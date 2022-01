मौत के मुंह तक पहुंचा लेकिन 'यमराज' से यूं बच निकला शख्स! वीडियो देख भरोसा कर पाना मुश्किल

कर्नाटक के मंगलुरु में एक बस को तेज रफ्तार से ओवरटेक करने के बाद एक व्यक्ति ने मौत को चकमा दे दिया. इस घटना की चौंकाने वाली फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है. वीडियो में एक बस को यू-टर्न लेने के लिए सड़क किनारे रुकते देखा जा सकता है. बस चालक द्वारा एक बाइकर को गुजरने के बाद सड़क पर कोई नहीं दिखाई देता, लेकिन जब बस चालक यू-टर्न ले रहा होता है तो अचानक एक स्कूटर सवार तेज रफ्तार में आता है और बिल्कुल करीब से गुजर जाता है. गनीमत रही कि टक्कर से बचने के लिए चालक ने समय पर ब्रेक लगा दिया.

हालांकि, वह बाएं ओर दीवार में भिड़ सकता था, लेकिन उसने अपना बैलेंस नहीं खोया और तेज रफ्तार में सीधे निकला. स्कूटर रुकने से पहले एक पेड़ और एक दुकान के बीच एक छोटी सी जगह से होकर गुजरता है और बचते-बचाते फिर से सड़क पर आ जाता है. इस घटना के दौरान उसे एक खरोंच तक नहीं आई. यह घटना मंगलुरु के एलियार पडावु रोड पर हुई, जो ज्यादा व्यस्त नहीं है.

निजी बस मंगलवार शाम मंगलुरु से एलियार पडावु जा रही थी, जब सड़क पर ज्यादा वाहन नहीं थे. घटना का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. वीडियो में, स्कूटर सवार को बस से टकराने से बचने की कोशिश करते हुए कंट्रोल खोते देखा जा सकता है. यह सब 15 सेकेंड के अंदर हुआ. पिछले साल सितंबर में मेंगलुरु के पास नेशनल हाईवे 66 पर कुछ ऐसा ही हादसा हुआ था. उस हादसे में 27 वर्षीय नर्सिंग छात्रा की मौत हो गई थी.

Viral video of a young man who was speeding on a scooter and miraculously avoided colliding with a bus that was taking a U-turn near Elyarpadavu, Mangalore.

The scooter then hits the door of the fish processing unit and passed in between a shop and a tree. pic.twitter.com/c4vAvbbikj

