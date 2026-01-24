वो योद्धा जिसने पर्दा छोड़ हाथ में ली तलवार, सौतेले भाई का तख्तापलट कर हिला दी थी दिल्ली की गद्दी!

सोचिए… 13वीं सदी का भारत, जहां सत्ता सिर्फ पुरुषों की मानी जाती थी, जहां महिलाओं का काम पर्दे के पीछे रहना था और राजगद्दी तक पहुंचना उनके लिए नामुमकिन समझा जाता था. उसी दौर में दिल्ली की सल्तनत में ऐसा कुछ हुआ, जिसने पूरे इतिहास की दिशा बदल दी. एक महिला, जिसे पहले सिर्फ शाही परिवार का हिस्सा माना जाता था, अचानक सत्ता की सबसे बड़ी दावेदार बन गई. सौतेले भाई का तख्तापलट हुआ, दरबारियों की साजिशें चलीं और राजमहल के अंदर सत्ता का खेल शुरू हो गया, लेकिन यह कहानी सिर्फ गद्दी की नहीं है, यह कहानी है हिम्मत की, जिसने नेतृत्व करके समाज की सोच को खुली चुनौती देने की. यह उस महिला की कहानी है जिसने पर्दा छोड़ा, सेना का नेतृत्व किया, घोड़े पर सवार होकर जनता के सामने आई और साबित कर दिया कि राज करने के लिए जेंडर नहीं, बल्कि काबिलियत चाहिए. यह सिर्फ एक महिला की कहानी नहीं, बल्कि उस दौर से टकराने की कहानी है, जिसने औरत को हमेशा पर्दे के पीछे रखने की आदत बना ली थी.

दरअसल, यह कहानी है रजिया सुल्तान की, जिसने अपने सौतेले भाई का तख़्तापलट कर दिल्ली की पहली मुस्लिम महिला शासक बनने का इतिहास रच दिया. रजिया सिर्फ एक रानी नहीं थीं, वो एक योद्धा थीं, जिसने पुरुषों की दुनिया में अपनी शर्तों पर राज किया. यह कहानी है सत्ता की, साजिश की, संघर्ष की और उस समाज से लड़ने की, जिसने पहली बार दिल्ली को एक महिला शासक देखने का साहस किया.

चंगेज खान के दौर में जन्मी भविष्य की सुल्तान

सन 1206 का समय था. मध्य एशिया में चंगेज खान की सेनाएं तबाही मचा रही थीं और हिंदुस्तान में दिल्ली सल्तनत मजबूत हो रही थी. इसी दौर में दिल्ली के सुल्तान शम्सुद्दीन इल्तुतमिश के घर एक बेटी पैदा हुई, जिसका नाम रखा गया रजिया. किसी ने नहीं सोचा था कि यही बेटी आगे चलकर इतिहास रच देगी. इल्तुतमिश उस समय एक न्यायप्रिय और दूरदर्शी शासक के रूप में जाने जाते थे. उन्होंने क़ुतुब मीनार का निर्माण पूरा कराया और प्रशासन को मज़बूत किया. रज़िया बचपन से ही राजनीति और शासन का माहौल देख रही थीं.

पिता इल्तुतमिश और रजिया की परवरिश

इल्तुतमिश सिर्फ एक सुल्तान नहीं, बल्कि एक ऐसे शासक थे जो विद्वानों और आम जनता दोनों का सम्मान करते थे. इतिहासकार मिन्हाजुस सिराज और इब्न बतूता के मुताबिक, इल्तुतमिश ने न्याय के लिए अपने महल के बाहर घंटा लगवाया था, ताकि कोई भी पीड़ित आकर शिकायत कर सके. इसी माहौल में रजिया की परवरिश हुई. उन्हें पढ़ाई, प्रशासन और सेना से जुड़े कामों की ट्रेनिंग दी गई. जब भी इल्तुतमिश किसी अभियान पर जाते, रजिया को शासन सौंप देते. इससे साफ था कि वह अपनी बेटी को आम राजकुमारियों से अलग तैयार कर रहे थे.

बेटी को बनाया उत्तराधिकारी

जब इल्तुतमिश बूढ़े हुए तो दरबारियों ने उत्तराधिकारी तय करने की बात उठाई. सबको उम्मीद थी कि कोई बेटा सुल्तान बनेगा, लेकिन इल्तुतमिश ने सबको चौंका दिया. उन्होंने अपनी बेटी रजिया को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया. इतिहासकार सिराज लिखते हैं कि इल्तुतमिश ने साफ कहा, “मेरे बेटे ऐश में डूबे हैं, देश चलाने की काबिलियत मेरी बेटी में है.” यह फैसला उस दौर के लिए क्रांतिकारी था. पहली बार किसी मुस्लिम सल्तनत में एक महिला को खुलकर सत्ता का वारिस बनाया गया.

सौतेला भाई फिरोज बना सुल्तान

इल्तुतमिश की मौत के बाद दरबारियों ने उनकी आख़िरी इच्छा को नज़रअंदाज़ कर दिया. वे किसी महिला के अधीन काम करने को तैयार नहीं थे. उन्होंने रजिया की जगह उसके सौतेले भाई रुक्नुद्दीन फिरोज को सुल्तान बना दिया. लेकिन फिरोज शासन में पूरी तरह नाकाम साबित हुआ. उसे शराब, मौज-मस्ती और ऐश से फुर्सत नहीं थी. असली सत्ता उसकी मां शाह तुर्कन के हाथ में थी, जिसने विरोधियों को मरवाना शुरू कर दिया. इससे जनता और अमीर दोनों उसके खिलाफ हो गए.

फिरोज की हत्या और रजिया की एंट्री

फिरोज के कुप्रशासन से दिल्ली में विद्रोह फैल गया. कई गवर्नरों ने बगावत कर दी. इसी मौके का फायदा रजिया ने उठाया. उन्होंने महल से जनता को संबोधित किया और कहा कि वही असली वारिस हैं. लोगों ने शाह तुर्कन को पकड़ लिया और फ़िरोज़ को मार दिया गया. सिर्फ़ सात महीने के शासन के बाद फ़िरोज़ का अंत हो गया. नवंबर 1236 में रज़िया दिल्ली की गद्दी पर बैठीं. पहली बार दिल्ली सल्तनत को एक महिला सुल्तान मिली.

पर्दा छोड़, हाथी पर बैठीं सुल्तान

रजिया ने सत्ता संभालते ही परंपराओं को तोड़ना शुरू कर दिया. उन्होंने पर्दा छोड़ दिया, पुरुषों जैसे कपड़े पहने और खुले दरबार में बैठने लगीं. इब्न बतूता लिखते हैं कि रज़िया हाथी पर बैठकर बिना नकाब के निकलती थीं और घोड़े पर तीर-कमान लेकर सैनिकों के साथ अभ्यास करती थीं. यह उस दौर के लिए चौंकाने वाला दृश्य था. दरबारी समझ चुके थे कि रज़िया किसी कठपुतली सुल्तान की तरह नहीं, बल्कि असली शासक की तरह राज करेंगी.

सिक्कों पर लिखा अपना नाम

रजिया सिर्फ प्रतीकात्मक सुल्तान नहीं थीं. उन्होंने अपने नाम से सिक्के ढलवाए. पहले सिक्कों पर पिता इल्तुतमिश के साथ उनका नाम था, लेकिन बाद में सिर्फ रजिया का नाम लिखा जाने लगा. खास बात यह थी कि उन्होंने अपने लिए ‘सुल्ताना’ नहीं बल्कि ‘सुल्तान’ शब्द का इस्तेमाल किया. यह दिखाता है कि वह खुद को किसी महिला शासक के तौर पर नहीं, बल्कि सीधे सुल्तान के रूप में देखती थीं. यह कदम उस दौर में औरतों के लिए एक ऐतिहासिक संदेश था.

याकूत से रिश्ता और दरबारियों की साजिश

रजिया की नजदीकी एक अफ्रीकी मूल के अधिकारी याकूत से बढ़ने लगी. उन्होंने उसे ऊंचा पद दिया, जिससे तुर्क दरबारी नाराज हो गए. अफवाहें फैलीं कि दोनों के बीच प्रेम संबंध हैं. यही बात रज़िया के खिलाफ साजिश का कारण बनी. दरबारियों ने मौका देखकर याकूत की हत्या कर दी और रजिया को गिरफ़्तार कर लिया. उनके सौतेले भाई बहराम शाह को सुल्तान बना दिया गया. लेकिन रज़िया हार मानने वालों में से नहीं थीं.

आखिरी जंग और दुखद अंत

रजिया ने भटिंडा के गवर्नर अल्तूनिया से शादी कर दोबारा सत्ता हासिल करने की कोशिश की. दोनों ने मिलकर दिल्ली पर चढ़ाई की, लेकिन हार गए. इतिहासकारों में रजिया की मौत को लेकर अलग-अलग मतभेद हैं. कुछ कहते हैं कि उन्हें वहीं मार दिया गया, जबकि कुछ लोग सकते हैं कि एक किसान ने लूट के लिए हत्या की. रजिया ने सिर्फ तीन साल शासन किया, लेकिन इतिहास में अमर हो गईं. आज दिल्ली के तुर्कमान गेट के पास उनका मकबरा मौजूद है.