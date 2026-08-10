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'मनी फॉलोज माई ब्रदर'... Ravi Kishan का वायरल डायलॉग पहुंचा कॉलेज कैंपस, ओरिएंटेशन का VIDEO हुआ वायरल

रवि किशन का चर्चित डायलॉग 'मनी फॉलोज माई ब्रदर' इन दिनों सोशल मीडिया से निकलकर कॉलेज कैंपस तक पहुंच गया है. पुणे की MIT ADT यूनिवर्सिटी के ओरिएंटेशन प्रोग्राम में अचानक बड़े स्क्रीन पर रवि किशन का वायरल पॉडकास्ट क्लिप चलाया गया. जैसे ही अभिनेता और बीजेपी सांसद का यह डायलॉग ऑडिटोरियम में गूंजा, छात्रों के बीच हलचल और हंसी का माहौल बन गया. अब इस पूरे मोमेंट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है.

Written BySantosh Mishra
Published: Aug 10, 2026, 09:40 AM IST|Updated: Aug 10, 2026, 09:40 AM IST
'मनी फॉलोज माई ब्रदर'... Ravi Kishan का वायरल डायलॉग पहुंचा कॉलेज कैंपस, ओरिएंटेशन का VIDEO हुआ वायरल
Image Credit: Image credit: instagram/@postedbydheer

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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