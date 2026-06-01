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Hindi Newsजरा हटकेRCB जीता तो पाकिस्तानियों ने गाया- इंडिया वाले... उछल-उछलकर विराट कोहली के लगाए नारे!

RCB जीता तो पाकिस्तानियों ने गाया- इंडिया वाले... उछल-उछलकर विराट कोहली के लगाए नारे!

इंडियन प्रीमियर लीग के 19वें सीजन में आरसीबी की लगातार दूसरी खिताबी जीत का जश्न पाकिस्तान में भी मनाया गया. जानिए पाकिस्तानी इंफ्लुएंसर्स के इस वायरल वीडियो की पूरी सच्चाई.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Jun 01, 2026, 12:18 PM IST
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RCB जीता तो पाकिस्तानियों ने गाया- इंडिया वाले... उछल-उछलकर विराट कोहली के लगाए नारे!

Pakistani Fans Celebrate RCB Win: इंडियन प्रीमियर लीग के 19वें सीजन के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने गुजरात टाइटंस को पटखनी देकर जीत दर्ज की. आरसीबी ने लगातार दूसरी बार यह खिताब हासिल किया और पूरे देश में आरसीबी फैन्स ने जीत का जश्न मनाया. विराट कोहली की ताबड़तोड़ 47 गेंद पर 75 रन की नाबाद पारी ने मुकाबले को एकतरफा कर दिया. जीत की खुशी सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी देखने को मिली. पाकिस्तान के इंफ्लुएंसर्स ने भी बैंगलोर की जीत का जश्न मनाया. 

पाकिस्तानी जर्सी में RCB के जीत का जश्न

अक्सर इंडिया-पाकिस्तान मुकाबले में दर्शकों की भीड़ में देखे जाने वाले ये इंफ्लुएसर्स आरसीबी को सपोर्ट कर रहे थे और जैसे ही फाइनल मुकाबले में जीत हासिल की तो पाकिस्तान में टीवी के सामने खड़े होकर झूम-झूमकर डांस किया. इतना ही नहीं, उनमें से एक ने RCB टी-शर्ट के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जर्सी पहन रखी थी, जबकि बाकी पाकिस्तानियों ने बैंगलोर की जर्सी पहन रखी थी.

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वीडियो के कैप्शन में लिखी ऐसी बात

यह वीडियो खुद पाकिस्तानी इंफ्लुएंसर अरशद मोहम्मद ने शेयर की. इस वीडियो को 12 घंटे पहले शेयर किया, एक लाख 42 हजार लोगों ने लाइक किया और व्यूज मिलियन्स में रहे. वीडियो के कैप्शन में लिखा, "विराट कोहली द्वारा जीत का रन देखते हुए. सालों के जुनून, समर्पण और वफादारी के बाद, आखिरकार वह पल आ ही गया. विराट कोहली और दुनिया भर में मौजूद RCB के हर फैन के लिए यह खास रात है." 

 

 

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लोगों ने दिए कुछ ऐसे रिएक्शन

वीडियो में आप सुन सकते हैं 'इंडिया वाले..' गाने पर डांस किया और तो और विराट कोहली के नारे भी लगाए. इस वीडियो पर कई पाकिस्तानियों ने कमेंट भी किया. एक ने लिखा, "मैं पाकिस्तान से हूं. मैं IPL की शुरुआत से ही RCB को सपोर्ट कर रहा हूं. " एक अन्य ने लिखा, "अरे देखो, ये पाकिस्तान से हैं और RCB के जीतने पर ये खुश हो रहे हैं. हां, यही है RCB की ताकत."

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About the Author
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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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