अब पुणे मेट्रो स्टेशन पर मिलेंगे रेडी-टू-ड्रिंक प्रोडक्ट्स, इस कंपनी ने लगाई वेंडिंग मशीन

Pune Metro Station News: चितले डेयरी अब पुणे के मॉर्डन मेट्रो सिस्टम से जुड़ गई है. अब यात्रियों को रेडी-टू-ड्रिंक बेवरेज पुणे के मेट्रो स्टेशन पर मिल रहे हैं. चितले डेयरी ने मेट्रो स्टेशन पर वेंडिंग मशीन लगाई हैं. जिससे यात्री रेडी-टू-ड्रिंक मिल्क, सॉफ्ट ड्रिंक और बाकी डेयरी प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं और सफर के दौरान उसका आनंद ले सकते हैं. इसकी जानकारी चौथी पीढ़ी के पार्टनर निखिल चिताले (Nikhil Chitale) ने अपने एक्स अकाउंट पर शेयर की है.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर निखिल चिताले @nikhilchitale ने पोस्ट किया. उन्होंने मेट्रो स्टेशन पर लगी वेंडिंग मशीन के फोटो और वीडियो शेयर करते हुए लिखा, 'चिताले डेयरे के रेडी-टू-ड्रिंक बेवरेज अब पुणे मेट्रो के स्टेशनों पर वेंडिंग मशीन में उपलब्ध हैं. रोज सफर करने वाले हजारों लोगों के लिए यह जल्दी मिलने वाला, साफ-सुथरा और पौष्टिक डेयरी ड्रिंक है. सफर के दौरान बस एक ठंडी बोतल ले लीजिए. हमें गर्व है कि चितले डेयरी अब पुणे के आधुनिक मेट्रो सिस्टम का हिस्सा बन गई है.'

चिताले ने शहर में कमाया नाम

पुणे शहर में स्नैक्स और डेयरी प्रोडक्ट्स की बात हो तो सबसे पहले चिताले का नाम ही याद आता है. लोग इसके डेयरी प्रोडक्ट्स को खूब पसंद करते हैं. चिताले ने सालों से शहर में एक मजबूत पहचान बनाई है. ऐसे में अपने प्रोडक्ट्स को ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए कंपनी ने एक और बढ़ा कदम उठाया है. अब शहर के मेट्रो स्टेशन पर भी वेंडिंग मशीन के जरिए सफर करने वालों के लिए प्रोडक्ट्स उपलब्ध करा दिए हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: शख्स ने गाया 'वीर-जारा' का ये गाना? लोग कर रहे इस सिंगर से कंपेयर, VIDEO देखें

कौन से प्रोडक्ट्स बनाती है ये कंपनी?

चिताले आमतौर पर दूध, घी, मिठाई और दूसरे डेयरी प्रोडक्ट्स बनाती है. कस्टमर्स के बीच ये काफी भरोसेमंद है. ये पुणे की एक मजबूत क्षेत्रीय डेयरी ब्रांड है. महाराष्ट्र में ये अपने प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट्स के लिए जानी जाती है.

Chitale Dairy Ready-to-Drink beverages are now available through vending machines across stations of Pune Metro in Pune. Quick, hygienic and nutritious dairy on the go for thousands of daily commuters. Just grab a chilled bottle during your ride. Proud to see Chitale Dairy… pic.twitter.com/daAZnmVrM9 — Nikhil Chitale (@nikhilchitale) March 6, 2026

कंपनी के इस कदम पर क्या बोले यूजर्स?

निखिल चिताले के द्वारा एक्स पर किए गए पोस्ट पर यूजर्स जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं. इतना ही नहीं, पोस्ट करने के 8 घंटे के भीतर ही 31 हजार से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं. एक्स यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, 'ये पुणे वासियों के लिए गर्व का पल है.' वहीं दूसरे यूजर ने पूछा, 'नाइस. क्या यह 24 घंटे खुला रहेगा?मैंने ऐसा कॉन्सेप्ट 5–6 साल पहले नासिक में देखा था और यह मुझे काफी अच्छा लगा था.'

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पोस्ट के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.