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Hindi Newsजरा हटकेRCB vs GT: IPL फाइनल से पहले सोशल मीडिया पर छाया क्रिकेट का बुखार, वायरल हो रहे मजेदार वीडियो

RCB vs GT: IPL फाइनल से पहले सोशल मीडिया पर छाया क्रिकेट का बुखार, वायरल हो रहे मजेदार वीडियो

RCB vs GT IPL Final Meme Fest: IPL का फाइनल मुकाबला हमेशा से हाई-वोल्टेज होता है, लेकिन जब डिफेंडिंग चैंपियन RCB लगातार दूसरा खिताब जीतने की दहलीज पर खड़ी हो, तो सोशल मीडिया पर रोमांच का सातवें आसमान पर पहुंचना लाजिमी है. आज के महामुकाबले से पहले ट्विटर (X) और इंस्टाग्राम पर फैंस अजीबोगरीब कसमों और मजेदार मीम्स के जरिए अपनी पसंदीदा टीम का समर्थन कर रहे हैं.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: May 31, 2026, 02:26 PM IST
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Image credit: X/@ChaplaDaSun
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RCB vs GT IPL Final Meme Fest: IPL 2026 का फाइनल मुकाबला जैसे-जैसे करीब आ रहा है, वैसे-वैसे क्रिकेट खेलने और देखने वालों का उत्साह भी सातवें आसमान पर पहुंचता जा रहा है. आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और गुजरात टाइटन्स (GT) के बीच होने वाले फाइनल महामुकाबले को लेकर सोशल मीडिया पर जबरदस्त माहौल बना हुआ है. हर तरफ बस एक ही चर्चा है कि आखिर इस बार ट्रॉफी किसके हाथ लगेगी.

फाइनल मैच से पहले इंटरनेट पर फैंस का अलग ही रंग देखने को मिल रहा है. कोई अपनी पसंदीदा टीम की जीत के लिए दुआ कर रहा है, तो कोई मजेदार वीडियो और मीम्स बनाकर लोगों का मनोरंजन कर रहा है. एक्स, इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पर हजारों पोस्ट वायरल हो रहे हैं, जिनमें क्रिकेट के साथ-साथ फैंस की दीवानगी भी साफ दिखाई दे रही है.

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RCB जीती तो गंजा हो जाऊंगा

फाइनल से पहले सबसे ज्यादा चर्चा एक ऐसे वीडियो की हो रही है, जिसमें एक फैन कहता नजर आ रहा है कि अगर RCB इस बार ट्रॉफी जीत गई, तो वह अपना सिर मुंडवा लेगा. वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और लाखों लोगों ने इसे देख लिया है. कमेंट सेक्शन में भी लोगों ने जमकर मजे लिए. कुछ लोगों ने कहा कि अब मैच के बाद इस वादे का इंतजार रहेगा, जबकि कई यूजर्स ने इसे फाइनल से पहले का सबसे मजेदार वीडियो बताया.

RCB के फैंस को फिर दिख रहा ट्रॉफी का सपना

RCB की टीम पिछले कुछ सीजन से लगातार शानदार प्रदर्शन कर रही है. इसी वजह से टीम के समर्थकों को एक बार फिर ट्रॉफी जीतने की उम्मीद नजर आ रही है. सोशल मीडिया पर कई वीडियो ऐसे भी वायरल हो रहे हैं, जिनमें फैंस मंदिरों में पूजा करते दिखाई दे रहे हैं. कुछ लोग टीम की पुरानी यादों को साझा कर रहे हैं, तो कुछ का कहना है कि इस बार इतिहास खुद को दोहराएगा. कई पोस्ट में लिखा गया है कि एक बार फिर RCB इतिहास रचेगी.

गुजरात टाइटन्स को भी मिल रहा जबरदस्त समर्थन

हालांकि सोशल मीडिया पर RCB की चर्चा ज्यादा दिखाई दे रही है, लेकिन गुजरात टाइटन्स के समर्थक भी पीछे नहीं हैं. शुभमन गिल और उनकी टीम को लेकर भी कई वीडियो वायरल हो रहे हैं. कुछ फैंस का मानना है कि गुजरात के पास मजबूत बल्लेबाजी और अच्छी गेंदबाजी है, जो फाइनल में बड़ा अंतर पैदा कर सकती है. वहीं कई लोग साई सुदर्शन और अन्य खिलाड़ियों को लेकर भी मजेदार कंटेंट शेयर कर रहे हैं.

मीम्स और आरती वाले वीडियो भी छाए

फाइनल से पहले कुछ वीडियो ऐसे भी वायरल हुए हैं, जिन्हें देखकर लोग अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं. एक वीडियो में फैंस अपनी टीम के लिए आरती करते नजर आ रहे हैं. वहीं दूसरे वीडियो में क्रिकेटरों को लेकर मजेदार संवाद बनाए गए हैं. इन वीडियोज को लाखों बार देखा जा चुका है. क्रिकेट प्रेमियों का कहना है कि IPL सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं, बल्कि एक ऐसा त्योहार बन चुका है, जिसमें हर कोई अपनी तरह से हिस्सा लेता है.

अहमदाबाद में होगा खिताबी मुकाबला

IPL 2026 का फाइनल मुकाबला अहमदाबाद के नरेन्द्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा. दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियमों में शामिल यह मैदान एक बार फिर बड़े मुकाबले का गवाह बनने जा रहा है. RCB की टीम पिछले सीजन की सफलता को दोहराने की कोशिश करेगी. कप्तान रजत पाटीदार की अगुवाई में टीम पूरे आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतरने वाली है. दूसरी तरफ गुजरात टाइटन्स भी अपने दूसरे खिताब के लिए पूरी ताकत झोंकने को तैयार है.

किसके सिर सजेगा ताज?

अब सबकी नजरें फाइनल मुकाबले पर टिकी हुई हैं. एक तरफ ट्रॉफी बचाने की चुनौती है, तो दूसरी तरफ नया इतिहास रचने का मौका. मैदान पर खिलाड़ी अपनी तैयारी में जुटे हैं, जबकि सोशल मीडिया पर फैंस का जोश लगातार बढ़ता जा रहा है. फिलहाल इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो और मजेदार पोस्ट यह साबित कर रहे हैं कि IPL का फाइनल सिर्फ एक मैच नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की भावनाओं से जुड़ा एक बड़ा उत्सव बन चुका है. अब देखना दिलचस्प होगा कि खिताबी जंग में बाजी कौन मारता है और फाइनल के बाद किस टीम के फैंस सबसे ज्यादा जश्न मनाते नजर आते हैं.

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Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

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