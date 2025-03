गलती से दूसरे स्टेशन पहुंचा, फिर भी पकड़ ली ट्रेन, दिल्ली में चौंकाने वाली दिखी इंसानियत

Railway Station Story: दयालुता में किसी के मनोबल को बढ़ाने की अविश्वसनीय क्षमता होती है, यहां तक कि साधारण कार्यों के माध्यम से भी. दिल्ली के एक व्यक्ति ने हाल ही में अपने जीवन के सबसे कठिन 45 मिनट का अनुभव किया, जब वह एक ट्रेन पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एक शख्स ने उसकी मदद की तो उसके लिए यह दिन यादगार बन गया.

एक्स पर एक पोस्ट में, शुभ ने शेयर किया कि वह दिल्ली छावनी रेलवे स्टेशन से एक ट्रेन में चढ़ने के लिए दौड़ रहा था क्योंकि उसके पिता का जन्मदिन था और उसने अपने पिता से मिलने का वादा किया था. उन्होंने शेयर किया कि कैसे बिना किसी हिचकिचाहट के ऑटो ड्राइवर उसे ले जाने के लिए सहमत हो गया और यात्रा शुरू कर दी.

उन्होंने याद किया, “मैंने किराए के बारे में पूछा. उसने 150 रुपये बताए, लेकिन मैं इसे 130 रुपये तक लाने में कामयाब रहा, और हम निकल पड़े. मैंने दिल्ली में कई ऑटो लिए हैं, लेकिन इससे घटनाओं का एक अप्रत्याशित मोड़ आया. ड्राइवर मूंछवाला, लंबे बाल वाला और एक मोटी हरियाणवी लहजे वाला एक मिडिल एड का व्यक्ति था, जो ट्रेनों के बारे में बातचीत करने लगा. उसने पूछा कि क्या मेरी ट्रेन में सेकेंड क्लास कोच है, क्योंकि उसके बच्चों को अगले दिन अपने दादा-दादी से मिलने जाना था. मैंने उसे बताया कि नहीं- यह केवल एसी चेयर कारों वाली एक सुपरफास्ट ट्रेन थी.”

“Kahan jaana hai bhaiya?” the auto driver asked.

“Delhi Cant,” I replied.

Without hesitation, he said, “Chalo.”

I asked about the fare. He quoted ₹150, but I bargained it down to ₹130, and we set off.

I’ve taken countless autos in Delhi, but this one led to chaos I never…

