से किसी एक को चुनना हो तो वह क्या चुनेंगे. रवि किशन ने बिना ज्यादा सोच-विचार के पहचान को चुना. इसके बाद उन्होंने अपने अंदाज में कहा, 'मनी फॉलोज माई ब्रदर.' उनका यह जवाब सोशल मीडिया पर लोगों को काफी पसंद आया. देखते ही देखते यह छोटा सा क्लिप रील्स, मीम्स और शॉर्ट वीडियो में इस्तेमाल होने लगा. खास बात यह रही कि लोगों ने इस लाइन को अलग-अलग मजेदार सिचुएशन में इस्तेमाल किया. किसी ने इसे पढ़ाई से जोड़ा तो किसी ने नौकरी और बिजनेस से. इसी वजह से यह डायलॉग लगातार सोशल मीडिया फीड में नजर आने लगा.
MIT ADT यूनिवर्सिटी के ओरिएंटेशन प्रोग्राम में इस वायरल क्लिप का इस्तेमाल भी इसी इंटरनेट ट्रेंड का हिस्सा नजर आया. वीडियो में ऑडिटोरियम के पीछे लगी स्क्रीन पर रवि किशन का क्लिप चलता दिखाई देता है. क्लिप खत्म होने के बाद मंच पर मौजूद वक्ता की आवाज सुनाई देती है. इसके बाद कार्यक्रम आगे बढ़ जाता है. लेकिन कुछ सेकंड का यह मोमेंट सोशल मीडिया पर शेयर होने के बाद पूरे इवेंट की सबसे ज्यादा चर्चा वाली चीज बन गया. कंटेंट क्रिएटर धीर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट @postedbydheer से इसका वीडियो शेयर किया. पोस्ट के साथ उन्होंने बताया कि यह ट्रेंड अब कॉलेज तक पहुंच चुका है. वीडियो पर भी मजेदार अंदाज में लिखा गया कि कॉलेज भी रवि किशन का फैन हो गया है.
वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया यूजर्स ने इस पर तरह-तरह के कमेंट करने शुरू कर दिए. कुछ लोगों को यह मोमेंट काफी मजेदार लगा, तो कुछ ने इसे कॉलेज के ओरिएंटेशन का नया अंदाज बताया. एक यूजर ने मजाकिया अंदाज में लिखा कि यह जूनियर्स को मोटिवेट करने का नया तरीका है. वहीं एक दूसरे यूजर ने कहा कि जब किसी सोशल मीडिया ट्रेंड की एंट्री कॉलेज के ओरिएंटेशन तक हो जाए, तो समझ लेना चाहिए कि वह ट्रेंड काफी बड़ा हो चुका है. एक अन्य यूजर ने दावा किया कि वह इस इवेंट में खुद मौजूद था. ऐसे कमेंट्स के बाद वीडियो पर लोगों की दिलचस्पी और बढ़ गई.
रवि किशन इससे पहले भी अपने बेबाक अंदाज और खास डायलॉग डिलीवरी की वजह से सोशल मीडिया पर चर्चा में रहे हैं. लेकिन 'मनी फॉलोज माई ब्रदर' वाला क्लिप अलग वजह से वायरल हुआ. इस एक लाइन को लोगों ने अपने-अपने तरीके से इस्तेमाल किया और देखते ही देखते यह इंटरनेट कल्चर का हिस्सा बन गई. अब इस डायलॉग का कॉलेज कैंपस में पहुंचना दिखाता है कि सोशल मीडिया के ट्रेंड कितनी तेजी से ऑफलाइन जिंदगी का हिस्सा बन रहे हैं. पहले जो चीजें सिर्फ रील्स और मीम्स तक दिखाई देती थीं, अब वही कॉलेज इवेंट्स और यूथ प्रोग्राम्स में भी जगह बना रही हैं.
रवि किशन का 'मनी फॉलोज माई ब्रदर' वाला वीडियो शायद कुछ सेकंड का था, लेकिन सोशल मीडिया ने उसे एक बड़े ट्रेंड में बदल दिया. अब MIT ADT यूनिवर्सिटी के ओरिएंटेशन का यह वीडियो उसी ट्रेंड की नई कड़ी बन गया है. कॉलेज के ऑडिटोरियम में बैठे स्टूडेंट्स के बीच कुछ सेकंड के लिए गूंजा यह डायलॉग अब इंटरनेट पर फिर चर्चा में है. यही सोशल मीडिया की खासियत है- कोई लाइन कब मीम बन जाए, कब ट्रेंड पकड़ ले और कब कॉलेज के स्टेज तक पहुंच जाए, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है.
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