IPL Final में Virat-Gill के बीच क्या हुई बात? कैमरे में कैद हुई तीखी बहस; RCB की जीत के बाद वायरल Video

Kohli vs Gill IPL Final Argument: आईपीएल 2026 का फाइनल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के लिए ऐतिहासिक साबित हुआ. टीम ने गुजरात टाइटंस को हराकर लगातार दूसरा खिताब अपने नाम कर लिया. लेकिन मैच खत्म होने के बाद भी जिस पल की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, वह विराट कोहली और शुभमन गिल के बीच हुई तीखी बहस है. मैदान पर कैच को लेकर शुरू हुआ विवाद कुछ ही मिनटों में सोशल मीडिया का सबसे बड़ा चर्चा का विषय बन गया. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में जहां एक तरफ विराट कोहली ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए टीम को जीत दिलाई, वहीं दूसरी तरफ उनका एक कैच पूरे मैच का टर्निंग प्वाइंट बन गया. इसी घटना के बाद विराट और शुभमन गिल के बीच हुई बातचीत कैमरे में कैद हो गई, जिसे लेकर फैंस तरह-तरह के कयास लगा रहे हैं.

16वें ओवर में आया मैच का सबसे बड़ा मोड़

RCB की पारी के 16वें ओवर में गुजरात टाइटंस के तेज गेंदबाज अर्शद खान गेंदबाजी कर रहे थे. विराट कोहली उस समय बेहतरीन लय में नजर आ रहे थे और टीम को जीत की तरफ तेजी से बढ़ा रहे थे. ओवर की एक गेंद पर विराट ने ड्राइव खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के बीच में नहीं आई. गेंद हवा में उछली और गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने आगे की ओर डाइव लगाते हुए शानदार कैच पकड़ लिया. कैच देखते ही गुजरात के खिलाड़ी जश्न मनाने लगे. स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शकों को भी लगा कि विराट की पारी यहीं खत्म हो गई. लेकिन विराट कोहली इस फैसले से सहमत नहीं दिखे.

यह भी पढ़ें:- 40 साल पहले था करोड़पति, अब सड़क किनारे गुजर रही जिंदगी! बुजुर्ग की दर्दभरी कहानी...

Add Zee News as a Preferred Source

विराट ने तुरंत किया विरोध

कैच पकड़े जाने के तुरंत बाद विराट सीधे शुभमन गिल की ओर बढ़े. टीवी कैमरों में साफ दिखाई दिया कि दोनों खिलाड़ियों के बीच कुछ बातचीत हुई. विराट का मानना था कि गेंद जमीन को छू गई थी और कैच पूरी तरह साफ नहीं था. मैदान पर मौजूद अंपायरों ने मामला तीसरे अंपायर के पास भेज दिया. इसके बाद पूरे स्टेडियम की निगाहें बड़ी स्क्रीन पर टिक गईं. एक के बाद एक कई एंगल से रिप्ले दिखाए गए. वीडियो में ऐसा दिखाई दिया कि कैच लेते समय गेंद का एक हिस्सा जमीन को छू रहा था और गिल की उंगलियां पूरी तरह गेंद के नीचे नहीं थीं.

A chat between Virat Kohli and Shubman Gill on the catch. The celebration by Kohli after winning the argument. pic.twitter.com/9yVbseOqGy Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) May 31, 2026

तीसरे अंपायर ने दिया बड़ा फैसला

कई बार रिप्ले देखने के बाद तीसरे अंपायर ने फैसला सुनाया कि कैच सही तरीके से कैरी नहीं हुआ है और विराट कोहली आउट नहीं हैं. जैसे ही स्क्रीन पर 'नॉट आउट' दिखाई दिया, पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा. विराट ने भी हवा में मुक्का लहराकर अपनी खुशी जाहिर की. वहीं, गुजरात टाइटंस के खिलाड़ी इस फैसले से काफी निराश नजर आए. शुभमन गिल के चेहरे पर भी हैरानी साफ दिखाई दे रही थी. कैमरे में दोनों खिलाड़ियों के बीच एक और छोटी बातचीत कैद हुई, जिसने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी.

गुजरात को भारी पड़ गई विराट की पारी

क्रिकेट में अक्सर कहा जाता है कि बड़े खिलाड़ियों को दूसरा मौका नहीं देना चाहिए. गुजरात टाइटंस के लिए यह बात पूरी तरह सच साबित हुई. कैच छूटने के बाद विराट कोहली ने गुजरात के गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दिया. उन्होंने बेहद आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए नाबाद 75 रन ठोक दिए. उनकी इस पारी में 9 चौके और 3 शानदार छक्के शामिल रहे. इतना ही नहीं, उन्होंने अपने आईपीएल करियर का सबसे तेज अर्धशतक भी जड़ दिया. विराट ने केवल 25 गेंदों में फिफ्टी पूरी कर गुजरात के गेंदबाजों पर दबाव बढ़ा दिया.

गेंदबाजों ने भी रखी जीत की नींव

इससे पहले RCB के गेंदबाजों ने भी शानदार प्रदर्शन किया था. गुजरात टाइटंस को 20 ओवर में 155 रन पर रोकने में टीम के गेंदबाजों की बड़ी भूमिका रही. जोश हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार ने शुरुआती झटके दिए, जबकि रासिख सलाम डार ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट झटके. गुजरात की ओर से वॉशिंगटन सुंदर ने अर्धशतक लगाकर संघर्ष जरूर किया, लेकिन टीम बड़ा स्कोर नहीं बना सकी.

सोशल मीडिया पर छाया कैच विवाद

मैच खत्म होने के बाद सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चा विराट कोहली और शुभमन गिल के बीच हुई बहस की रही. कुछ फैंस का मानना है कि विराट को शुरुआत से ही भरोसा था कि गेंद जमीन से टकराई है, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि गिल को लग रहा था कि उन्होंने साफ कैच पकड़ लिया था. हालांकि, दोनों खिलाड़ियों ने मैच के बाद इस मुद्दे पर कोई बयान नहीं दिया, लेकिन फाइनल का यह विवादित पल लंबे समय तक क्रिकेट प्रेमियों के बीच चर्चा का विषय बना रहेगा.

यह भी पढ़ें:- IPL फाइनल से पहले सोशल मीडिया पर छाया क्रिकेट का बुखार, वायरल हो रहे मजेदार वीडियो

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर इंटरनेट पर मौजूद डिटेल्स को एकत्रित करके बनाई गई है. Zee News इसके प्रमाणिकता, दावों और सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी फैसले से पहले संबंधित आधिकारिक विभाग से संपर्क जरूर करें.